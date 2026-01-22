Top 10 električnih auta 2025. u SAD-u i usporedba s Hrvatskom: isti poredak, skroz drugi modeli

Američko tržište električnih auta 2025. imalo je čudan ritam: snažan skok, pa nagli pad nakon promjene oko federalnog EV poreznog kredita. Car and Driver složio je listu 10 najprodavanijih EV modela u SAD-u, uz procjene za Teslu jer ne objavljuje detalje po modelima. Mi smo uz svaki američki plasman dodali i ‘hrvatsku verziju’ istog mjesta na ljestvici, prema registracijama EV modela u 2025. godini. Rezultat je dobra slika koliko su tržišta različita, i po volumenu i po izboru modela.
10) Volkswagen ID.4 (SAD: 22.373)
U Hrvatskoj na 10. mjestu je Ford Puma (31), dok je ID.4 kod nas bio niže na listi registracija EV modela.
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
10) Volkswagen ID.4 (SAD: 22.373)
U Hrvatskoj na 10. mjestu je Ford Puma (31), dok je ID.4 kod nas bio niže na listi registracija EV modela. |
Foto: Dubravko Kolarić/24sata
10) Volkswagen ID.4 (SAD: 22.373)
U Hrvatskoj na 10. mjestu je Ford Puma (31), dok je ID.4 kod nas bio niže na listi registracija EV modela.
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
9) Chevrolet Blazer EV (SAD: 22.637)
U Hrvatskoj na 9. mjestu je Porsche Macan (41), potpuno druga priča od američkog GM-ovog SUV-a.
| Foto: Chevrolet
8) Ford F-150 Lightning (SAD: 27.307)
U Hrvatskoj na 8. mjestu je Ford Explorer (46), dakle isti brend, ali druga vrsta auta i druga publika.
| Foto: ford
7) Tesla Cybertruck (SAD: 29.000, procjena)
U Hrvatskoj na 7. mjestu je BYD Sealion 7 (52), dok se Cybertruck kod nas uopće ne pojavljuje u top 10 registracija EV modela.
| Foto: Kevin Lamarque
6) Honda Prologue (SAD: 39.194)
U Hrvatskoj na 6. mjestu je Hyundai Inster (54), mali gradski format koji bolje ‘sjeda’ našem tržištu.
| Foto: Honda
5) Hyundai Ioniq 5 (SAD: 47.039)
U Hrvatskoj na 5. mjestu je Volkswagen ID.3 (59), dok je Ioniq 5 kod nas bio daleko ispod vrha po registracijama.
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
4) Ford Mustang Mach-E (SAD: 51.620)
U Hrvatskoj na 4. mjestu je Citroen C3 (61), zanimljiv kontrast: kod nas visoko prolaze manji i praktičniji modeli.
| Foto: Ivan Klekar
3) Chevrolet Equinox EV (SAD: 57.945)
U Hrvatskoj na 3. mjestu je BYD Dolphin Surf (68), dok Equinox EV nema vidljiv trag u našem top 10 poretku.
| Foto: Chevrolet
2) Tesla Model 3 (SAD: 172.800, procjena)
U Hrvatskoj je na 2. mjestu također Tesla Model 3 (86), samo u puno manjim brojkama.
1) Tesla Model Y (SAD: 317.800, procjena)
U Hrvatskoj je na 1. mjestu također Tesla Model Y (182), i to je jedan od rijetkih trenutaka gdje se vrhovi tržišta poklapaju.
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata