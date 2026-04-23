Turska zabranjuje društvene mreže mlađima od 15 godina

Turski parlament usvojio je u srijedu navečer zakon kojim se zabranjuje korištenje društvenih mreža mlađima od 15 godina, izvijestila je turska novinska agencija Anadolu.

Osobe mlađe od 15 godina neće moći otvoriti profile na društvenim mrežama, a digitalne platforme morat će implementirati sustave za provjeru dobi, izvijestio je turski informativni kanal NTV.

Roditelji će imati alate za kontrolu vremena provedenog pred ekranima, a u "hitnim slučajevima" će glavne platforme društvenih medija morati intervenirati unutar sat vremena od širenja štetnog sadržaja, dodao je NTV.

Zakon stupa na snagu šest mjeseci nakon objave u službenom listu, javlja Anadolu.

Više zemalja raspravlja o zabrani pristupa društvenim mrežama mlađima od 15 godina.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je prošlog tjedna mlade na "dan bez interneta" mjesečno kako bi mogli ponovno otkriti čitanje ili sport, odnosno "vitalnost stvarnog života", uoči europskog "koordinacijskog" sastanka o zabrani društvenih mreža za osobe mlađe od petnaest godina, prenio je AFP.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i čelnici 12 članica EU-a - Njemačke, Austrije, Cipra, Španjolske, Grčke, Irske, Italije, Nizozemske, Poljske, Portugala, Češke i Slovenije raspravljali su prošlog tjedna o sličnom ograničenju pristupa djece društvenim mrežama.