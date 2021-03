Osmijeh svakome, ali PIN nikome, savjet je none Žuži, dobre savjetnice iz priručnika o financijskoj pismenosti za osmaše koji su pripremili u Srednjoj školi Mate Blažine u Labinu.

Upravo je ovaj projekt jedan od tri nagrađena na natječaju za najbolje obrazovne programe koje je provela Hrvatska udruga banaka povodom međunarodnog obilježavanja Svjetskog i Europskog tjedna novca (22. ožujka – 28. ožujka 2021.).

Na natječaj za najbolje obrazovne programe na području financijske pismenosti bilo je prijavljeno 27 programa iz osnovnih i srednjih škola iz cijele Hrvatske, a tročlani žiri imao je težak zadatak odabrati tri najbolja. Na kraju, njihov izbor je sljedeći:

Prvo mjesto osvojila je Zdenka Marton, profesorica u Srednjoj školi Novska, za program “Financijsko opismenjavanje mladih”, na drugome mjestu su nastavnici Daniel Mohorović i Gabrijela Kundera te knjižničarka Majda Milivoj Klavčić u Srednjoj školi Mate Blažine u Labinu, a treće mjesto osvojila je Nina Redkolis Kalin, nastavnica u Osnovnoj školi Dugave u Zagrebu.

Brže uče ako su uključeni

- Primjenjujemo suvremene metode učenja i podučavanja, kao što su komunikacijske vještine, kritičko razmišljanje, istraživački rad. U prezentacijama se učenici koriste raznim digitalnim alatima jer ih motivira svaki rad u kojemu mogu pokazati kreativnost i širinu svojih razmišljanja. No najavažnije je da učenici moraju pronaći i zadovoljstvo i dio zabave - kazala je Zdenka Marton.

"Zašto je važno kreativno podučavati mlade o financijama?"

Ona je projekt financijskog opismenjavanja predstavila na okruglom stolu u organizaciji 24sata na kojem su prošli tjedan sudjelovali viceguverner HNB-a doc. dr. sc. Roman Šubić, docentica na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu dr. sc. Dajana Barbić te savjetnik za odnose s javnošću HUB-a Ivan Hrvoje Maljković.

Tonka Ekonomka, Šoldići i baka Žuži

Koliko je važan kreativan pristup u radu s učenicima, te specifično u približavanju financijskih tema mladima, potvrdio nam je i Danijel Mohorović. Njegov tim osmislio je zanimljiv priručnik za “preživljavanje tinejdžera”, u kojem je glavni lik Tonka Ekonomka te njezina obitelj. Šoldići, uz pomoć bake Žuži, podučavaju Tonku osnovnim financijskim znanjima.

- Htjeli smo osmisliti priručnik i sve se koncentriralo oko Tonke Ekonomke. Kroz priču koja ide u nekoliko poglavlja, obitelj Šoldić prate različite situacije. Priručnik ima priče, zadatke, zanimljivosti te pojmove. Pratimo Tonku u različitim situacijama, od upisa u srednju školu do podjele džeparca. Okupili smo pilot skupinu učenika koja je imala uvid u priručnik pa je učenica Leonarda Ivašić napravila ilustracije, a uskoro iz tiska stiže 500 komada priručnika - kazao je Mohorović.

Programi su stigli iz svih dijelova Hrvatske

Viceguverner HNB-a Roman Šubić, i sam predavač na Katoličkom sveučilištu u Zagrebu, te član žirija na natječaju, pojasnio je što je bilo najvažnije pri odabiru obrazovnih programa.

- Kod svih programa bila je prisutna velika doza kreativnosti. Bilo ih je još niz s vrlo inovativnim rješenjima koja su čak i kod nas profesionalaca izazvala dozu emocija. Programi su stigli iz svih dijelova Hrvatske, te smo imali podjednak broj programa iz osnovnih i srednjih škola.

Docentica Barbić, koja se već godinama bavi financijskim opismenjavanjem mladih od predškolske dobi do studenata, ističe kako su inovativnost i kreativnost važne karakteristike svakog programa jer djeca najbolje uče kroz zabavu.

'Još trebamo raditi na odnosu prema novcu'

Svi naši sugovornici kazali su kako se vidi velik napredak u financijskoj pismenosti mladih u posljednjih nekoliko godina, no na ponašanju i na odnosu prema novcu još treba raditi. Roman Šubić kaže kako ga studenti često pitaju o kupnji bitcoina, no uvijek je važno, podsjeća, krenuti od osnova. To bi značilo, kažu naši sugovornici, da treba osvijestiti što su prioriteti kod plaćanja, primjerice režije, te zašto nije dobro ulaziti u minus, a tek onda donositi ozbiljnije financijske odluke.

- Ne bih im preporučivao da idu u rizike dok nemaju temeljna financijska znanja - kaže Šubić.

- Najbolji primjer kako kreativni pristup utječe na mlade su upravo nagrađeni programi. I u njihovim istraživanjima vidi se da učenici brže uče i postižu bolje rezultate kad ih uključe u proces podučavanja - zaključio je Ivan Hrvoje Maljković.