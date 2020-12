Povijest smo odradili i do sljedeće epohe u veljači učenici je više neće imati. Tako je i sa zemljopisom, te ga neće učiti do travnja, kaže nam Renata Brekalo, ravnateljica privatne jezične gimnazije Epoha.

Ona i Lea Brezar osnivačice su prve srednje škole u Hrvatskoj čiji se rad temelji na waldorfskoj pedagoškoj filozofiji, a ove jeseni u školu u Podsusedu na zapadu Zagreba krenuli su prvi učenici. Kako ističu, program se radi, kao i u svim drugim školama u Hrvatskoj, prema kurikulima koje propisuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Specifičnosti se odnose na to kako se nastava izvodi, te, što je najvažnije, u pristupu učenicima. Ovaj prvi razred upisalo je troje učenika, iako je, kažu nam interes bio jako velik. Korona je i ovdje učinila svoje, no već im pristižu prijave za sljedeću školsku godinu.

Cjelodnevna nastava i jabuke u vrtu

Nastava organizirana kao cjelodnevna, a najvažnije, prema Waldorfskoj pedagogiji, je pratiti ritam prirode i u skladu s njim, ritam čovjeka, dakle i djece. Nakon glavne nastave je pauza za ručak, a u popodnevnom programu rade se predmeti poput ručnog rada i vrtlarstva. Radi se o odgojnim predmetima, tumači Lea Brezar, koji su ključni kao podlogi djeci za kvalitetno učenje, koncentraciju i pozitivno psihofizičko stanje. Dok obrađuju vrt prolaze i lekcije iz biologije te kemije. Svakako najzanimljiviji aspekt kakvog nema ni u jednoj drugoj srednjoj školi je odrađivanje predmeta u blokovima. Iako zasad nisu uspjeli sve predmete tako organizirati zbog drugih obaveza nastavnika, povijest i geografiju provode tako.

- Imamo dvotjedni, trotjedni, četverotjedni rad na jednome predmetu u glavnoj nastavi, koja se održava u jutarnjem periodu, tzv. glavnoj nastavi, do 14 sati. Kolegica iz povijesti tako je od rujna do sredine listopada imala blok-sat svako jutro. I u tome periodu odradila je kompletnu cjelinu. Nastava je bila povezana malim testovima, projektima, igrama, kontinuirano su radili teme koje su im bile važne. Na kraju su imali završni test, dobili su ocjenu i završili su povijest za ovo polugodište - tumači ravnateljica Brekalo.

Svi drugi predmeti, dok ih ne uspiju povezati u ovakve cjeline, odnosno epohe, provode se u blok-satovima. Kako ističu osnivačice, te razrednica Vanja Dojkić, ovako organizirana nastava omogućuje mnogo kvalitetniji rad s djecom, mnogo više ponavljanja, kvalitetnijeg prolaska kroz gradivo i lakšeg učenja.

Kad ti predaje Massimo

- Tinejdžeri su u ovoj dobi, recimo, skloni junk foodu. Ovdje svako jutro za doručak dobivaju pahuljice, granolu, jogurt, a onda sam jedno jutro vidjela da jedu burek. I to nam je bila poruka, koju moramo poštivati, no važno je da ne odustajemo. Kroz mjesec, dva, opet će se poželjeti zdravog doručka. S druge strane, cijeli rujan i listopad su proveli na jabukama u vrtu, jeli ih i nosili kući svaki dan. Važno je pratiti njihov ritam - ističe Renata Brekalo.

Uz brojne druge aktivnosti, u Epohi učenicima organiziraju i susrete s raznim kreativcima i stručnjacima u svojim područjima. Tako je krajem studenog o glazbi i svome radu u školi govorio i proslavljeni glazbenik, pjevač Massimo.

Najvažnije je da nema stresa

Upravo poštivanje svakoga djeteta, ali i specifičnu organizaciju nastave i profesorica Vanja Dojkić ističe kao neusporedive dobrobiti waldorfske pedagogije. Na pitanje može li se uopće uspoređivati ovakav rad, sa samo troje djece, s radom u standardnoj hrvatskoj srednjoj školi, gdje ima i po 27 učenika, bez dovoljno prostora, profesorica Dojkić ističe kako je pristup isti, bez obzira na broj djece.

Škola bez stresa najvažniji je utisak i samih učenika.

Larisa ističe kako joj je divno što se sve rješava razgovorom, a Niko dodaje kako je nastavnicima drago čuti i njihovo mišljenje.

Prostor prekrasne zgrade bivše uprave Cementare svakim danom sve je prilagođeniji svojim učenicima. Pripremaju se i prostori gdje će se baviti kiparstvom u sklopu likovne kulture, a sve je pripremljeno i ako će morati u online, iako je zeleno okruženje škole savršeno utočište od korone.

- Dugoročna dobrobit učenika nam je bila najvažnija. Upravo ovakav pristup ih izvrsno priprema za daljnje školovanje, što dokazuju brojni primjeri iz drugih zemalja. Djeca koja prođu waldorfski sustav izvrsno se snalaze i u redovnim školama. Važno je razvijati im samopouzdanje i samostalnost - zaključuje ravnateljica Renata Brekalo.