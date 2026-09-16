Kakvo je točno oružje SAD postavio u svemir? Evo opcija

Nakon što je tajnik američkog ratnog zrakoplovstva Troy Meink potvrdio da Sjedinjene Države imaju operativno oružje u Zemljinoj orbiti, fokus se s pitanja "imaju li" prebacio na ono ključno: "što točno imaju?". Iako Pentagon namjerno ostaje tajnovit oko detalja kako bi zadržao stratešku prednost, analiza dostupnih podataka i izjave stručnjaka otkrivaju da se američki svemirski arsenal sastoji od dvije glavne kategorije: kinetičkih sustava za fizičko uništenje i sofisticiranih ne-kinetičkih oružja za ometanje i neutralizaciju.

Kinetički presretači kao štit nacije

Okosnicu američkih obrambenih, ali i ofenzivnih sposobnosti u svemiru čine kinetički presretači, ključna komponenta ambicioznog proturaketnog štita poznatog kao "Zlatna kupola" (Golden Dome). Taj sustav, inspiriran izraelskom Željeznom kupolom, dizajniran je da štiti SAD od balističkih i hipersoničnih projektila. U praksi, riječ je o konstelaciji satelita opremljenih presretačima koji bi uništavali neprijateljske projektile direktnim sudarom pri ogromnim brzinama, i to u njihovoj najranjivijoj, uzlaznoj fazi leta. Tajnik Meink pohvalio se da je program svemirskih presretača "od početnog ugovora do hardvera spremnog za let napredovao za manje od godinu dana", što signalizira da su barem dijelovi sustava već operativni. Neki od tih sustava vjerojatno koriste i naprednu MOKV (Multi-Object Kill Vehicle) tehnologiju, gdje jedan lanser može osloboditi više manjih, neovisno navođenih projektila sposobnih istovremeno gađati više bojnih glava i mamaca, drastično povećavajući učinkovitost obrane.

Tihi rat: Elektronički napadi i ometanje

Iako su presretači medijski najzanimljiviji, stručnjaci vjeruju da okosnicu tajnog arsenala čine ne-kinetičke vrste oružja. Njihova glavna prednost je što ne stvaraju opasne svemirske krhotine koje, nakon kinetičkog udara, mogu desetljećima nekontrolirano kružiti orbitom i ugrožavati sve satelite, uključujući i američke. Ovi "tihi" sustavi uključuju moćne ometače koji mogu blokirati komunikacijske i navigacijske signale (poput GPS-a) na protivničkim satelitima, čineći ih privremeno ili trajno neupotrebljivima. Uz to, tu su i alati za kibernetičke napade kojima se može preuzeti kontrola ili poremetiti rad neprijateljskih svemirskih sustava. Iako se manje govori o njima, u razvoju su i oružja usmjerene energije, poput lasera ili mikrovalnih topova, koja bi mogla "zaslijepiti" ili trajno oštetiti osjetljive senzore na protivničkim satelitima. Prednost takvog oružja je brzina i iznenađenje; napad se može izvesti bez upozorenja koje bi inače dalo lansiranje projektila sa Zemlje.

Strateška dvosmislenost kao glavno oružje

Namjerna tajnovitost i odbijanje dužnosnika da preciziraju radi li se o kinetičkim ili ne-kinetičkim sustavima samo je po sebi oružje. Cilj je stvoriti faktor odvraćanja kod protivnika poput Kine i Rusije, ostavljajući ih u neznanju o punim američkim sposobnostima. Kako je objasnio glasnogovornik američkih Svemiskih snaga, cilj je postići "kontrolu svemira", što je definirano kao sposobnost djelovanja u svemiru po vlastitom nahođenju, istovremeno uskraćujući tu slobodu protivniku. Ova doktrina podrazumijeva i ofenzivne i defenzivne operacije. Otkrivajući da posjeduju oružje, ali ne i kakvo, SAD šalje poruku da je svaka eskalacija u svemiru rizična, jer protumjere mogu biti brze, neočekivane i potencijalno razorne. Time je svemir i službeno potvrđen ne samo kao novo bojište, već kao domena u kojoj se vodi složeni strateški rat prije ispaljenog metka.

*uz korištenje AI-ja