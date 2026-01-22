Obavijesti

Tech

Komentari 0
PET NOVIH TELEFONA

Xiaomi Redmi Note 15 službeno u Hrvatskoj. Izdržljiviji, bolja kamera i baterija, ovo su detalji

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: 4 min
Xiaomi Redmi Note 15 službeno u Hrvatskoj. Izdržljiviji, bolja kamera i baterija, ovo su detalji
12
Foto: Xiaomi

Xiaomi je predstavio novu REDMI Note 15 seriju, koja u srednji razred donosi veće baterije, jaču otpornost na vodu i padove te kamere visoke rezolucije. Serija se sastoji od pet modela

Admiral

Xiaomi je predstavio novu seriju pametnih telefona REDMI Note 15, koja se sastoji od pet modela: REDMI Note 15 Pro+ 5G, REDMI Note 15 Pro 5G, REDMI Note 15 Pro, REDMI Note 15 5G i REDMI Note 15. Kao glavne adute naglašavaju veću izdržljivost uređaja, veće kapacitete baterija te nadograđene mogućnosti kamera u odnosu na prethodnike.

Prema navodima Xiaomija, svi modeli u seriji donose ono što nazivaju “REDMI Titan izdržljivost”, koja uključuje jaču otpornost na padove te bolju zaštitu od prašine i vode. Najviše razine zaštite imaju REDMI Note 15 Pro+ 5G i REDMI Note 15 Pro 5G, koji imaju IP66 i IP68 certifikate te su, prema priopćenju, certificirani za uranjanje do dva metra dubine tijekom 24 sata. Oba modela imaju i SGS Premium Performance certifikat za otpornost na padove, pritisak i savijanje, uz Corning Gorilla Glass Victus 2 i deklariranu otpornost na padove s visine do 2,5 metra.

NOVI POSLOVNI REZULTATI Xiaomi bilježi rast prihoda, po prvi put im auti donijeli dobit
Xiaomi bilježi rast prihoda, po prvi put im auti donijeli dobit

Baterije su jedan od glavnih fokusa nove serije. REDMI Note 15 Pro+ 5G dolazi s 6.500 mAh silicij–ugljičnom (SiC) baterijom i podrškom za 100 W HyperCharge te 22,5 W obrnuto punjenje. Xiaomi navodi da SiC tehnologija u Pro modelima, uz sustav upravljanja baterijom Xiaomi Surge, zadržava 80% ili više kapaciteta nakon 1.600 ciklusa punjenja.

REDMI Note 15 5G ima kućište debljine 7,35 mm i 5.520 mAh SiC bateriju, dok REDMI Note 15 dolazi s 6.000 mAh baterijom.

Obrnuto punjenje dostupno je kroz cijelu liniju (22,5 W ili 18 W, ovisno o modelu).

Foto: Xiaomi

Na području fotografije, Xiaomi ističe da su REDMI Note 15 Pro+ 5G i REDMI Note 15 Pro 5G opremljeni novom 200 MP kamerom, uz globalni debi 200 MP HPE senzora. Navodi se senzor veličine 1/1,4 inča te 2× i 4× optički ekvivalentni in-sensor zoom, uz DAG HDR i AI obradu. Pro modeli podržavaju pet žarišnih duljina od 23 mm do 92 mm putem jedne leće.

REDMI Note 15 5G i REDMI Note 15 dolaze s 108 MP sustavom kamera, uz 3× optički ekvivalentno telefoto iskustvo.

Softverski i AI alati također su dio ponude: u cijeloj seriji dostupni su, prema priopćenju, alati poput AI Remove Reflection i AI Beautify, dok Pro modeli uključuju i AI Creativity Assistant. Xiaomi navodi i podršku za Google Gemini te Circle to Search with Google na svim modelima, a REDMI Note 15 Pro+ 5G dodatno integrira Xiaomi HyperAI.

Foto: Xiaomi

Što se performansi tiče, REDMI Note 15 Pro+ 5G pokreće Snapdragon 7s Gen 4, a u seriji se prvi put pojavljuje i Xiaomi IceLoop sustav hlađenja, koji Xiaomi opisuje kao jedino LHP rješenje hlađenja u ovom cjenovnom segmentu, uz trostruko veću učinkovitost prijenosa topline. Ostali modeli koriste novu generaciju Snapdragon i MediaTek čipseta (bez dodatnih detalja u priopćenju). Pro modeli donose i Xiaomi Offline Communication, značajku koja, prema priopćenju, omogućuje glasovnu komunikaciju na udaljenostima od nekoliko kilometara i bez mrežne pokrivenosti. REDMI Note 15 Pro+ 5G ima i Xiaomi Surge T1S Tuner za stabilniju povezivost (Wi-Fi, Bluetooth, GPS i mobilna mreža).

Zasloni su veći nego ranije u ovoj liniji: REDMI Note 15 Pro+ 5G i REDMI Note 15 Pro 5G imaju 6,83-inčni zaslon, dok ostali modeli imaju 6,77-inčni. Xiaomi navodi vršnu svjetlinu do 3.200 nita, 3840 Hz PWM zatamnjenje i trostruke certifikate za zaštitu očiju. U priopćenju se spominje i pojačanje glasnoće: Pro+ 5G i Pro 5G do 400%, a ostali modeli do 300%.

Foto: Xiaomi

Uz seriju telefona, Xiaomi je predstavio i Mijia pametne audio naočale te bežične slušalice REDMI Buds 8 Lite, čime, kako navode, šire ekosustav uređaja. U priopćenju je istaknuta i suradnja s Discovery Channelom i istraživačem Edom Staffordom na dokumentarnoj seriji “Ed Stafford’s Rite of Passage”, koja prikazuje izdržljivost serije u zahtjevnijim uvjetima.

U sklopu promotivne ponude, do kraja veljače uz kupnju modela REDMI Note 15 Pro+ 5G i REDMI Note 15 Pro 5G na poklon se dobivaju Xiaomi Smart Band 10 i REDMI Buds 8 Lite. 

MANJI I TANJI Test Xiaomi Watch S4 sata: Elegatni suputnik kroz dan
Test Xiaomi Watch S4 sata: Elegatni suputnik kroz dan
Foto: Xiaomi

Varijante i preporučene cijene 

REDMI Note 15 Pro+ 5G: Mocha Brown, Glacier Blue, Black; 12+512 GB – 549 eura

REDMI Note 15 Pro 5G: Titanium, Glacier Blue, Black; 8+256 GB – 399 eura, 8+512 GB – 449 eura

REDMI Note 15 Pro: Glacier Blue, crna; 8+256 GB – 349 eura

REDMI Note 15 5G: Glacier Blue, Mist Purple, crna; 8+256 GB – 329 eura

REDMI Note 15: Glacier Blue, Purple, Black; 8+256 GB – 279 eura

Foto: Xiaomi

Kupnjom uređaja REDMI Note 15 Pro+ 5G, REDMI Note 15 Pro 5G ili REDMI Note 15 Pro 4G, uz poklon, korisnici dobivaju i dodatne pogodnosti: jednu besplatnu zamjenu zaslona unutar 12 mjeseci od kupnje, Google One s 100 GB pohrane besplatno tri mjeseca te YouTube Premium uslugu dva mjeseca besplatno.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Ovo je najekstremniji 'val ubojica' ikad zablježen! Pojavi se jednom u 1300 godina
NEVJEROJATNO

VIDEO Ovo je najekstremniji 'val ubojica' ikad zablježen! Pojavi se jednom u 1300 godina

Usred Tihog oceana zabilježen je najekstremniji 'val ubojica' ikad! Zid vode visok 17,6 metara šokirao znanstvenike. Jesu li klimatske promjene krivac za sve češće morske divove?
Rusi prijete zabranom GTA 6 ako se ne izbaci 'nemoralan' sadržaj
DRAME OKO GTA

Rusi prijete zabranom GTA 6 ako se ne izbaci 'nemoralan' sadržaj

U Rusiji se digla nova drama oko GTA 6, nakon što je jedan dužnosnik javno poručio da bi igra mogla biti blokirana ako ne ukloni ‘nemoralan’ sadržaj. Povod su detalji koji su se ranije pojavili u leakovima, a Rockstar zasad ne komentira
BMW otkrio prve službene detalje o električnom M3: Četiri motora i ‘šalta’ bez mjenjača
ELEKTRIČNI M3

BMW otkrio prve službene detalje o električnom M3: Četiri motora i ‘šalta’ bez mjenjača

BMW je objavio prve konkretnije informacije o električnom M3 na novoj platformi Neue Klasse, koji bi na ceste trebao stići 2027. Ključna stvar je quad motor, dakle jedan elektromotor po kotaču, plus novi računalni sustav ‘Heart of Joy’ koji u milisekundama raspoređuje moment i stabilnost.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026