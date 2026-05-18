Učenici iz cijele Hrvatske pokazali što sve mogu stvoriti kad dobiju pravi poticaj

Robot koji pleše na ABBA-u, inovativna aplikacija za pomoć slijepim i slabovidnim osobama u kretanju, retro svemirska igrica, istraživanja među učenicima o umjetnoj inteligenciji, projekti volontiranja... To su samo neki od 12 izvanrednih učeničkih projekata koji su ušli u finale ove sezone "Škole budućnosti" i koji su u subotu, 16. svibnja, predstavljeni na završnoj učeničkoj konferenciji "Innovation Day 2026" u kampusu Infobipa u Zagrebu.

Foto: KL-Photo

Kviz znanja s AI

Više od 1500 učenika, te drugih posjetitelja dobro se zabavilo na završnici projekta koji u školama uspješno provode tvrtke Stemi, Infobip i A1. Uz brojne aktivnosti koje spajaju tehnologiju i životne vještine, na glavnoj pozornici cijeli dan izmjenjivali su se sjajni govornici, te učenici koji su predstavljali svoje projekte.

- Ovo je za mene uvijek poseban trenutak jer na jednom mjestu vidimo zašto je sve to vrijedilo truda. Ove godine posebno nas raduje što toliko projekata dolazi iz područja koja nadilaze tehnologiju i vraćaju fokus na ljude. To je upravo smjer u kojemu Škola budućnosti raste, a s novim međunarodnim partnerstvima, poput onoga s brazilskim školama, idući korak je već pred nama - Marin Trošelj, suosnivač i direktor Stemija.

Foto: Ivan Lackovic

Jedan od govornika bio je i Damir Sabol, osnivač globalno poznate aplikacije Photomath. S publikom podijelio vlastiti put od učenika do osnivača jedne od najkorištenijih obrazovnih aplikacija svih vremena - bio je to put prepun izazova, neuspjeha i važnih životnih lekcija. Poruka je bila jasna i inspirativna - inovacije počinje s radoznalošću i hrabrosti.

Foto: Ivan Lackovic

Poseban novitet ove godine bio je veliki AI kviz znanja na glavnoj pozornici, interaktivni edukativni format u kojemu su učenici kroz Infobipov chatbot u realnom vremenu istraživali kako AI funkcionira, kako prepoznati AI generirani sadržaj i zašto kritičko razmišljanje ostaje najvažnija vještina u doba umjetne inteligencije. Za učitelje je organizirana edukacijska radionica o praktičnoj primjeni AIja u školama.

EXPO zona okupila je više od 40 izlagačkih tvrtki, fakulteta, udruga i škola. Posjetitelji su mogli isprobati simulatore leta i Formule 1, radionice lemljenja i sklapanja dronova, STEM izazove, računalni vid i AI alate te sudjelovati u raznim natjecanjima, kvizovima i izazovima.

Foto: KL-Photo

- Innovation Day iz godine u godinu potvrđuje koliko je suradnja obrazovnog sustava i industrije ključna. Ovogodišnji AI kviz znanja za djecu i radionica za učitelje jasno pokazuju da razumijevanje umjetne inteligencije i razvoj kritičkog odnosa prema njoj moraju obuhvatiti i učenike i nastavnike. Biti dobar korisnik AI alata u budućnosti neće biti prednost - bit će osnova, i upravo zato Infobip u ovakve inicijative ulaže sustavno i dugoročno - Marin Bezić, potpredsjednik Infobipa za ljudske potencijale.

Foto: Ivan Lackovic

- U A1 Hrvatska vjerujemo da pravo digitalno obrazovanje ne staje na tome da mladi znaju koristiti tehnologiju nego da je koriste sigurno, odgovorno i s razumijevanjem posljedica svojih odluka u digitalnom prostoru. Upravo zato nam je ova sezona posebno važna: ona pokazuje da tehnologija i humanost nisu suprotnosti, nego da zajedno grade temelje društva u kojemu mladi mogu rasti kao odgovorni, samopouzdani i slobodni građani digitalnog doba - Dubravka Štefanac Vinovrški, direktorica korporativnih komunikacija i ESG u A1 Hrvatska.

Provedbu projekta i konferencije Innovation Day 2026 uz organizatore Stemi, Infobip i A1 Hrvatska omogućili su: AVL, Span, Samsung Hrvatska, Arena Centar, RBA, Hrvatski ured za osiguranje, Končar, INA, udruga ACAP, JANAF, Dubrovačko-neretvanska županija i Phi Manufacturing IT.