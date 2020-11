U online se sada prebacuju i pripreme za državnu maturu

Na online nastavu se pripremaju i u Primorsko-goranskoj županiji, a u Zagrebu ovaj tjedan traju testiranja kako bi se vidjelo kako se virus širi u školama. Ravnatelji kažu da je već sve pripremljeno

<p>Dobro funkcioniramo jer imamo nastavu na daljinu, i to ne stavljene materijale na internet nego je održavamo preko online alata, gdje <strong>nastava ide uživo iz učionice</strong> u realnom vremenu. Mi smo e-škola i naši su nastavnici dobro educirani, rekao nam je Z<strong>latko Stić</strong>, ravnatelj Prirodoslovne škole Vladimira Preloga u Zagrebu.</p><h2><x-inline attributes="css:" custom_description="" entity="image" float="" height="auto" model="repository.image" pk="2025224" render="server" resize="100%xauto" src="https://cms.24sata.hr/media/images/2020-48/pxl-180518-20679743_VpacM3F.jpg" title="" width="100%"></x-inline>Dvije škole u jednoj zgradi</h2><p>Njihova je škola jedna od 15 u Zagrebu čiji učenici sudjeluju u antigenskom testiranju na koronu, u sklopu istraživanja kako se virus širi u školama. Na osnovu tog testiranja u <strong>Gradu Zagrebu</strong> odlučit će se o prelasku srednjih škola na online nastavu. U Prelogu nastava za sada funkcionira vrlo dobro.</p><p>Za takav scenariji pripremili su se još prošle godine za vrijeme prvog lockdowna.</p><p>- Mi smo još prošle godine testirali situaciju pošto smo bili tada jedna od prvih e-škola. Naši ljudi su prošli edukacije, a svaki nastavnik ima laptop s kamerom - objašnjava, dodajući kako ipak svi prefereiraju nastavu uživo. </p><p><strong>Škola Vladimir Prelog</strong> ove je godine u još izazovnijoj situaciji budući da je u nekoliko navrata morala zbrinuti učenike ostalih škola koje su stradale u potresu.</p><p>- Stvar nam je ove godine bila puno kompliciranija. Mi smo naime 15. svibnja dobili dvije osnovne škole koje su tu pohađale od 1. do 4. razreda, a onda smo dobili IX. gimnaziju koja je ovdje pisala državnu maturu. Početkom ove akademske godine na smještaj smo dobili Prvu ekonomsku školu s kojom sada funkcioniramo u dvije smjene - objašnjava ravnatelj.<br/> No, kaže, sve se može uz dogovor.</p><h2>Javni prijevoz i izvanškolske aktivnosti</h2><p>Na online nastavu, i to na najmanje dva tjedna, prešle su i sve srednje škole u sedam županija te mnoge u drugim županijama. Većina će ih tako ostati do kraja ovog polugodišta. Od 14. prosinca na online nastavu prelaze i srednje škole u <strong>Primorsko-goranskoj županiji</strong>, a sve kako bi se napokon obuzdala epidemija korona virusa. Iako škole nisu žarišta, te je prijenos virusa u njima minimalan, epidemiolozi smatraju kako su srednjoškolci asimptomatski prenosioci virusa, a poseban problem su javni prijevoz i izvanškolske aktivnosti.</p><p>Osim toga, online nastava čini se organizacijski bolje rješenje, zbog stalnih odlazaka cijelih razreda u samoizolaciju, ali i sve većeg broja nastavnika te nenastavnog osoblja. Ovako će učenici ostati kod kuće, ali neće biti prisiljeni na samoizolaciju ako su zdravi.<br/> A online će se u većini škola održavati i pripreme za državnu maturu, koje su u <strong>Osječko-baranjskoj županiji </strong>već uvelike počele. <strong>Antun Kovačić</strong>, ravnatelj Elektrotehničke i prometne škole u Osijeku rekao nam je kako početkom školske godine učenicima odmah daju mogućnost pripreme za državnu maturu za određene predmete. Dok drugi dio priprema, onih intenzivniji, započinje u ožujku i travnju.</p><p>- U dogovoru s predmetnim nastavnicima i učenicima održavaju su pripreme za maturu. Interes učenika budu, uglavnom, hrvatski jezik, strani jezik, matematika i najčešće fizika. - kaže ravnatelj Elektrotehničke i prometne škole koja se prilagodila epidemiološkoj situaciji pa se i pripreme za maturu sada održavaju online.</p><h2><x-inline attributes="css:" custom_description="" entity="image" float="" height="auto" model="repository.image" pk="2025230" render="server" resize="100%xauto" src="https://cms.24sata.hr/media/images/2020-48/dreamstime-xxl-156922738.jpg" title="" width="100%"></x-inline>Još nitko ne zna kako će matura izgledati</h2><p>Iste pripreme za državnu maturu imali su i prošle školske godine.</p><p>- Učenici su se uključivali i imali smo pripreme online - govori ravnatelj Kovačić te nadodaje kako su <strong>pripreme uživo kvalitetnije</strong> za razliku od priprema online, ali učenici razumiju trenutnu situaciju s korona virusom pa su online pripreme za maturu dobro prihvatili.<br/> U ovoj osječkoj srednjoj školi na pripreme idu učenici koji žele utvrditi i potvrditi gradivo kako bi bili sigurni u polaganje državne mature, a pripreme za državnu maturu nisi obavezne za sve. </p><p>Ako bi pripreme za maturu stavili tijekom <strong>produženog tjedna</strong> zimskih praznika, svih pet dana, odradili bi pripreme u kratkom roku, a do mature bi ipak ostalo duže razdoblje.</p><p>- Kada bismo radili intenzivne pripreme u tjedan dana možda ne bi uspjeli održati ni sve sate. Imamo određeni fond sati za pripreme za državnu maturu koji se rasporedi tijekom godine - kaže ravnatelj koji nadodaje kako praznike iskoriste i za usavršavanje nastavnika.</p><p>Pripreme za maturu održavat će se online i u Prelogu.</p><p>- Održavat ćemo ih online. Već smo krenuli prije tjedan dana s istim, no čekali smo da vidimo cijelu situaciju i organiziramo se. No i sad još nitko ne zna kako će izgledati matura <strong>već ćemo s proljećem imati bolji uvid</strong> u situaciju i razraditi cijeli sistem te prema potrebi i pojačati sate. No imat ćemo i u ožujku našu probnu maturu koju držimo za naše učenike. Naravno, vidjet ćemo kakvi će tada biti uvjeti, no u svakom slučaju mi smo spremni na sve - zaključio je ravnatelj Zlatko Stić.</p>