<p>Čelnik tvrtke Tesla Inc <strong>Elon Musk </strong>objavio je u četvrtak da je četiri puta testiran na koronavirus istog dana te su dva testa bila pozitivna, a dva negativna.</p><p>- Nešto se sumnjivo događa. Danas sam četiri puta testiran. Rezultati dva put pozitvini, dva put negativni. Isti stroj, isti test, ista sestra. Brzi antigenski test od BD-a - tvitao je Musk vjerojatno misleći na brzi test tvrtke Becton Dickinson and Co.</p><p>Čelnik Tesle kazao je da je testiran i PCR testom na čije se rezultate čeka 24 sata.</p><p>Kazao je kako ima simptome prehlade.</p><p>- Do sada ništa neobično - dodao je Musk.</p><p>Becton Dickinson je u rujnu objavio da istražuje izvješća američkih domova za starije o lažno pozitivnim rezultatima testa te tvrtke na koronavirus.</p>