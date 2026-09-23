U Zemljinoj orbiti je sve veća gužva: Nastaju veliki problemi, mogući su i sudari letjelica?

Pojam Kesslerovog sindroma označava teorijski scenarij u kojem kaskadni niz sudara stvara oblak krhotina i čini orbite previše zakrčenima za korištenje. Ovu ideju, koja danas predstavlja stvarnu prijetnju za svemirske operacije, prije gotovo pola stoljeća prvi su predložili Nasini znanstvenici Donald Kessler i Burton Cour-Palais.

Od teorije do prave prijetnje

Mnogo toga se promijenilo u posljednjem desetljeću. U vrijeme kada se o problemu krhotina tek počelo ozbiljnije raspravljati, u orbiti je bilo samo oko tisuću aktivnih satelita. Danas se taj broj opasno približio brojci od preko 17 tisuća, prema podacima o praćenju svemirskih letjelica koje prenosi Ars Technica.

Glavnina ovog rasta potaknuta je konstelacijom Starlink tvrtke SpaceX, koja sada ima približno 11 tisuća satelita u orbiti, uz još mnogo tisuća na putu. SpaceX nije usamljen u utrci za pružanje internetskih usluga iz svemira. Amazon je već lansirao stotine satelita, a tisuće bi tek trebale uslijediti. U tijeku su i višestruke kineske internetske konstelacije. Zatim tu su i orbitalni podatkovni centri, koji bi u budućnosti mogli proizvesti stotine tisuća novih satelita.

Pojavljuje se pitanje koliko je sve ovo održivo i hoćemo li vidjeti Kesslerov sindrom u stvarnom vremenu. Odgovori uvelike ovise o tome koga pitate, pa stručnjaci nude vrlo različite poglede.

Ekstremni pogledi na budućnost u svemiru

Počevši s pesimistima, jedan od svjetskih stručnjaka za orbitalne krhotine, profesor sa Sveučilišta u Teksasu Moriba Jah, upozorava na teške posljedice satelita i krhotina u niskoj Zemljinoj orbiti.

​- Mislim da ćemo izgubiti mogućnost korištenja određenih orbita jer će se kapacitet nosivosti zasititi objektima i smećem - rekao je Jah.

​- Također predviđam da ćemo vidjeti gubitak ljudskih života jer će objekti veličine školskog autobusa preživjeti ponovni ulazak u atmosferu i pogoditi naseljeno područje, ili će ljudi koji putuju na valu civilnih astronauta doživjeti da im vozilo uništi nepredvidljiv komad smeća. Predviđam da će se obje te stvari dogoditi u sljedećem desetljeću - dodao je.

Na drugom kraju spektra nalazi se osoba koja je gotovo isključivo odgovorna za izvanredan rast broja satelita u posljednjem desetljeću, osnivač SpaceX-a Elon Musk. Njegov stav je uglavnom da je svemir ogroman i da će stvari vjerojatno biti u redu.

​- Svemir je stvarno velik. Nije da će postati pretrpan. Ako ga zapravo gledate u odnosu na Zemlju, sateliti su toliko sićušni da ih ne možete ni vidjeti - izjavio je Musk tijekom ljetnog intervjua.

Zabrinjavajuća upozorenja iz Europe

Jedan od najvjerodostojnijih izvora za ovu vrstu informacija je Europska svemirska agencija (Esa), koja već dugo proučava svemirsko smeće i njegove utjecaje. Esa je nedavno objavila Izvješće o stanju svemirskog okoliša za 2026. godinu, koje pruža transparentan pregled globalnih svemirskih aktivnosti.

Projekcije budućeg broja objekata i sudara u niskoj Zemljinoj orbiti pokazuju eksponencijalni rast. Indeks zdravlja svemirskog okoliša, nova metrika uvedena u izvješću, ukazuje na to da su se dugoročni negativni učinci naših aktivnosti u svemiru tijekom samo jedne godine znatno pogoršali. Europski znanstvenici modelirali su različite scenarije i zaključili da će orbitalno okruženje postati znatno zakrčenije, čak i ako operateri nastave slijediti najbolje prakse zbrinjavanja starijih satelita i izbjegavanja sudara. Ekstrapolacija našeg trenutnog ponašanja vodi do nestabilnog okruženja u kojem se stope sudara eksponencijalno povećavaju.

Stalni manevri za izbjegavanje sudara

Esa puno govori o potrebi za odgovornim ponašanjem, a u upravljanju svojom masivnom Starlink konstelacijom, SpaceX se pokazao prilično odgovornim. Tvrtka je bila učinkovita u deorbitiranju satelita koji izgube funkcionalnost. To je zadatak bez presedana koji je tvrtka naučila obavljati u hodu na razini koju niti jedna vlada ili tvrtka prije nije pokušala.

Poznato je iz obveznog izvješćivanja da SpaceX često premješta satelite u orbiti, izvodeći male, ali precizne manevre kako bi izbjegao sudare. Prije pet godina, njihova tada znatno manja konstelacija izvodila je oko petsto takvih manevara mjesečno. Tijekom posljednjeg izvještajnog razdoblja do svibnja 2026. godine, taj je broj skočio na gotovo 35 tisuća mjesečno, što znači jedan manevar svake 75 sekunde.

Svaki manevar nije jedva izbjegnut sudar. SpaceX je znatno snizio prag vjerojatnosti za pokretanje manevra izbjegavanja sudara. Nasin standard za manevar je jedan prema deset tisuća, dok je SpaceX nedavno počeo koristiti znatno konzervativniji prag od tri prema deset milijuna.

Raketni ostaci kao tempirana bomba

Nijedan vjerodostojan stručnjak ne tvrdi da bi se Kesslerov sindrom mogao dogoditi neizbježno. Jedan sudar neće odmah pokrenuti katastrofalnu kaskadu. No, svemir postaje sve napučeniji, a neke orbite, posebno one od 520 do tisuću kilometara iznad Zemlje, postaju problematične. Istraživački rad iz 2025. godine pokazao je da su neki orbitalni pojasevi već dosegli prag u kojem svaki ozbiljan sudar može stvoriti nove krhotine brže nego što bi ih prirodno uklonila sila teže.

Dodatnu zabrinutost izazivaju istrošena raketna tijela, gornji stupnjevi raketa koji nisu pravilno zbrinuti nakon lansiranja. Neka današnja lansiranja još uvijek ne rezerviraju dovoljno goriva za pravilno deorbitiranje. Ovi stupnjevi veličine školskog autobusa posebno su problematični na većim visinama, leteći nekontrolirano. Što je visina veća, to se krhotine dulje zadržavaju u orbiti, od nekoliko desetljeća do nekoliko stoljeća. Zbog velike količine materijala koji leti orbitom, postalo bi relativno lako namjerno izazvati stvaranje polja krhotina, što bi potencijalno moglo izbrisati komunikacije i uzrokovati veliku financijsku štetu. Vjerojatnost ovakvog raspleta postat će znatno veća ako ljudi počnu namjerno dizati stvari u zrak u svemiru.

*uz korištenje AI-ja