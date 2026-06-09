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Tražite povoljni rabljeni koji će trajati? Ovo su motori koji 'gutaju kilometre' dugotrajno

Piše Autostart,
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Tražite povoljni rabljeni koji će trajati? Ovo su motori koji 'gutaju kilometre' dugotrajno
Jurica Galoić/Pixsell | Foto: Jurica Galoić/Pixsell

Na europskom tržištu u posljednjih dvadesetak godina pojavilo se nekoliko motora koji su stekli reputaciju izdržljivih radnika

Admiral

Kada se govori o motorima koji bez velikih problema prelaze ogromne kilometraže, treba odmah maknuti jedan mit. Nije dovoljno da je motor "dobar". Dug život ovisi o održavanju, režimu vožnje, kvaliteti ulja, redovitoj zamjeni remena ili lanca, stanju hlađenja, turbopunjača, injektora, EGR-a i DPF-a. Ipak, na europskom tržištu u posljednjih dvadesetak godina pojavilo se nekoliko motora koji su stekli reputaciju izdržljivih radnika. Odabrali smo najizdržljive motor i pogone koji su se ugrađivali u automobile u posljednjih dvadesetak godina.

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