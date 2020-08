U Mostaru su napravili Teslinog blizanca: 'Bio je to veliki izazov'

CYBERTRUCK IZ BIH Iako se Teslin Cybertruck kreće na električni pogon, u čiju efikasnost ćemo se uvjeriti za koju godinu, mostarski brat blizanac ipak ostaje vjeran klasičnom pogonu na fosilna goriva

<p>Ovaj projekt bio je velik izazov za našu firmu. Svjesni svih nepoznanica koje je nosio sa sobom, uspjeli smo ga iznijeti do samoga kraja. Sa stručnom i osposobljenom ekipom koju imamo u Starku, nismo ni sumnjali da projekt nećemo realizirati u potpunosti. Rekao nam je to <strong>Mario Ćorić</strong>, direktor tvrtke Stark Solutions iz Mostara.</p><p>Od postojećeg automobila Ford Raptor F150 ekipa iz grupacijske firme Syncmedia, prevođena Marijem Ćorićem kao voditeljem projekta i <strong>Milom Marić</strong> kao glavnom inženjerkom, osmislila je preobrazbu Raptora u Cybertruck.</p><p>- Pored izazova velika motivacija u radu nam je bila pokušati napraviti nešto što dosad nismo napravili. Situacija s Covid-19, nažalost, prolongirala je prvobitne planove od četiri na osam mjeseci. Čitav proces preobrazbe je ispratila ekipa Sync Media te uskoro izlaze dvije-tri epizode kroz koje će biti prikazan cijeli tijek projekta, rastavljanje, izrada, sastavljanje te sama predaja naručitelju - rekao je Ćorić. Iako se Teslin Cybertruck kreće na električni pogon, u čiju efikasnost ćemo se uvjeriti za koju godinu, mostarski brat blizanac ipak ostaje vjeran klasičnom pogonu na fosilna goriva.</p><p>- Meni osobno ovo čini ogromno zadovoljstvo jer je jedan od ciljeva Starka postati prototipna proizvodnja te da možemo odgovoriti na bilo koji zahtjev tržišta, a realizacijom ovog projekta dokazali smo sami sebi da možemo nastaviti raditi u tom smjeru. Uz primarnu proizvodnju terminala dobio sam upit: ‘Možete li napraviti cyber truck?’, nakon čega sam sa svojim timom donio odluku da prihvatimo ovaj izazov te da ćemo ga iznijeti do samoga kraja - rekao je Ćorić te nastavio:</p><p>- U budućnosti se nadam proširenju postojeće proizvodnje te zapošljavanju dodatnoga kadra potrebnih ljudi i, naravno, novim izazovima kao što je bio ovaj projekt - zaključio je Ćorić.</p><p>Stark je kompanija koja je s radom krenula 2015. Postali su lider inovativnih aparata za klađenje u Europi.</p>