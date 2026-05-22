Umjetna inteligencija mijenja i kibernetičke prijetnje, stručnjaci upozorili na rast rizika

Poreč je od 20. do 22. svibnja bio mjesto okupljanja stručnjaka za kibernetičku sigurnost, regulatornih tijela i predstavnika poslovnog sektora na ovogodišnjoj Span Cyber Security Areni. Konferencija je ove godine bila posvećena temi „Otporni temelji za naprednu obranu”, s naglaskom na važnost osnovnih sigurnosnih principa u vremenu sve složenijih digitalnih prijetnji.

Predsjednik Uprave Spana Nikola Dujmović istaknuo je kako se budućnost kibernetičke sigurnosti ne svodi isključivo na obranu od prijetnji, nego i na izgradnju povjerenja, znanja i sposobnosti djelovanja. Prema njegovim riječima, ključni elementi otpornosti organizacija su usklađenost s regulativama, razvoj kompetencija i sposobnost pretvaranja znanja u konkretne odluke i aktivnosti.

Predavanja drugog dana konferencije Span Cyber Security Arena 2026 | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Među međunarodnim keynote govornicima bio je i BBC-jev novinar Joe Tidy, specijaliziran za područje kibernetičkog kriminala i digitalne sigurnosti. Govoreći o suvremenim prijetnjama, upozorio je kako mladi sve češće, ponekad i nesvjesno, ulaze u svijet kibernetičkog kriminala kroz online zajednice i digitalne platforme. Istaknuo je i da organizirane kriminalne skupine danas djeluju poput profesionalnih tehnoloških kompanija, s razvijenim modelima poslovanja i globalnom infrastrukturom.

Finski stručnjak za kibernetičku sigurnost Sami Laiho govorio je o aktualnim oblicima ransomware napada, naglasivši da su male i srednje tvrtke među najčešćim metama. Posebno je upozorio na korištenje umjetne inteligencije u razvoju sofisticiranijih prijevara i napada, što dodatno povećava sigurnosne rizike i otežava obranu organizacija.

Programski direktor Span Cyber Security Arene i voditelj informacijske sigurnosti u Spanu Hrvoje Englman rekao je kako iskustva i primjeri predstavljeni na konferenciji pokazuju da su kibernetičke prijetnje postale svakodnevica za organizacije svih veličina. Naglasio je važnost dosljedne provedbe sigurnosnih politika, kontrole pristupa, segmentacije sustava, pravovremene detekcije prijetnji i redovitog testiranja kriznih scenarija.

Na važnost regulatornog okvira upozorila je i Antonija Vojnović, koja je istaknula da zakoni i sigurnosni standardi organizacijama pomažu u prepoznavanju rizika, definiranju odgovornosti i smanjenju ranjivosti. Dodala je kako tehnička rješenja sama po sebi nisu dovoljna bez jasno definiranih procedura i odgovornosti unutar organizacija.

Jedna od glavnih tema konferencije bila je i potreba snažnijeg povezivanja poslovnog i IT sektora u upravljanju sigurnosnim rizicima. Sudionici su se složili da kibernetička sigurnost više nije isključivo tehničko pitanje, nego dio šire strategije upravljanja poslovanjem i organizacijskom otpornošću.

Ovogodišnja Span Cyber Security Arena još je jednom potvrdila rastući interes poslovne zajednice za pitanja digitalne sigurnosti te važnost razmjene iskustava i praktičnih primjera u suočavanju sa sve složenijim sigurnosnim izazovima.