Obavijesti

Tech

Komentari 2
Turska zabranjuje društvene mreže mlađima od 15 godina

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: 123RF - ILUSTRACIJA

Osobe mlađe od 15 godina neće moći otvoriti profile na društvenim mrežama, a digitalne platforme morat će implementirati sustave za provjeru dobi, izvijestio je turski informativni kanal NTV.

Admiral

Turski parlament usvojio je u srijedu navečer zakon kojim se zabranjuje korištenje društvenih mreža mlađima od 15 godina, izvijestila je turska novinska agencija Anadolu.

Roditelji će imati alate za kontrolu vremena provedenog pred ekranima, a u "hitnim slučajevima" će glavne platforme društvenih medija morati intervenirati unutar sat vremena od širenja štetnog sadržaja, dodao je NTV.

Zakon stupa na snagu šest mjeseci nakon objave u službenom listu, javlja Anadolu.

Više zemalja raspravlja o zabrani pristupa društvenim mrežama mlađima od 15 godina.

ZAŠTITA MLADIH Europska aplikacija za provjeru dobi spremna za uporabu
Europska aplikacija za provjeru dobi spremna za uporabu

Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je prošlog tjedna mlade na "dan bez interneta" mjesečno kako bi mogli ponovno otkriti čitanje ili sport, odnosno "vitalnost stvarnog života", uoči europskog "koordinacijskog" sastanka o zabrani društvenih mreža za osobe mlađe od petnaest godina, prenio je AFP.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i čelnici 12 članica EU-a - Njemačke, Austrije, Cipra, Španjolske, Grčke, Irske, Italije, Nizozemske, Poljske, Portugala, Češke i Slovenije raspravljali su prošlog tjedna o sličnom ograničenju pristupa djece društvenim mrežama.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
ANKETA Koliko je star pametni telefon koji sada koristite?
TELEFONI SU SVE BOLJI

ANKETA Koliko je star pametni telefon koji sada koristite?

Ljudi globalno svoje telefone mijenjaju otprilike svakih tri i pol godine, pokazali su podaci iz studenog prošle godine. Koliko je star telefon koji vi koristite? Kakva je vaša situacija u praksi
ANKETA 'Fejk' ili stvarnost: Jeste li i vi pali na AI prevare?
SVE VEĆI PROBLEM

ANKETA 'Fejk' ili stvarnost: Jeste li i vi pali na AI prevare?

Umjetna inteligencija sve više nam servira svoj sadržaj, bilo da je riječ o videima, fotografijama pa čak i pjesmama
FOTO Povratak mini legende: Ovo je novi Smart Concept 02
SMART KAO NEKAD

FOTO Povratak mini legende: Ovo je novi Smart Concept 02

Premijera serijskog modela očekuje se u listopadu na salonu automobila u Parizu. Dolazak na europsko tržište 2027. godine potvrđen je kao dio globalne strategije marke

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026