Učenici su sami napravili laser CNC laser koji košta 25.000 kn

Radom naših učenika prvog i drugog razreda uštedjeli smo 150.000 kuna, kaže Mladen Graovac, ravnatelj Industrijsko–obrtničke škole Slatina.

S opravdanim ponosom predstavio nam je 13 učenika koji se u ovoj školi školuju za CNC operatera, te su uz vodstvo prof. Vedrana Runje izradili nekoliko uređaja koji će njima, ali i ostalim učenicima poslužiti u daljnjem obrazovanju.

Već lani su skrenuli pozornost na svoj rad izradom pametne klupe, a sada su izradili četiri vertikalne glodalice, dva 3D printera, a još jedan je u izradi.

No najveće znanje i kreativnost su pokazali izradom CNC lasera, koji se po svojoj kvaliteti ne razlikuje od onih izrađenih u profesionalnim tvrtkama. Uz sve to, izradili su i sofvtere za sve te uređaje.

Napravili laser za mjesec dana

Cijena sličnog CNC lasera na tržištu se kreće od 25.000 kuna naviše, uputili su nas u školi. Njih je stajao nešto manje od 4000 kn. Za razliku od 'kupovnih', njihov laser je prenosiv i može rezati i u okomitom položaju. Izrada lasera je trajala mjesec dana, jer su ovisili o kupovnim elementima, na koje su utrošili minimalan iznos.

Prof. Runje pojasnio je tehnikalije:

- Glava našeg lasera je 15 vata. Dimenzije su mu metar s metrom. Prednost našeg CNC lasera je u tome što se on može staviti čak i na vrata. Uz ‘mozak’ koji je u obližnjem računalu mogu se raditi razni oblici bez obzira na mjesto na kojem se laser nalazi - govori nam prof. Runje.

Budući da je prenosiv, učenici se mogu njime koristiti i u raznim uvjetima. Služi za savladavanje tehnike rezanja u dvije dimenzije. Njihov laser može rezati sve materijale koji su zapaljivi.

Stroj im služi i za graviranje te izradu slika koje prodaju preko Učeničke zadruge. Prezentirali su nam kako laser radi izradom privjeska s logom 24sata.

Učenici su i više nego zadovoljni. Franjo Đorđević, kao i većina učenika živi izvan Slatine, pa vrijeme do polaska kući provodi u radnom kabinetu.

- Imamo 13 sati tjedno prakse s profesorom Runje, od kojeg smo puno naučili. Iz dana u dan, iz sata u sat, postajemo sve samostalniji - kaže nam 16-godišnji Franjo.

'Cilj nam je da učenike osposobimo za život'

Njegov kolega, Danijel Kukić iz 2. razreda, više je nego zadovoljan ovakvim načinom rada.

- Izrađujemo razne predmete poput naušnica, privjesaka. Prije toga napravimo model i program, a potom slijedi izrada predmeta. Trenutno smo mijenjali Arduino čip jer je bio oštećen - kaže Kukić, dodajući kako niti jednog trenutka nije požalio što je krenuo u to zanimanje.

I ostali dečki pozivaju djecu da se okrenu proizvodnim zanimanjima.

- Nama je cilj da se učenici osposobe za život, jer uz to što će znati upravljati CNC laserima, vidjeli su i savladali samu strukturu stroja. Oni nauče od ideje pa sve do realizacije i primjene te ideje - pojašnjava nam Runje. Kroz male projekte oni shvate i nauče bit svega, te su, kada dođu do poslodavca, već obučeni da prepoznaju osnove problema i znaju se postaviti. Time si osiguravaju dobar poslovni početak.

Vrijedni učenici na rastanku su nam otkrili kako im je sljedeći cilj napraviti 3 D skener.

Tema: Bolje obrazovanje 2019.