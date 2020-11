Umjetnički projekt: Djeca iz 70 zemalja dala glas drveću, traže od političara da paze što rade

Web-stranicu i aplikaciju pokrenuo je islandsko-danski umjetnik Olafur Elliasson prije samo pet mjeseci. Uključilo se 250.000 ljudi, a cilj je apeilrati na ljude na političare da donose odluke za bolju budućnost svih

<p><em>Pozdrav, moram nešto reći. Molimo vas, zaštitite okoliš jer u protivnom neće biti budućnosti. Ne postoji planet B, a ne postoji ni plan B ako nešto ne učinimo. Hvala na pomoći - kaže pločnik u Kapfenbergu u Austriji<br/> Volio bih da ljudi jedu manje životinja - kaže zid u Tallinu u Estoniji<br/> Za svako rođeno dijete treba posaditi drvo - predlaže list iz Leirije u Portugalu</em></p><p><strong>Dio je to multimedijalnog projekta Earth Speakr </strong>koji je u sam opet mjeseci okupio više od 250.000 ljudi i djece iz više od 70 zemalja. Djeca su svojim glasovnim porukama "oživjela" okoliš u kojem žive, te su na taj način zajedno stvorila umjetnička djela dijeleći svoja gledišta, na svojim materinjim jezicima i pomoću tehnologije aplikacije proširene stvarnosti. Videoporuke upućene odraslima, ali i drugoj djeci, nude rješenja, ideje ali i dijele frustracije. </p><p><br/> Earth Speakr je djelo <strong>dansko-islandskog umjetnika Olafura Eliassona</strong> pokrenut početkom srpnja, kad je Njemačka preuzela predsjedanje Europskom unijom. Mulitmedijsko projekt namijenjen poticanju svijesti političkih čelnika i ljudima koji odlučuju dosad je okupio čak 250.000 ljudi. Povodom <strong>Međunarodnog dana djeteta</strong>, koji se obilježava u petak, 20. studenog, Olafur Eliasson želi upravo preko Earth Speakr-a još jednom zatražiti od političkih čelnika i onih koji odlučuju o promjenama da pokažu kako slušaju i čuju nadolazeću generaciju.</p><p>Multimedijalno djelo koje uključuje web-stranicu i interaktivnu aplikaciju dostupnu na 25 jezika, u posljednjih pet mjeseci prikuplja dječje poruke posvećene očuvanju okoliša, klimatskim promjenama, a na društvenim mrežama proširene su pod hashtegom <strong>#ListenToTheFuture</strong>.</p><p><em>- Umjetnost i kultura pružaju prostor, mjesto susreta za povezivanje i dijeljenje perspektiva, istodobno slaveći razlike. Kada ste uključeni u kreiranje umjetničkog djela, možete dobiti osjećaj da vas se sluša dok gledate kako se vaše ideje odražavaju u obliku i strukturi umjetničkog djela. Za mene je takva dvosmjerna razmjena najbitnija. Earth Speakr umjetničko je djelo koje stvaraju djeca koja se kreativno izražavaju o klimi i vlastitoj budućnosti. Djelo vas poziva da poslušate njihove briljantne, duhovite i, što nimalo ne iznenađuje, dirljivo iskrene poruke. Međunarodni dan djece podsjetnik je svima nama da pokažemo djeci - i da to pokažemo djelima - da su njihovi prizemni pogledi u potpunosti valjani i prijeko potrebni u oblikovanju naše budućnosti. Moraju postati sudionici u oblikovanju naše sutrašnjice. Kako bismo prepoznali i priznali Konvenciju o pravima djeteta, uključujući pravo djeteta da bude saslušano, molim političare i druge ljude na vlasti da rade na tome da se to i dogodi, ne samo danas, već i svakog dana u godini - istaknuo je umjetnik Olafur Eliasson.</em></p><p>Kako bi se osiguralo da se dječje poruke čuju, <strong>preko 108 Earth Speakr virtualnih događaja</strong> ili događaja uživo, koje organizira rastuća mreža, aktivno poziva djecu da budu umjetnici i ožive svoje okruženje. <strong>Goethe Instituti i njemačka veleposlanstva</strong> diljem EU-a podržavaju umjetničko djelo od samog početka, omogućujući djeci da izravno razgovaraju o svojim porukama s lokalnim političarima. Inovativni suradnici i partneri, uključujući Dokk1, javnu knjižnicu u Aarhusu (Danska), kulturnu instituciju TBA21 – Academy Ocean Space (Italija), Svjetski dan čišćenja i mladi klimatolozi u sklopu EIT Climate-KIC-a integriraju Earth Speakr u svoje aktivnosti usmjerene na okoliš.<br/> Earth Speakr financira Ministarstvo vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke (Federal Foreign Office), a realizira se u suradnji s Goethe institutom. Kako biste sudjelovali, preuzmite aplikaciju Earth Speakr s <strong>Google Playa ili App Storea</strong> i posjetite: <a href="https://earthspeakr.art/hr/">https://earthspeakr.art/hr/</a></p><p><em>- Poput Earth Speakra, i mi mislimo da djeca predstavljaju sadašnjost i budućnost, a trenutni čelnici trebaju slušati njihove poruke kako bismo osigurali da okoliš koji će naslijediti ne bude okoliš koji je toliko oštećen da ga se više ne može popraviti zbog posljedica zagađenja, uništavanja staništa, masovnog istrebljenja i klimatskih promjena. Earth Speakr pruža djeci zanimljivu, ali vrlo moćnu platformu putem koje mogu pronaći svoj glas, izgovoriti svoje misli i proširiti svoje poruke. Zemlja pati, djeca progovaraju, no slušaju li zapravo odrasli svjetski vođe - izjavile su Amy (17) i Ella (15), osnivačice inicijative Djeca protiv plastike. </em></p><p>U listopadu Olafur Eliasson predstavio je Earth Speakr tijekom TED Countdowna, zajedno s klimatskim aktivistom <strong>Alom Goreom</strong> i glazbenikom i glumcem <strong>Jadenom Smithom</strong>. Studio Olafur Eliasson surađivao je s vodećim institucijama i stručnjacima na izradi Earth Speakr alata – besplatnog i dostupnog na 25 jezika kako bi nadahnuo djecu u muzejima, knjižnicama i učionicama da se zauzmu za planet.</p>