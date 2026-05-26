Mate Rimac s robotaksijima je čak nekoliko puta probijao rok

Mate Rimac je po svemu sudeći odustao europskog financiranja robotaksija. Tvrtka Verne, koja razvija sustav autonomnih robotaksija i odnedavno u Zagrebu pruža komercijalnu uslugu ograničenog dosega, odustat će od financiranja iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO). Kompanija će, prema medijskim navodima, državi vratiti novac povučen iz europskih sredstava.

Do sada je iz fonda u obliku predujma povučeno 89,7 milijuna eura, od ukupno 179 milijuna eura europskih sredstava bespovratno namijenjenih za razvoj sustava robotaksija. Ključna pitanja oko velikog projekta nisu odgovorena

Što je bio izvorni plan i zašto je država dala novac?

Projekt je zamišljen kao revolucija u urbanom prometu Zagreba kroz uvođenje flote robotaksija. Vlada je uvrstila projekt u Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO), a odobreno je 179 milijuna eura bespovratnih EU sredstava jer je predstavljen kao visokotehnološki projekt koji će Hrvatsku pozicionirati na globalnu mapu inovacija. Prvotni plan predviđao je da će robotaksiji voziti ulicama Zagreba već 2024. godine.

Zašto se rokovi konstantno pomiču?

Pomicanje rokova s prvotno najavljene 2024. na kraj 2025., a potom i na kolovoz 2026. godine opravdavali su se nizom faktora. No stručnjak Lucijan Carić od početka je upozoravao da je pomicanje rokova za robotaksije uzrokovano nerealnim obećanjem, a to je razvoj pete razine autonomije, tehnologije koja ne postoji. Problematičnim smatra što je sve oko tako vrijednog projekta bilo netransparentno.

Što je s famoznih 60 prototipova koje je Rimac morao proizvesti?

Jedan od ključnih uvjeta za povlačenje europskog novca bio je završetak testne flote od 60 verifikacijskih prototipova vozila. Mate Rimac je potkraj 2025. godine javno potvrdio da su sva vozila proizvedena, što je državi omogućilo da Europskoj komisiji prijavi ispunjenje te obveze. Iako je taj tehnički uvjet formalno zadovoljen i opravdao je dosad isplaćeni predujam, ta vozila i dalje nisu bila spremna za potpuno samostalnu vožnju. Proizvodnja prototipova tako je ostala jedini opipljivi rezultat projekta prije nego što je donesena odluka o odustajanju od EU fondova.

Što o povratu 89,7 milijuna eura službeno kaže tvrtka Verne?

Tvrtka Verne službeno o svemu šuti. Svi navodi o prelasku na potpuno privatni kapital i povratu novca u javnost su neslužbene informacije.

Kakav je stav Vlade?

Banski dvori tvrde da ugovor pravno i dalje vrijedi te da službeni zahtjev za raskid nisu primili. Iz Vlade RH poručuju da “korisnik ima sve obveze prema tom ugovoru”, koji formalno traje do 31. kolovoza 2026. godine.

Što će biti s novcem koji bi Rimac trebao vratiti?

Potvrdi li se ta priča, nakon isteka roka za realizaciju projekta, 31. kolovoza ove godine, novac bi se trebao vratiti u proračun te će morati biti opet korišten sukladno pravilima Europske unije. Na koje projekte bi eventualno novac trebao biti preraspodijeljen za sada nema informacija. Stručnjaci su stava da je upravo ovo najvažnije pitanje.