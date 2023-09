Toliko lagan da ga možeš zaboraviti: Isprobali smo novi Asus ZenBook S13 laptop

Lagan i tanak. To su bila dva glavna cilja na koja se Asus fokusirao s novim ZenBook S13 ultrabook prijenosnikom i oba su savršeno ostvarili. A uz to, ovo je i dalje prilično moćan i svestran laptop koji izgleda jako atraktivno. ZenBook S13 OLED težak je jedva nešto iznad kilograma i osjetno je lakši od Appleova MacBook Aira, a pritom je tanak samo 10,9 milimetara. U odnosu na moj poslovni HP Zbook, ovo je perolaka kategorija laptopa, koji na momente djeluje kao da nosiš bilježnicu, a ne poslovno računalo. Zahvaljujući zanimljivoj teksturi na gornjoj strani laptopa, koja ostavlja ‘kameni’ dojam, zaklopljeni ZenBook lako bi mogli zamijeniti za luksuzni pladanj. No, radi se o materijalu koji je Asus nazvao ‘plasma ceramic aluminium’ za koji su razvili vlastiti proces izrade i dizajn svakog poklopca je pritom jedinstven, a dodatni bonus je što ne ostavlja otiske prstiju. Pritom, kažu u Asusu, koriste vodu, struju i temperaturu, ali ne i jake kiseline i teške metale pa je sama proizvodnja nešto zelenija.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Iako se radi o tankom uređaju, ZenBook je jako dobro sklopljen i čvrst, a koristi i leguru magnezija i aluminija u izradi dijelova. Sve mu je to donijelo i MIL-STD 810H vojni standard robusnosti. Što se zelenila tiče, u proizvodnji zvučnika su koristili plastiku iz mora, a i za slova su uzeli recikliranu plastiku.

Foto: Asus

ZenBook ima i odličan ekran, a radi se o 13,3-inčnom OLED panelu rezolucije 2880x1800 piksela. Uz to, format ekrana je 16:10 pa imate i nešto više kvadrature na raspolaganju od standardnih 16:9 ekrana, što će biti od koristi na ovakvom ekranu. Prikaz boja je odličan, s dubokom crnom, tekst se odlično vidi kod tipkanja, a pravi je gušt gledati i filmove na ekranu. Ono što je odlično kod Asusovog dizajna je da šarka, kad podižete ekran, lagano podiže i gornji dio laptopa od površine što će pomoći u protoku zraka. Uz to, cijeli ekran otvara se gotovo 180 stupnjeva.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

ZenBook S13 je i prilično moćan stroj sa i7 procesorom te 32 GB RAM-a. Nudi se još sa 16 GB te sa i5 procesorom. Dolazi s 1TB PCIe Gen4 SSD-om koji podržava brzine do 7000 GB/s, što svakako dobro dođe kod podizanja računala, baratanja podacima i općenitim radom. Tu je i integrirana Iris Xe grafika. Sve to znači da će laptop stabilno i glatko raditi te omogućiti uživanje u manje zahtjevnim igrama. Nemojte računati da ćete juriti svijetom Cyberpunka, laptop se mučio i u Ratchet & Clank: Rift Apart.

Zvučnici su solidni, a tu je i podrška za Dolby Atmos tehnologiju koja će dodati prostornost njegovu zvuku.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Tipkovnica ima pozadinsko osvjetljenje, a Asus se hvali i hodom od 1,1 mm, najdužim u klasi. Iako je ovo 13,3-inčni laptop, tipkanje je bilo prilično ugodno, s dovoljno velikim touchpadom. Što se portova tiče, na raspolaganju vam je HDMI 2.1, dva USB-C Thunderbolt 4 te USB-A 3.2 i ulaz za slušalice, a morate računati da će jedan od USB-C ulaza biti rezerviran za 65W punjač koji će puniti njegovu bateriju od 65 Wh, a Asus podržava i druge punjače, poput onih od mobitela ili powerbank. Možda neće biti tako brzi, ali će olakšati punjenje ako ste zaboravili punjač.