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ZVIJER IZ NJEMAČKE

Ubojica Rimac Nevere? Ovo je Elektron Quasar s čak 2413 KS

Piše Autostart,
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Ubojica Rimac Nevere? Ovo je Elektron Quasar s čak 2413 KS
Foto: Elektron

Performanse su spektakularne. Ubrzanje do 100 km/h navodno traje 1,65 sekundi, a najveća brzina ograničena je na 450 km/h, bez blokade iznosi 525 km/h!

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Električni hiperautomobili već su nas naučili da ogromne brojke više nisu nemoguće, ali Elektron Quasar ipak uspijeva pomaknuti granicu apsurda. Njemački Elektron Motors najavljuje svjetsku premijeru svojeg modela 9. lipnja na London Concoursu, na travnjaku Honourable Artillery Companyja, i pritom obećava brojke kojima čak nadmašuje Rimac Neveru. Quasar donosi četiri elektromotora, potpunu karbonsku konstrukciju, masu od samo 1427 kg i službeno najavljenih 2413 KS. To je više snage od najsnažnije Nevere, ali i mnogo manje mase od nje.

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