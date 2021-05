Njegovo ime zvuči impresivno. G-HR GR Sport. Ljubitelji automobila znaju što može i zna Toyotin sportski odjel GR što je skraćenica za Gazoo Racing. Japanski genijalci napravili su WRC auto u kojem su u prošle dvije godine Sebastien Ogier i Ott Tanak osvajali svjetska prvenstva, a napravili su i cestovni Yaris kojeg mnogi trenutno smatraju najboljim malim sportskim autom na svijetu.

No moramo vas razočarati GR Sport je u ovom autu samo oznaka opreme. Ovaj C-HR je klasičan Toyotin hibrid, a ne sportski auto. Iako može biti prilično zabavan i vrlo brz.

Oprema GR Sport se odnosi uglavnom na unutrašnjost automobila. Izvana ona donosi samo ogromne sportske naplatke od 19" sa širokim gumama i kompletna LED prednja i stražnja svjetla. Iznutra imamo sportski upravljač, sportska sjedala i mnoge druge sportske ukrase. Nekakvih zahvata na ovjesu i drugim detaljima koji bi utjecali na vozne osobine oprema GR Sport ne donosi.

Mala trunka agresive iz naslova odnosi se dakle samo na izgled. Iako i pogon C-HR-a "nije za baciti". Riječ je o snažnom hibridnom sustavu kojeg je moguće dobiti i uz druge pakete opreme. On se sastoji od benzinskog motora obujma dvije litre koji razvija 152 KS i dodatnog električnog motora.

Ukupna snaga sustava je 184 KS, a to garantira sasvim dobre performanse. Ubrzanje do 100 km/h traje 8,2 sekunde, što je na granici sa sportskim vrijednostima, no međuubrzanja su još impresivnija. Ovaj C-HR se može voziti itekako dinamično. Maksimalna brzina pak nije impresivna. Ona je kao na drugim hibridnim Toyotama ograničena. Ovdje na 180 km/h.

Dakle, C-HR može zabavljati brzom vožnjom, no ako vas više zabavlja opuštena vožnja i veseli mala potrošnja ovaj auto je odličan. Potrošnja može biti zaista mala. Na testu smo u gradu uz prosječnu vožnju trošili okruglih pet litara, a prosjek testa koji je uključivao dvjestotinjak kilometara u gradu i put autocestom iz Zagreba do Zadra i natrag bio je itekako prihvatljivih 5,7 litara.

Toyotin hibridni sustav odlično je izbalansiran. Auto se ne puni vanjskom strujom nego je generira kočenjem, usporavanjem i radom benzinca te u prosjeku više od 50 posto vremena vozi na struju. Otuda i mala potrošnja. Dodatna prednost takvog rada je i vrlo niska razina buke u vozilu većinu vremena. To, udoban ovjes i nježan CVT mjenjač čine CH-R vrlo komfornim autom.

C-HR je komforan, no ne i tako prostran kao što biste očekivali od SUV-a dužine 4,4 metara. Prtljažnik je s 358 litara osjetno ispod prosjeka za SUV-ove ove veličine, a ni straga nema mjesta u izobilju. Tu C-HR plača danak svojem razigranom vanjskom dizajnu pri kojem se nije previše pazilo na praktične vrijednosti. Tako i "skrivena" kvaka za otvaranje stražnjih nije baš najpraktičnija.

Dakle testirani C-HR nije sportski auto, ovo je samo sportski ušminkan auto. No ipak je brz, a pritom i iznimno štedljiv. Uz sve to dobro izgleda, a ni cijena, s obzirom na sve ponuđeno, nije uopće pretjerana.



Važnija oprema Toyota C-HR GR Sport 2.0 Hybrid Dynamic Force

GR Sport Alunaplatci 19", GR Sport unutrašnjosti i sportski upravljač, ionizator zraka, LED prednja svjetla, dodirni zaslon 8", dvozonska klima, navigacija