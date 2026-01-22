VIDEO Ovaj robot ima ljudsko lice, pjeva i priča: 'Dolazi nam nova, zastrašujuća tehnologija'

Inženjeri sa Sveučilišta Columbia izgradili su robotsko lice koje može micati usnama poput pravog ljudskog lica. Osim što može uskladiti govor s mimikama lica također može i pjevati, prenosi Reuters.

Pokretanje videa... 06:02 Robot koji sinkronizira usne uči govoriti i pjevati pomoću umjetne inteligencije | Video: 24sata/reuters

Snimke su se proširile društvenim mrežama, a cilj je bio izgraditi robota koji će izgledati 'prirodnije' tijekom bilo kakvih interakcija.

Science Robotics izdao je studiju o robotu, a u njoj su naveli da robot uči promatranjem, a ne strogo definiranim pravilima koja su programirana u njega.

- Kako bismo istrenirali robota, koristili smo umjetnu inteligenciju, tako je zapravo sam naučio kako pravilno koristiti usne - izjavili su profesori sa sveučilišta.

Robotsko lice u sebi ima 26 motora koji su promatranjem u zrcalo naučili tisuće različitih mimika. Također, sustav je promatrao brojne snimke ljudi dok pjevaju i pričaju kako bi dodatno usavršio i te pokrete.

Sustav je toliko napredan da je robot naučio pretvarati zvuk u koordinirane pokrete lica. Ipak, rezultati nisu bajni, ima tu prostora za napredak, autori i dalje pokušavaju usavršiti neke zvukove koje robot proizvodi.

- Uvjeren sam da će vrlo brzo ti roboti izgledati poput ljudi. Ljudi će se povezivati s njima, to će biti zastrašujuća tehnologija - izjavili su autori.