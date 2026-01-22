Obavijesti

Tech

Komentari 0
NOVI POTHVAT

VIDEO Ovaj robot ima ljudsko lice, pjeva i priča: 'Dolazi nam nova, zastrašujuća tehnologija'

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Ovaj robot ima ljudsko lice, pjeva i priča: 'Dolazi nam nova, zastrašujuća tehnologija'
Foto: Reuters

Robotsko lice u sebi ima 26 motora koji su promatranjem u zrcalo naučili tisuće različitih mimika. Također, sustav je promatrao brojne snimke ljudi dok pjevaju i pričaju kako bi dodatno usavršio i te pokrete

Admiral

Inženjeri sa Sveučilišta Columbia izgradili su robotsko lice koje može micati usnama poput pravog ljudskog lica. Osim što može uskladiti govor s mimikama lica također može i pjevati, prenosi Reuters.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Robot koji sinkronizira usne uči govoriti i pjevati pomoću umjetne inteligencije 06:02
Robot koji sinkronizira usne uči govoriti i pjevati pomoću umjetne inteligencije | Video: 24sata/reuters

Snimke su se proširile društvenim mrežama, a cilj je bio izgraditi robota koji će izgledati 'prirodnije' tijekom bilo kakvih interakcija.

Science Robotics izdao je studiju o robotu, a u njoj su naveli da robot uči promatranjem, a ne strogo definiranim pravilima koja su programirana u njega.

- Kako bismo istrenirali robota, koristili smo umjetnu inteligenciju, tako je zapravo sam naučio kako pravilno koristiti usne - izjavili su profesori sa sveučilišta.

ROBOTI ŠETAJU ULICAMA VIDEO: Lude scene u San Franciscu, humanoidni roboti šeću ulicama među ljudima
VIDEO: Lude scene u San Franciscu, humanoidni roboti šeću ulicama među ljudima

Robotsko lice u sebi ima 26 motora koji su promatranjem u zrcalo naučili tisuće različitih mimika. Također, sustav je promatrao brojne snimke ljudi dok pjevaju i pričaju kako bi dodatno usavršio i te pokrete.

Sustav je toliko napredan da je robot naučio pretvarati zvuk u koordinirane pokrete lica. Ipak, rezultati nisu bajni, ima tu prostora za napredak, autori i dalje pokušavaju usavršiti neke zvukove koje robot proizvodi.

- Uvjeren sam da će vrlo brzo ti roboti izgledati poput ljudi. Ljudi će se povezivati s njima, to će biti zastrašujuća tehnologija - izjavili su autori.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Ovo je najekstremniji 'val ubojica' ikad zablježen! Pojavi se jednom u 1300 godina
NEVJEROJATNO

VIDEO Ovo je najekstremniji 'val ubojica' ikad zablježen! Pojavi se jednom u 1300 godina

Usred Tihog oceana zabilježen je najekstremniji 'val ubojica' ikad! Zid vode visok 17,6 metara šokirao znanstvenike. Jesu li klimatske promjene krivac za sve češće morske divove?
Rusi prijete zabranom GTA 6 ako se ne izbaci 'nemoralan' sadržaj
DRAME OKO GTA

Rusi prijete zabranom GTA 6 ako se ne izbaci 'nemoralan' sadržaj

U Rusiji se digla nova drama oko GTA 6, nakon što je jedan dužnosnik javno poručio da bi igra mogla biti blokirana ako ne ukloni ‘nemoralan’ sadržaj. Povod su detalji koji su se ranije pojavili u leakovima, a Rockstar zasad ne komentira
BMW otkrio prve službene detalje o električnom M3: Četiri motora i ‘šalta’ bez mjenjača
ELEKTRIČNI M3

BMW otkrio prve službene detalje o električnom M3: Četiri motora i ‘šalta’ bez mjenjača

BMW je objavio prve konkretnije informacije o električnom M3 na novoj platformi Neue Klasse, koji bi na ceste trebao stići 2027. Ključna stvar je quad motor, dakle jedan elektromotor po kotaču, plus novi računalni sustav ‘Heart of Joy’ koji u milisekundama raspoređuje moment i stabilnost.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026