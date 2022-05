U Hrvatsku dolazi Block Down, prva konferencija u Europi gdje će se interaktirati NFT-ovima

Block Down Croatia 2022 je prva tehnološka konferencija u Europi koji će koristiti nezamjenjive tokene (NFT) za stvaranje posebnog interaktivnog iskustva, a održat će se od 11. do 13. svibnja u Šibeniku. To je jedinstvena prilika da se domaća publika, a posebno poslovna zajednica, upozna s najnovijim trendovima u razvoju poslovnih modela i prilika koje donosi Web3 tehnologija.

Privući će preko 1000 sudionika iz cijelog svijeta, kombinirajući najzanimljivije globalne govornike iz Web3 i blockchain zajednice sa atraktivnim VIP zabavnim programima. Konferencija će se održavati na pet različitih lokacija u Šibeniku, a posebnost je da će posjetitelji moći skupljati NFT tokene kojima će moći otključati posebne interaktivne sadržaje na specifičnim lokacijama.

'Hrvatska je savršena za okupljanje Web3 zajednice'

Na Block Down Croatia 2022 će, između ostalih, govoriti kreativna tehnologica Yahooa Kadine James, direktorica za globalno tržište Ripplea Aditya Turakhia, glavni strateg Theta Labs Wes Levitt, osnivač RMRK-a Bruno Škvorc te direktor za razvoj ekosustava Neo Global Developmenta Europe Lili Zhao. Fokus je rasprava o ključnim tehnologijama budućnosti i njihovim poslovnim potencijalima.

- Block Down je savršen miks kreativnosti, tehnologije i kulture, sve ono što treba potaknuti Web3 svijet koji će u narednim godinama definirati kompletnu industriju. Hrvatska je savršena za okupljanje globalne Web3 zajednice s obzirom da je vaša kultura nevjerojatna, a upravo je ovdje tehnološki sektor posljednjih godina ostvario nevjerojatan uspjeh sa globalnim priznanjem. Web3 i metaverse će promijeniti svijet kakav poznajemo i nitko si ne bi smio dopustiti da zaostane u toj promjeni. Na Block Downu upoznajte ključne ljude iz globalne blockchain zajednice, inspirativne poduzetnike i investitore koji mogu osigurati globalnu vidljivost projektima - izjavio je Erhan Korhaliller, osnivač i CEO Block Downa.

Block Down Croatia 2022 šesta je tehnološka konferencija u organizaciji Block Downa, a do sada su ti eventi organizirani u Europi i Latinskoj Americi, ali sa publikom diljem svijeta zbog hibridnog načina održavanja, privukli preko 110.000 gledatelja, preko 400 govornika, i to sve na 4 jezika.