Tražite povoljni rabljeni koji će trajati? Ovo su motori koji 'gutaju kilometre' dugotrajno

Na europskom tržištu u posljednjih dvadesetak godina pojavilo se nekoliko motora koji su stekli reputaciju izdržljivih radnika
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Kada se govori o motorima koji bez velikih problema prelaze ogromne kilometraže, treba odmah maknuti jedan mit. Nije dovoljno da je motor "dobar". Dug život ovisi o održavanju, režimu vožnje, kvaliteti ulja, redovitoj zamjeni remena ili lanca, stanju hlađenja, turbopunjača, injektora, EGR-a i DPF-a. Ipak, na europskom tržištu u posljednjih dvadesetak godina pojavilo se nekoliko motora koji su stekli reputaciju izdržljivih radnika. Odabrali smo najizdržljive motor i pogone koji su se ugrađivali u automobile u posljednjih dvadesetak godina.
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