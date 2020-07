U Novskoj će graditi gaming kampus s eSport dvoranom

U Poduzetničkom inkubatoru PISMO jedinom specijaliziranom za gaming industriju u široj regiji, kažu da je njihov idući vezani projekt Kampus gaming industrije u kojem će biti i dvorana za 4000 ljudi

<p>U Novskoj će se graditi kampus gaming industrije sa sveučilištem, domovima i eSportskom dvoranom s 4000 mjesta, piše u nedjelju Večernji list.</p><p>Uspjeh samo jednog startupa u gaming industriji može za državu isplatiti sve do sada uloženo u naš projekt stvaranja Novske kao regionalnog centra za razvoj videoigara. Ta industrija okreće milijarde i samo jedna hit-igra može donijeti stotine milijuna kuna, kažu za Večernji list u Poduzetničkom inkubatoru PISMO jedinom specijaliziranom za gaming industriju u široj regiji.</p><p>Njihov je idući vezani projekt Kampus gaming industrije. I doista, gaming industrija u svijetu je prošle godine zaradila 120 milijardi dolara, četiri posto više nego 2018. godine.</p><p>Primjerice, najpopularnija igra prošle godine bio je sveprisutni "Fortnite", koji je tijekom 2019. godine od prodaje ostvario zaradu od čak 1,8 milijardi dolara, više nego ijedna druga igra ikada do sada u godini dana.</p><p>Stoga ne treba zvučati puno onih 420 milijuna kuna koje se planira uložiti u budući Kampus gaming industrije PISMO u Novskoj, koji bi se trebao nalaziti na području Poduzetničke zone Novska, na parceli većoj od 90.000 četvornih metara.</p><p>Na području tog kampusa nalazit će se četiri osnovna objekta. Prvi je fakultet s oko 9000 kvadrata bruto površine i spavaonicama za smještaj gostujućih predavača, u kojem je predviđen petogodišnji program s po 50 studenata godišnje u programerskom i grafičkom smjeru i oko kojega su već uspostavljene suradnje s fakultetima iz Malezije i New Yorka.</p><p>Sagrađen će biti i studentski i učenički dom na 11.500 kvadrata, zatim akcelerator gaming industrije te poduzetnički inkubator za eSport s dvoranom od 4000 sjedećih mjesta.</p><p>Akcelerator gaming industrije sadržavat će studio za snimanje, dvorane za sastanke te halu s novom gaming opremom, a tu će se moći educirati i usavršavati srednjoškolci i svi drugi koje ova industrija zanima, donosi Večernji list.</p>