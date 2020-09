15 savjeta za roditelje i učenike: Sedam dana do početka škole, a još nisu dobili nikakve upute

<p>Dobili smo tek upute za preuzimanje udžbenika. Samo je sedam dana do početka školske godine, zašto se ovoliko čekalo?</p><p>Pita se to majka 11-godišnjaka koji u ponedjeljak kreće u četvrti razred jedne novozagrebačke škole. Puni su pitanja svi roditelji, kao i učenici. </p><p>- Nismo bili u školi od ožujka. Razmišljam hoće li mi biti teže, kakve me zadaće čekaju, kakav će biti raspored - kaže nam osmašica Iskra dodajući kako ju nije strah, ali nije ni uzbuđena. </p><h2>Pogledajte video: Škola kreće 7. rujna</h2><p>Nije sigurna veseli li se više redovitoj nastavi. Bolje je, kaže, s nastavnicima komunicirala dok je trajala online nastava, no ipak joj je nedostajalo to da im nastavnici objasne novo gradivo.</p><p>I dok se stariji učenici nakon više od šest mjeseci ponovno pripremaju na odlazak u školu, oni mlađi uglavnom se vesele školi, no njihovi su roditelji pod velikim stresom.</p><p>- Ne mogu vjerovati da još nema nikakvih uputa iz škola. Kažu da im moramo svaki dan mjeriti temperaturu i slati te podatke u školu. A kako ćemo to pisati, u bilježnicu? I onda ćemo razmišljati hoće li to dijete izgubiti? U školi će ih držati u učionicama, a što kad krenu na izvanškolske aktivnosti, tamo će se miješati ne samo s djecom iz svoje škole nego i iz drugih kvartova - ističe majka djevojčice koja kreće u drugi razred.</p><p>Roditelji prvašića jednako su zabrinuti. Kako se pita druga majka, najmlađa djeca su najpodložnija sitnim virozama i prehladama, temperaturama oko 37 stupnjeva. Koliko će onda morati izostajati iz škole, pitaju se.</p><p>- Dosta smo kao učitelji pod stresom, brinemo se i radimo na tome da što više djeci omogućimo potrebnih znanja i vještina. Mislim da će dosta izazovno biti i svim roditeljima odgovarati na sva pitanja, u ovim mjerama sad ne možemo uživo razgovarati s roditeljima, a neke bi im stvari bilo najbolje objasniti uživo. Mislim da zbog svega možda nećemo uspjeti sve roditelje informirati baš o svemu na vrijeme, i to bi moglo predstavljati vrlo velik problem i teret za nas učitelje - kaže nam zagrebačka učiteljica razredne nastave Nina Matovina-Hajduk. </p><p>Ona preuzima prvi razred i, kako kaže, najveći izazov bit će joj održati djecu u “balončiću”, jednoj grupi koja se ne miješa s drugima.</p><p>- Malo smo gledali kako to rade škole u svijetu, one imaju, recimo, strelice u kojem se smjeru djeca trebaju kretati, krugove u kojima trebaju stajati… Ne kažem da je to ohrabrujuće, vjerojatno će i djeci isto biti neobično vidjeti krug u kojem piše ‘drži razmak’ ili ‘budi odgovoran’, ali to može možda utjecati na djecu da manje trče, da imaju manju potrebu ostvarivati kontakt s drugim razredima - kaže ona.</p><p>Kao i svi drugi nastavnici, Nina Matovina Hajduk poziva i roditelje i učenike da prihvate novu situaciju i budu sigurni kako će nastavnici učiniti najviše što mogu.</p><p>Najvažnija je suradnja, posebno ako se opet nađemo u online nastavi, a starijim učenicima naši sugovornici svakako savjetuju da se epidemioloških mjera pridržavaju i kad izađu iz škole. To je ključno.</p><p>Roditelji bi trebali svakodnevno upućivati djecu na pridržavanje predloženih mjera jer su djeca ipak manja i često zaboravljaju trenutačnu situaciju, pa im treba podsjećanjem usaditi navike koje zbog ‘novog normalnog’ trebamo svi usvojiti. U slučaju da dođe do online nastave, roditelji, budite bez brige jer će ovaj put svima biti lakše budući da već znamo što se od učenika i od nas očekuje - kaže Marijana Starčić, ravnateljica OŠ Fažana.</p><p>A zašto se kasni s obavijestima roditeljima? Kako saznajemo, jedan od većih problema je to što je dosta odluka prebačeno na osnivače, županije i gradove. Oni, primjerice, donose odluke o smjenskom radu u školama.</p><p>- Mi smo složili kompletan raspored, no iz Grada nam još nisu odgovorili dopuštaju li nam turnuse, s kojima jedino možemo imati svu djecu na nastavi u školi. I sad čekamo - kažu nam u jednoj novozagrebačkoj osnovnoj školi. Da će biti ovako, upozoravalo se još u srpnju. Zašto se nije mogla izbjeći ova situacija, nikome nije jasno.</p>