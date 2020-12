Toyotin novi i praktični mali kombi dolazi iz obitelji Berlinga

Ovaj auto nastao je u suradnji s PSA grupacijom te je zapravo Toyotina varijanta Berlinga, Riftera i Comba. poput ovih auta nudi obilje prostora i vrhunsku udobnost

<p>Najnovija pridošlica u klasi praktičnih malih obiteljskih kombija prilično je netipična Toyota. Sprijeda još izgleda kao Toyota, no s boka je Proace City identičan Opelu Combu, a straga Combu i Beringu.</p><p>Unutrašnjost je u potpunosti preuzeta iz Berlinga. Druge komponente su također identične onima na Opelovoj, Citroënovoj i Peugeotovoj verziji ovog auta. A sve to je zapravo veliki plus, jer Berlingo i društvo su među najcjenjenijim automobilima ove klase.</p><p>Tako je ova Toyota nevjerojatno prostrana za svojih 440 centimetara dužine, ima čak i preklopni treći red sjedala, što je plus za velike obitelji. Tu je i prtljažnik goleme zapremnine. Vožnja je izuzetno udobna i autu ne smetaju ni ceste loše kvalitete jer sve neravnine elegantno upija.</p><p>Motor je među najboljim dizelašima ove kategorije na tržištu. Iznimno miran, uglađen i tih za jednog dizelaša. Snažan i ugodan za vožnju, a uz sve to mali potrošač. Na testu smo trošili 5,5 l/100 km u kombiniranoj vožnji. Pohvale zaslužuje i odličan osmerobrzinski automatski mjenjač. Toyotin model je među najjeftinijima u klasi, što je također veliki plus. </p><p><br/> <strong>Testirana Toyota Proace City Verso 1.5 D-4D Family </strong>u opremi ima 16” alunaplatke, Automatsku dvozonsku klimu, dodirni zaslon 8”, Kameru, parkirne senzore sprijeda i straga...</p>