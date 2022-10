Toyota Aygo X: Zahvalan i vrlo jednostavan mali gradski auto koji je crossover samo izgledom

Toyota Aygo X je automobil iz klase koja na europskom tržištu postaje prilično slabo zastupljena. Nekada su u takozvanom A-segmentu svoje predstavnike imali Opel, Škoda, Seat, Volkswagen, Citroën, Peugeot, a sada su ostali samo rijetki modeli. Osim toga gradski “superminiji” vrlo su stara klasa. Fiat Panda je veteran, Fiat 500 također, Twingo nije daleko od toga, jedini koji donose nešto malo svježine u A-segment su japanski i korejski proizvođači. Razlog tome je relativno mala potražnja za takvim autima u Europi i mali profiti koje donose proizvođačima. U vrijeme kad vlada nestašica čipova i drugih dijelova za aute jasno je da proizvođači radije ulažu u isplativije skuplje modele.

Toyota Aygo X je najsvježiji predstavnik A-segmenta. Iako ima dodatni X u nazivu (Toyota inzistira da se to čita Cross) i izgleda kao mali crossover, ovo je zapravo izravni nasljednik klasičnog Ayga bez ikakve ambicije da bude SUV ili Crossover na bilo koji drugi način osim izgledom.

Iako ima novo ime i osjetno drugačiju dizajnersku koncepciju, u stvari se radi o koncepcijski vrlo sličnom automobilu u odnosu na dosadašnji Aygo (i njegove blizance Citroën C1 i Peugeot 108 kojih u novoj generaciji nema). Automobil je dosta narastao u odnosu na prethodnika koji je bio osjetno manji od prosjeka klase. U odnosu na prethodnika Duži je 23,5 centimetara, sada ima ukupno 370 cm te se tako popeo na razinu svojih konkurenata. Osjetno je porasla i širina na 174 centimetara tako da auto sada nudi mnogo više prostora u unutrašnjosti.

Stražnja klupa je dovoljno prostrana (ne i previše udobna) za osobe do otprilike 180 centimetara, a u prtljažnik stane 231 litar. Sve to je prilično skromno, no što drugo očekivati od minijaturnog automobila ove klase. On je ionako prvenstveno namijenjen da bude drugi auto u obitelji i ‘specijalist za grad’ bez previše izleta na dulja putovanja.

Aygo X je izvana dizajniran prilično atraktivno te je vrlo originalan i upečatljiv. Originalan je i iznutra, no o upečatljivosti baš i ne možemo govoriti. Iako je sve dignuto na višu razinu nego kod prethodnika ju automobilu ima dosta dosta tvrde plastike i drugih materijala koji ostavljaju jeftin dojam. Dominira središnji dodirni zaslon, no koncept je i kao kod prethodnika minimalistički. Čak i u vrlo dobro opremljenoj varijanti kakav je bio naš testni automobil.

Prošli Aygo je bio vrlo ugodan i zahvalan u vožnji, a novi model to diže još nekoliko razina više. Glavni razlog za to je činjenica da je Aygo X nastao na istoj platformi kao i Yaris što ga čini jedinim autom u klasi koji je nastao na platformi auta više klase. Rezultat toga je mnogo uvjerljivije ponašanje u vožnji. Aygo je neočekivano uvjerljiv pri agresivnoj vožnji, nevjerojatno udoban za auto tih dimenzija i vrlo stabilan i na najvišim brzinama koje može postići. Pohvale i za precizan upravljač te solidan ručni mjenjač s pet brzina.

I kod motora je koncept ostao minimalistički. Trocilindrični benzinski agregat samo je modificiran u odnosu na varijante koje su u Aygo i Yaris ugrađuju ‘još od pamtivijeka’. Provjeren i jednostavan motor izuzetno je izdržljiv i sposoban napraviti stotine i stotine tisuća kilometara bez previše ulaganja i izvanrednih održavanja. Jako voli visoke okretaje i da biste se vozili dinamično morate auto stalno tjerati prema ‘crvenom’ i 'razvrtavati' brzine. Za normalnu komfornu vožnju dovoljni su i niski okretaji, bez previše mijenjanja brzina jer je druga jako, jako dugačka i u njoj se može pojuriti i brže od 90 km/h.

Aygo X je pravi majstor štedljivosti. Mali motor i vrlo niska masa rezultiraju zaista niskom potrošnjom. Prosjek testa nam je bio 5,1 l/100 kilometara, u gradu smo trošili nešto više od 6 l/100 kilometara, a na otvorenoj cesti manje od 5 l/100 kilometara. I sve to uz prilično dinamičnu vožnju uz često ‘posezanje’ za višim okretajima.

Aygo X je odličan gradski automobil koji je jednostavan za vožnju, uporabu i održavanje. Vrlo je okretan i zahvalan u gradskoj vožnji, neočekivano udoban, a može biti i prilično koristan kada izađete izvan grada. Odličan mali auto s ne baš malom cijenom. Sve cijene su ‘podivljale’ pa tako, i u ovoj klasi gdje se još prije par godina mogao kupiti auto za manje od 80.000 kuna, cijena od čak 147.000 kuna za bogato opremljenu izvedbu nije nikakvo iznenađenje.



TVORNIČKI TEHNIČKI PODACI:



Važnija oprema Toyota Aygo X Limited

Aluminijski naplatci 18", LED svjetla, dodirni zaslon 9", navigacija, JBL premium audio, automatski klima uređaj, stražnji senzori za parkiranje, grijana sjedala...