Xiaomi Redmi Note 15 službeno u Hrvatskoj. Izdržljiviji, bolja kamera i baterija, ovo su detalji

Xiaomi je predstavio novu seriju pametnih telefona REDMI Note 15, koja se sastoji od pet modela: REDMI Note 15 Pro+ 5G, REDMI Note 15 Pro 5G, REDMI Note 15 Pro, REDMI Note 15 5G i REDMI Note 15. Kao glavne adute naglašavaju veću izdržljivost uređaja, veće kapacitete baterija te nadograđene mogućnosti kamera u odnosu na prethodnike.

Prema navodima Xiaomija, svi modeli u seriji donose ono što nazivaju “REDMI Titan izdržljivost”, koja uključuje jaču otpornost na padove te bolju zaštitu od prašine i vode. Najviše razine zaštite imaju REDMI Note 15 Pro+ 5G i REDMI Note 15 Pro 5G, koji imaju IP66 i IP68 certifikate te su, prema priopćenju, certificirani za uranjanje do dva metra dubine tijekom 24 sata. Oba modela imaju i SGS Premium Performance certifikat za otpornost na padove, pritisak i savijanje, uz Corning Gorilla Glass Victus 2 i deklariranu otpornost na padove s visine do 2,5 metra.

Baterije su jedan od glavnih fokusa nove serije. REDMI Note 15 Pro+ 5G dolazi s 6.500 mAh silicij–ugljičnom (SiC) baterijom i podrškom za 100 W HyperCharge te 22,5 W obrnuto punjenje. Xiaomi navodi da SiC tehnologija u Pro modelima, uz sustav upravljanja baterijom Xiaomi Surge, zadržava 80% ili više kapaciteta nakon 1.600 ciklusa punjenja.

REDMI Note 15 5G ima kućište debljine 7,35 mm i 5.520 mAh SiC bateriju, dok REDMI Note 15 dolazi s 6.000 mAh baterijom.

Obrnuto punjenje dostupno je kroz cijelu liniju (22,5 W ili 18 W, ovisno o modelu).

Foto: Xiaomi

Na području fotografije, Xiaomi ističe da su REDMI Note 15 Pro+ 5G i REDMI Note 15 Pro 5G opremljeni novom 200 MP kamerom, uz globalni debi 200 MP HPE senzora. Navodi se senzor veličine 1/1,4 inča te 2× i 4× optički ekvivalentni in-sensor zoom, uz DAG HDR i AI obradu. Pro modeli podržavaju pet žarišnih duljina od 23 mm do 92 mm putem jedne leće.

REDMI Note 15 5G i REDMI Note 15 dolaze s 108 MP sustavom kamera, uz 3× optički ekvivalentno telefoto iskustvo.

Softverski i AI alati također su dio ponude: u cijeloj seriji dostupni su, prema priopćenju, alati poput AI Remove Reflection i AI Beautify, dok Pro modeli uključuju i AI Creativity Assistant. Xiaomi navodi i podršku za Google Gemini te Circle to Search with Google na svim modelima, a REDMI Note 15 Pro+ 5G dodatno integrira Xiaomi HyperAI.

Foto: Xiaomi

Što se performansi tiče, REDMI Note 15 Pro+ 5G pokreće Snapdragon 7s Gen 4, a u seriji se prvi put pojavljuje i Xiaomi IceLoop sustav hlađenja, koji Xiaomi opisuje kao jedino LHP rješenje hlađenja u ovom cjenovnom segmentu, uz trostruko veću učinkovitost prijenosa topline. Ostali modeli koriste novu generaciju Snapdragon i MediaTek čipseta (bez dodatnih detalja u priopćenju). Pro modeli donose i Xiaomi Offline Communication, značajku koja, prema priopćenju, omogućuje glasovnu komunikaciju na udaljenostima od nekoliko kilometara i bez mrežne pokrivenosti. REDMI Note 15 Pro+ 5G ima i Xiaomi Surge T1S Tuner za stabilniju povezivost (Wi-Fi, Bluetooth, GPS i mobilna mreža).

Zasloni su veći nego ranije u ovoj liniji: REDMI Note 15 Pro+ 5G i REDMI Note 15 Pro 5G imaju 6,83-inčni zaslon, dok ostali modeli imaju 6,77-inčni. Xiaomi navodi vršnu svjetlinu do 3.200 nita, 3840 Hz PWM zatamnjenje i trostruke certifikate za zaštitu očiju. U priopćenju se spominje i pojačanje glasnoće: Pro+ 5G i Pro 5G do 400%, a ostali modeli do 300%.

Foto: Xiaomi

Uz seriju telefona, Xiaomi je predstavio i Mijia pametne audio naočale te bežične slušalice REDMI Buds 8 Lite, čime, kako navode, šire ekosustav uređaja. U priopćenju je istaknuta i suradnja s Discovery Channelom i istraživačem Edom Staffordom na dokumentarnoj seriji “Ed Stafford’s Rite of Passage”, koja prikazuje izdržljivost serije u zahtjevnijim uvjetima.

U sklopu promotivne ponude, do kraja veljače uz kupnju modela REDMI Note 15 Pro+ 5G i REDMI Note 15 Pro 5G na poklon se dobivaju Xiaomi Smart Band 10 i REDMI Buds 8 Lite.

Foto: Xiaomi

Varijante i preporučene cijene

REDMI Note 15 Pro+ 5G: Mocha Brown, Glacier Blue, Black; 12+512 GB – 549 eura

REDMI Note 15 Pro 5G: Titanium, Glacier Blue, Black; 8+256 GB – 399 eura, 8+512 GB – 449 eura

REDMI Note 15 Pro: Glacier Blue, crna; 8+256 GB – 349 eura

REDMI Note 15 5G: Glacier Blue, Mist Purple, crna; 8+256 GB – 329 eura

REDMI Note 15: Glacier Blue, Purple, Black; 8+256 GB – 279 eura

Foto: Xiaomi

Kupnjom uređaja REDMI Note 15 Pro+ 5G, REDMI Note 15 Pro 5G ili REDMI Note 15 Pro 4G, uz poklon, korisnici dobivaju i dodatne pogodnosti: jednu besplatnu zamjenu zaslona unutar 12 mjeseci od kupnje, Google One s 100 GB pohrane besplatno tri mjeseca te YouTube Premium uslugu dva mjeseca besplatno.