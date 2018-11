'Učenje napamet ne pomaže, mozak naše djece je drugačiji'

Među novim generacijama školske djece sve su učestaliji problemi poremećaja pažnje, težeg učenja i jezično-govorni problemi. Zašto se javljaju i zašto je nužno mijenjati način podučavanja, ali i roditeljski pristup odgoju, razgovarali smo s međunarodno priznatim stručnjakom za dječji razvoj, te autorom NTC programa učenja Rankom Rajovićem.

Na konferenciji "Bolje obrazovanje, bolja Hrvatska" u ponedjeljak 12. studenog u Obrtničkoj komori Zagreb, on će u predavanju "Duboka pažnja nestaje, kako je vratiti", iznijeti podatke i savjete koji iz korijena mogu promijeniti razmišljanje o odgoju djeteta i obrazovnom procesu. S dr. Rajovićem razgovarali smo i o najnovijoj knjizi inspiriranoj NTC metodama namijenjenoj lakšem razumijevanju gradiva kemije za školarce.

'Važno je povezivati gradivo s drugim područjima'

U Vašoj novoj knjizi pristupate učenju kemije kroz igru. Što je novo u vašem pristupu u odnosu na sadašnji način učenja kemije u školama?

Knjiga "Branko i Stanko u svijetu atoma“ je inspirirana NTC metodama, koje predstavljaju inovativan način učenja i pomažu učenicima da lakše nauče lekciju, da je povezuju s drugim lekcijama i područjima, da tako naučeno duže pamte, a pri tom moraju misliti, povezivati, dobivati nove ideje i davati rješenja. Sudjelovao sam u pisanju knjige sugestijama i tu je uključena igra koju sam osmislio kako bih olakšao učenje periodnog sustava elemenata, a knjigu su napisali moj sin Vuk Rajović koji je odrastao na NTC metodama i uklopio svoje znanje, te njegov prijatelj Nemanja Bojanić (završava doktorski studij na Tehnološkom fakultetu iz energetike). Tako da smo sva trojica potpisani kao autori knjige. Ono što je dobitna kombinacija u ovakvim knjigama je činjenica da djeca koja čitaju, prvo pročitaju vrijedno štivo s puno zapleta, iznenađenja i humora, a usput im se približi kemija, nauče osnove kemije i NTC metode koje mogu kasnije primijeniti i u drugim područjima. Ovakav način pisanja knjiga predstavlja novu metodu učenja i sigurno će ih biti još više, jer deca usput nauče ono što je važno. Dok čitaju, oni ulaze u jedan drugi svijet, neprimjetno nauče i shvaćaju osnove kemije. Knjiga je namijenjena deci starijoj od 10 godina, ali i starijim učenicima koji žele pročitati i naučiti NTC metode i da vide kako i na koji način se može naučiti kompleksno gradivo. Vidjeli smo da učenje napamet ne pomaže i moramo mijenjati pristup.

Koji su po vama najveći problemi u načinu podučavanja danas u školama?

Najveći problem je učenje napamet, iako znamo da to nije učenje u skladu sa fiziologijom i da većini djece to predstavlja problem. A dodatno, djeca koja ne mogu naučiti lekciju napamet, polako gube samopouzdanje i time je osiguran otpor prema školi. To smo i dobili na istraživanjima, da djeca sve manje i manje vole školu. Postoje i druge metode učenja, koje su potpuno u skladu sa fiziologijom, ali nažalost, slabo se primjenjuju, jer zahtijevaju dodatnu obuku učitelja. Primijetili smo da kada i najteže lekcije predstavimo djeci kroz igru, oni bez problema usvajaju potrebne informacije. Tako da je prioritet za škole da se učitelji osposobe za metode koje su učinkovitije, daju bolje rezultate, ne izazivaju otpor učenika i razvijaju funkcionalno - uporabno znanje.

Nastavnici moraju prihvatiti promjene

Nova istraživanja pokazuju kako je kritičko razmišljanje nastavnika u Hrvatskoj među najlošijima na svijetu. Što bi nastavnici trebali promijeniti u svome pristupu učenicima?

Dobro je da nastavnici vide da su potrebne promjene. Nažalost ima i onih koji govore da je sve dobro i da učenici samo moraju više učiti. E, ti nastavnici moraju shvatiti da obrazovanje koje poznajemo ne daje očekivani rezultat. Frontalni način nastave, reproduktivno učenje, diktiranje lekcije, očekivanje da to učenici nauče, ne pomaže. Mozak naše djece je drugačiji, dolazi do anatomskih i funkcionalnih promjena izazvanih okruženjem i naš je cilj da novim metodama pomognemo učenicima, te da nastavnici shvate da je to neophodno.

Što vam kažu nastavnici, gdje danas imaju najviše problema u radu s djecom, posebice onom koja tek kreću u školu?

Ima dosta problema, ali jedan od vodećih je nedostatak koncentracije. Ne postoji jasan odgovor zašto je to tako, ali ima nekoliko faktora. Jedan faktor je zastarjela metoda nastave, jer naše dijete nema duboku pažnju kao mi, nego hiper-pažnju, jer je tijekom odrastanja izloženo stotinama impulsa koje mozak obrađuje, ali nema dubinu obrade. Zato je važno napraviti igre koje mogu pomoći aktivaciju duboke pažnje (jedna od tih igara je NTC šah, koji je dobio nagradu na nedavno završenoj Drugoj međunarodnoj konferenciji "Izazovi u edukaciji"). Drugi faktor je pretjerano korištenje novih tehnologija, tj. pametnih telefona. Dijete koje je duboko ušlo u virtualni svet, teško se snalazi u školskim obavezama. Za taj problem sam u okviru Erasmusu projekta NTC for all, predložio aplikaciju za mobilne telefone pod nazivom NTC green. Dijete će moći koristiti mobitel, uz mogućnost telefoniranja i SMS poruka (više detalja o tome na stranici www.ntcucenje.com).

Kako roditelji trebaju pristupiti radu sa školskom djecom?

Roditelji se moraju educirati, okruženje se brzo mijenja, a poznato je da okruženje utječe na razvoj mozga. Napisao sam za roditelje dvije knjige: "IQ djeteta briga roditelja" i "Razvoj inteligencije kroz igru". Moram upozoriti, prije svega zbog zaštite roditelja i djece, da su se počele pojavljivati knjige i priručnici koje obrađuju NTC metode i pozivaju se na mene, a koje nisam stručno pregledao ni ocijenio u kojima su pojedini primeri loše prikazani. Uskoro imam edukaciju roditelja u Osijeku i Zagrebu, gdje će roditelji moći naučiti nešto više o programu i praktičnoj primjeni.

