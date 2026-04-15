ZAŠTITA MLADIH

Europska aplikacija za provjeru dobi spremna za uporabu

Piše HINA,
Foto: Hollie Adams

Predsjednica Komisije kaže da je korištenje vrlo jednostavno - treba preuzeti aplikaciju, identificirati se s osobnom iskaznicom ili putovnicom i potom ona služi za dokazivanje dobi prilikom pristupa online uslugama

Europska aplikacija za provjeru dobi kako bi se zaštitilo djecu od štetnih sadržaja na internetu tehnički je spremna i uskoro će biti dostupna korisnicima, objavila je u srijedu predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.

“Aplikacija će omogućiti korisnicima da dokažu svoju dob prilikom pristupa online platformama, baš kao što trgovine traže dokaz o dobi za osobe koje kupuju alkoholna pića",, rekla je von der Leyen.

Aplikacija za provjeru dobi napravljena je po modelu aplikacije kojom se dokazivalo da je osoba cijepljena protiv covida. 

Predsjednica Komisije kaže da je korištenje vrlo jednostavno - treba preuzeti aplikaciju, identificirati se s osobnom iskaznicom ili putovnicom i potom ona služi za dokazivanje dobi prilikom pristupa online uslugama.

Von der Leyen tvrdi da aplikacija poštuje najviše standarde privatnosti na svijetu. “Korisnici će dokazati svoju dob bez otkrivanja ikakvih drugih osobnih podataka. Jednostavno rečeno, potpuno je anonimna. Korisnici se ne mogu pratiti”, rekla je.

 Aplikacija funkcionira na bilo kojem uređaju, telefonu, tabletu, računalu. Moći će je koristiti i ostale zemlje izvan EU-a.

“Ova aplikacija daje roditeljima, učiteljima i skrbnicima moćan alat za zaštitu djece jer ćemo imati nultu toleranciju prema tvrtkama koje ne poštuju prava naše djece. Pozivamo na odgovornost online platforme koje ne štite dovoljno našu djecu. Novo rješenje za provjeru dobi i provedba naših pravila idu ruku pod ruku. Dječja prava u Europskoj uniji iznad su komercijalnih interesa”, istaknula je predsjednica Komisije. 

Izvršna potpredsjednica Komisije za tehnološku suverenost, sigurnost i demokraciju Henna Virkkunen najavila da će EU će uspostaviti europski koordinacijski mehanizam kako bi se osigurala provjera dobi u odgovarajućim nacionalnim rješenjima. 

