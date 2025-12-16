Galaxy S26 Ultra bit će pravi 'snagator'. Cure novi detalji

Samsung se sprema za početak 2026. godine predstaviti svoju novu perjanicu, a kako se bliži lansiranje, sve je više detalja koji otkrivaju što možemo očekivati. Galaxy S26 Ultra, najjači model u nadolazećoj seriji, obećava značajna poboljšanja koja ciljaju na ispravljanje dugogodišnjih kritika i dodatno učvršćivanje pozicije na vrhu tržišta. Najnovije informacije iz regulatornih agencija potvrdile su dvije ključne nadogradnje koje će obradovati mnoge – globalno dostupan Snapdragon čip i osjetno brže punjenje.

Dilema je riješena: Snapdragon za sve

Svake godine ista priča – hoće li europski kupci ponovno dobiti Samsungov Exynos procesor, dok ostatak svijeta uživa u Qualcommovom Snapdragonu? Za Galaxy S26 Ultra, ta je dilema napokon riješena. Regulatorna dokumentacija američkog FCC-a potvrdila je da će sve verzije Ultra modela koristiti Qualcommov čipset, Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Certifikati navode modele SM-S948B (globalna verzija) i SM-S948U (američka verzija), a oba su povezana s čipom oznake SM8850, što odgovara novom Snapdragonu. Time Samsung nastavlja strategiju koju je primijenio s modelima S23, S24 i S25 Ultra, osiguravajući ujednačene performanse za svoje najzahtjevnije korisnike diljem svijeta. Ipak, čini se da će osnovni Galaxy S26 i S26 Plus i dalje koristiti dvostruku strategiju, pa će se u nekim regijama isporučivati s Exynos 2600 procesorom.

Konačno brže punjenje i moćna baterija

Jedna od najvećih zamjerki Samsungovim flagship telefonima godinama je bila relativno spora brzina punjenja u usporedbi s konkurencijom. Čini se da je tome došao kraj. Kineska 3C certifikacija otkrila je da će Galaxy S26 Ultra podržavati žično punjenje snage 60 W, što je prvi značajan skok od 2019. godine, kada je predstavljeno punjenje od 45 W.

Iako to i dalje nije najbrže na tržištu, predstavlja 20 % brže punjenje u odnosu na prethodnika i korak u pravom smjeru. Baterija bi trebala zadržati izdašni kapacitet od 5.000 mAh, što bi uz energetski učinkovitiji procesor trebalo osigurati cjelodnevnu autonomiju. Spominje se i bežično punjenje od 25 W te mogućnost uvođenja magnetske tehnologije slične Appleovom MagSafeu za lakše i sigurnije punjenje.

Redizajn i zaslon koji čuva privatnost

Nakon nekoliko generacija sličnog dizajna, S26 Ultra donosi vizualno osvježenje. Prema glasinama, Samsung će napustiti prepoznatljive "plutajuće" prstenove kamera i zamijeniti ih jedinstvenim, pilulastim otokom, sličnim onome na Fold seriji. Uređaj bi trebao biti tanji i imati zaobljenije rubove, što će poboljšati ergonomiju.

Zaslon ostaje impresivan – 6,9-inčni Dynamic AMOLED s novom M14 tehnologijom koja obećava veću svjetlinu (do 3.000 nita), bolju energetsku učinkovitost i tanji profil. Velika novost je i "Flex Magic Pixel" tehnologija, svojevrsni filter za privatnost koji pomoću umjetne inteligencije dinamički prilagođava kutove piksela kako bi se ograničio kut gledanja i zaštitio sadržaj od znatiželjnih pogleda. Zaslon će štititi i nova generacija Gorilla Armor stakla s poboljšanim antirefleksivnim slojem.

Kamera ostaje moćna, ali s ključnim poboljšanjima

Glavni senzor kamere ostat će na 200 MP, no Samsung ga planira upariti s otvorom blende od f/1.4, što je značajno poboljšanje u odnosu na f/1.7 kod prethodnika. To će omogućiti senzoru da uhvati više svjetla, što bi trebalo rezultirati osjetno kvalitetnijim fotografijama u uvjetima slabog osvjetljenja.

Ostatak sustava kamera također bi trebao dobiti nadogradnje, uključujući 50 MP ultraširokokutnu kameru i novi 50 MP periskopski teleobjektiv s 5x optičkim zumom. Ljubitelje videa obradovat će podrška za snimanje u 8K rezoluciji te uvođenje APV kodeka i snimanja "log" videa, što otvara vrata profesionalnijoj obradi materijala.

Sve informacije upućuju na to da će Galaxy S26 Ultra biti pomno ispolirana evolucija, a ne revolucija. No, promjene koje dolaze su značajne i ciljaju upravo na one točke koje su korisnici najviše kritizirali. Globalno dostupan Snapdragon čip, brže punjenje, profinjeniji dizajn i pametna poboljšanja kamere čine ga uređajem koji vrijedi pričekati.

Očekuje se da će serija S26 biti predstavljena krajem siječnja ili početkom veljače 2026., a cijena za Ultra model trebala bi ostati na razini prethodnika, oko 1.299 €.