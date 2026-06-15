Trump uveo blokadu na izvoz najnovijeg AI modela: Stručnjaci tvrde da potez pomaže Kini

Donald Trump uveo je kontrolu izvoza na najnovije modele umjetne inteligencije tvrtke Anthropic, čime je stranim nacijama zabranjeno njihovo korištenje. Ovaj potez bez presedana izazvao je oštru reakciju diljem tehnološkog prostora: mnogi zabranu smatraju neprovedivom, dok drugi upozoravaju da će takva mjera otežati napore SAD-a da se natječe s Kinom u utrci za AI dominaciju. Odluka, koja predstavlja prvu primjenu kontrole izvoza na same AI modele, a ne samo na hardver, potaknula je rasprave o "AI suverenitetu" diljem svijeta.

Direktiva o kontroli izvoza bez presedana

Tvrtka Anthropic, sa sjedištem u Kaliforniji, u petak je otkrila da je za njezine modele Claude Fable 5 i Mythos 5 izdana "direktiva o kontroli izvoza". Naredba, izdana 12. lipnja 2026., sprječava njihovu upotrebu "od strane bilo kojeg stranog državljanina, bilo unutar ili izvan Sjedinjenih Država, uključujući i strane državljane zaposlene u Anthropicu".

Kao rezultat toga, tvrtka je bila primorana obustaviti sav pristup oba modela kako bi ispoštovala naredbu, ispričavši se svojim klijentima zbog "poremećaja". U svom priopćenju, Anthropic je izjavio kako vjeruje da se radi o "nesporazumu" te da surađuje s vladinim dužnosnicima kako bi što prije ponovno omogućili pristup. Ovaj je potez dodatno zaoštrio već napete odnose između Anthropica i Trumpove administracije. Ranije ove godine, Pentagon je stavio Anthropic na "crnu listu" dobavljača jer je tvrtka odbila dopustiti korištenje svojih AI modela za domaći nadzor i potpuno autonomne oružane sustave.

"Jailbreaking" kao povod za zabranu

Iako je vlada pružila ograničene detalje, Anthropic je priopćio kako vjeruje da je direktiva donesena zbog potencijalne ranjivosti, točnije metode "jailbreakinga" modela Fable 5. Pojam "jailbreaking" odnosi se na zaobilaženje softverskih ograničenja, kao što su sigurnosne ograde umjetne inteligencije, koje su dizajnirane za zaštitu sustava ili mreže.

Tvrtka je navela da je istražila problem i utvrdila da on otkriva samo nekoliko prethodno poznatih slabosti koje mogu otkriti i drugi javno dostupni modeli. Također su priznali da potpuna zaštita od "jailbreakinga" vjerojatno "trenutno nije moguća ni za jednog pružatelja modela".

"Ne slažemo se da bi pronalazak uskog, potencijalnog jailbreaka trebao biti razlog za povlačenje komercijalnog modela koji koriste stotine milijuna ljudi", stoji u priopćenju Anthropica. "Kad bi se ovaj standard primijenio na cijelu industriju, vjerujemo da bi to u suštini zaustavilo sve nove implementacije modela za sve vodeće pružatelje."

Žestoke reakcije iz tehnološkog sektora

Kritike vodećih tehnoloških figura, kako u SAD-u tako i u inozemstvu, uglavnom su usmjerene na američku vladu, ističući poteškoće i posljedice nametanja kontrole izvoza na tehnologiju poput umjetne inteligencije.

Bivši savjetnici i stručnjaci kritiziraju potez

Dean Ball, jedan od autora "AI akcijskog plana" Trumpove administracije i bivši savjetnik Bijele kuće za AI, u nizu objava na platformi X nazvao je "zbunjujućim" pokušaj SAD-a da ograniči strani pristup Anthropicovim modelima.

"Administracija čiji je stav da bismo trebali izvoziti napredne AI čipove u Kinu, također želi zabraniti... Velikoj Britaniji (i svakom drugom ne-Amerikancu na Zemlji)... korištenje naših najboljih modela?", napisao je u subotu. "Ne mogu reći je li ovo pravni rat protiv Anthropica ili ekstremni jastrebovski stav nacionalne sigurnosti. Bez obzira na to, jednostavno je karikaturalno", dodao je u drugoj objavi.

Chris McGuire, viši suradnik za Kinu i nove tehnologije u Vijeću za vanjske odnose, rekao je da bi se ciljana kontrola izvoza AI modela mogla smatrati "razboritom", ali je pokušaj univerzalne zabrane kritizirao kao "vrlo upitan" i "apsurdan". Poput Balla, i on je doveo u pitanje logiku izvoza AI čipova u Kinu uz istovremeno nametanje kontrole na "modele koje ti isti čipovi proizvode i pokreću".

Znanstvenik Gary Marcus, poznat po svom radu i čestim komentarima o umjetnoj inteligenciji, nazvao je direktivu "šokantnom" i rekao da će se pokazati "kontraproduktivnom za američku AI industriju".

"Možda time čini uslugu Kini", objavio je na X-u. "Svakako će svaki Kinez koji radi u američkoj AI tvrtki (a ima ih mnogo) razmisliti o povratku natjecanju u Kinu što je prije moguće. A investitori će se početi pitati mogu li američke AI tvrtke napredovati u ovakvoj atmosferi. Ako želite primjer regulacije AI koja može ugušiti inovacije, to je to."

Globalni odjeci i poziv na "AI suverenitet"

Reakcije su stigle i iz inozemstva, a indijski poduzetnik Vassant Shetty istaknuo je da će univerzalna kontrola izvoza, koja pogađa i saveznike i protivnike, stvoriti napetosti među globalnim silama.

"Indija je drugo najveće tržište na svijetu i za ChatGPT i za Anthropic. Ako mogu isključiti pristup pritiskom na gumb kao što je ovaj, apsolutno smo na milosti strane vlade. Geopolitika postaje sve ružnija. Globalizacija u sadašnjem obliku je mrtva. Ovo je ogroman poziv na buđenje za Indiju", objavio je.

Ciaran Martin, bivši šef britanskog Nacionalnog centra za kibernetičku sigurnost, bio je iznenađen odlukom.

​- Došlo je potpuno iznenada - rekao je Martin tijekom intervjua za Channel 4.

​- Vjerojatno će se pokazati neodrživim. Jer [...] iako je predstavljeno kao naredba za zaustavljanje pristupa stranih državljana ovom moćnom novom AI modelu iz sigurnosnih razloga, jedini način na koji se to praktički može provesti jest potpuno povlačenje modela, jer Anthropic ima tisuće stranih državljana koji rade za njih i milijune korisnika za koje ne može otkriti jesu li Amerikanci ili ne. SAD je opsjednut pobjedom u AI utrci s Kinom. Ovo je usporava - nastavio je.

Ovaj incident naglašava rastuću globalnu ovisnost o američkoj AI infrastrukturi i mogao bi potaknuti druge zemlje, poput onih u Europi, da ubrzaju razvoj vlastitih alternativnih rješenja.