U Zagreb stiže regionalni lider za digitalnu transformaciju

Branislav Vujović, osnivač i predsjednik tvrtke New Frontier Group te gostujući predavač na IEDC - Poslovnoj školi Bled, na nadolazećem Digital Takeoveru kojeg organizira 24sata održat će predavanje na temu "Digital Business Models and Value“ u kojem će otkriti zašto je važno razumjeti promjene u digitalnoj ekonomiji, kako ih iskoristiti te koji su njeni osnovni elementi. Vujović će govoriti i o tome koje od spomenutih elemenata naše kompanije već posjeduju i mogle bi ih iskoristiti za kreiranje vrijednosti u digitalnoj ekonomiji. Objasnit će publici i što je pravi put za inoviranje te kako unaprijediti i prilagoditi sve elemente poslovnog modela promjenama koje donosi digitalna ekonomija, a vezano za to i o najčešćim preprekama koje vode neostvarivanju planiranog rezultata prilikom digitalne transformacije. Stavit će poseban naglasak na određene industrijske grane za koje je neophodno shvatiti kako je promjena iz industrijskih u digitalne ili hibridne poslovne modele danas imperativ, ali je imperativ i za biznis u cijelosti.

Vujović na IEDC-u, jednoj od najuglednijih poslovnih škola na svijetu za razvoj visokog menadžmenta, od 2016. godine drži radionice o digitalnoj transformaciji. U svom radu fokusiran je na temu digitalne revolucije i utjecaj koji ona ima na industrijska poduzeća, s naglaskom na razliku između optimizacija postojećih poslovnih procesa i stvaranja nove digitalne strategije za povećanje vrhunskih rezultata, kako prihoda tako i dobiti.

Prije osnivanja New Frontier Group, Vujović je bio na funkciji višeg potpredsjednika tvrtke Computer Associates (CA), te kasnije kao regionalni menadžer u kompaniji EMC. Njegova tvrtka danas ima preko 2400 visoko kvalificiranih zaposlenika u 15 zemalja diljem svijeta, a u Srednjoj i Istočnoj Europi slovi za lidera u smislu pomaganja poduzećima da iskoriste mogućnosti digitalne ekonomije za gospodarski rast. New Frontier Group je prošle godine Jadranski Beyonde savez 4.0 u Ljubljani dodijelio nagradu za najbolju regionalnu tvrtku u sferi digitalne transformacije. Vujović je u ulozi predsjednika te brzorastuće firme usmjeren na inovacije, digitalnu transformaciju, strategiju spajanja i preuzimanja te odnosu s investitorima, a svoje bogato iskustvo u digitalnom poslovanju predstavit će na najvećoj regionalnoj digitalnoj konferenciju, Digital Takeoveru, 12. ožujka u zagrebačkom Cinestaru Branimir centra.

Ovogodišnja konferencija donosi bogati program s renomiranim domaćim i internacionalnim stručnjacima i liderima digitalne transformacije te prezentira širu sliku digitalne transformacije i najnovije trendove. Poseban fokus konferencije stavljen je na edukaciju, inspirativne primjere i uspješna konkretna rješenja za razvoj kompanija koje se digitalnom preobrazbom mogu u punom kapacitetu tržišno pozicionirati te biti efikasni u postupku i efektivni u rezultatu. Digital Takeover nastavlja svoj vodeći status jedinstvenog projekta u regiji, a posjetitelje očekuje bogat cjelodnevni program uz niz predavanja, panel diskusija i interaktivnih inovativnih formata.

Konferencija Digital Takeover održava se 12. ožujka u Cinestaru Branimir Centra Zagreb. Ekskluzivni edukacijski partner konferencije je IEDC-Poslovna škola Bled. Sve novosti vezane uz konferenciju pratite na službenoj stranici i Facebooku.

Budite korak ispred promjena u digitalnom svijetu i osigurajte svoje mjesto već danas. Redovna cijena kotizacije iznosi 2.400 kn do 3. ožujka, a last minute 2.800 kn.

