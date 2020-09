U Istri osigurali dvije maske za svakog učenika, u minibusu će ih morati nositi i mlađi učenici

Dvjestotinjak đaka putnika u Osnovnoj školi Fažana napravili su vrlo detaljan plan za redovitu nastavu. Maske će morati nositi svi nastavnici, ali i učenici viših razreda dok su u učionicama

<p>U Osnovnoj školi Fažana od 309 učenika dvjestotinjak su putnici. Zato je škola posebnu pažnju obratila upravo na organizaciju sigurnog prijevoza djece u školu i kući.</p><p>Među ostalim mjerama, bit će obavezno korištenje maski za sve zaposlenike te učenike viših razreda dok su u školi. Maske će biti obavezne i u javnom prijevozu te u prijevozu školskim kombijem za niže razrede.</p><p>- Prijevoz jednim dijelom organizira Pulapromet, a dio učenika dolazit će u školu školskim kombijem. Škola će otvoriti dva ulaza, pa će niži razred (od 1. do 4.) ulaziti kroz glavni ulaz, a viši razredi kroz ulaz dvorane. Nastava je pomaknuta do 8.15 sati kako svi učenici ne bi početak nastave čekali zajedno ispred škole. Tako će nastavu u 8 sati imati svi oni učenici koji dolaze iz smjera Valbandona i Šuride, u 8.05 sati ulazit će učenici iz Fažane, a u 8.10 sati ulazit će oni učenici koji dolaze iz smjera Peroja, Batvača, Betige i Barbarige - tumači Marijana Starčić, ravnateljica škole.</p><p><strong>Pogledajte video: Uskoro počinje škola</strong></p><h2>Osigurali po dvije maske za svakog učenika</h2><p>I u ovoj školi svaki razredni odjel imat će svoju matičnu učionicu. Svi učenici u učionici će morati ostati i tijekom odmora, a tamo će im se dostavljati i školski obrok. Niži razredi neće imati nastavu pod maskama, ali viši razredi trebat će ih nositi i dok su u razredu.</p><p>- Učionice će učenici moći napustiti ako, primjerice, trebaju na toalet. Kad idu na tjelesni u dvoranu, pazit će se da na hodniku nema drugih razreda - kaže ravnateljica.</p><p>Informatička učionica, kao i ona za nastavu fizike, tehničke kulture i kemije, postaju matične učionice. Svi nastavnici tijekom nastave nosit će zaštitne maske ili vizire, a bit će dužni ispratiti učenike do izlaza iz škole nakon završetka nastave.</p><p>- Istarska županija osigurala je po dvije perive maske za svakog učenika i nastavnika. No nismo sigurni hoće li doći na vrijeme za početak godine, pa ćemo za prvu ruku zamoliti roditelje da osiguraju maske za dijete - ističe ravnateljica dodajući i da imaju detaljan plan ako se neko dijete razboli u školi.</p><p><strong>Pogledajte video: Ministarstvo objavilo upute za škole</strong></p><p>Osiguran je zaseban prostor za izolaciju i sigurno se neće dizati panika.</p><p>Kako kaže, nije bio problem organizirati školu, međutim, problem bi mogao predstaviti ako se učenici ne pridržavaju mjera izvan školske zgrade. Zbog toga poziva i njih i roditelje da paze na sebe i druge i kad su izvan škole.</p>