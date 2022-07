Top 10 električnih automobila: Od Zagreba do Zadra samo na struju bez brige oko punjenja...

Duže putovanje električnim automobilom iziskuje i složeniju pripremu. Za vrijeme turističke sezone na punionicama može biti gužva, nerijetko su neke izvan pogona, a kad i dođete na red morat ćete pričekati barem pola sata do sat da biste napunili dovoljno električne energije za nastavak putovanja. Zbog toga se jedno obično putovanje na Jadran može produžiti za nekoliko sati.

Provjerili smo kojim će električnim automobilima vlasnici imati najmanje brige oko punjenja zbog njihova dosega i odabrali 10 najboljih. Uvjet za ulazak u Top 10 bio je da automobili imaju dovoljan doseg da, normalnom vožnjom i poštujući ograničenja brzine, autocestom mogu doći od Zagreba do Zadra bez zaustavljanja. Također, odabrali smo samo automobile “relativno normalne” cjenovne klase. Električni automobili su izuzetno skupi, a oni s najvećim baterijama i dosegom obično su i najluksuzniji tako da njihova cijena može premašiti i milijun kuna. Na primjer, automobil s najvećim dosegom koji se prodaje u Hrvatskoj je luksuzni Mercedes EQS. Ova luksuzna limuzina s dosegom od 780 kilometara košta od 880.105 kuna bez dodatne opreme. Stoga smo se ograničili na automobile čija cijena na premašuje 500.000 kuna.

Dosezi koje smo iskazali su rezultati službenih mjerenja po WLTP standardu kombiniranom načinu vožnje. Električni automobili na autocesti troše osjetno više tako da će im pri vožnji od 120 do 130 km/h doseg pasti za oko 30 posto. S druge strane, u gradskoj vožnji troše manje pa je njihov doseg tridesetak posto veći.