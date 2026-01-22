USPOREDBA NAJPRODAVANIJIH EV Top 10 električnih auta 2025. u SAD-u i usporedba s Hrvatskom: isti poredak, skroz drugi modeli

Američko tržište električnih auta 2025. imalo je čudan ritam: snažan skok, pa nagli pad nakon promjene oko federalnog EV poreznog kredita. Car and Driver složio je listu 10 najprodavanijih EV modela u SAD-u, uz procjene za Teslu jer ne objavljuje detalje po modelima. Mi smo uz svaki američki plasman dodali i ‘hrvatsku verziju’ istog mjesta na ljestvici, prema registracijama EV modela u 2025. godini. Rezultat je dobra slika koliko su tržišta različita, i po volumenu i po izboru modela.