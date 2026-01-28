Obavijesti

NAJAVA KRIZE

Upozorenje iz MMF-a: AI ‘tsunami’ će promijeniti većinu poslova, najteže će biti mladima

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: JOHANNES CHRISTO/REUTERS

Šefica MMF-a u Davosu je upozorila da AI ‘tsunami’ mijenja tržište rada i da bi najviše mogao pogoditi mlade i ulazne poslove. Navodi da su baš zadaci koji nestaju često ono što rade početnici, pa će im biti teže doći do prve ozbiljne pozicije

Kristalina Georgieva, direktorica MMF-a, na panelu u Davosu govorila je o tome da AI već mijenja koje vještine poslodavci traže, a u idućim godinama taj bi udar mogao biti još jači. Po njenim riječima, problem je što su 'poslovi koji će biti eliminirani' često upravo ono što čini ulazne poslove, pa mladi teže ulaze na tržište rada i sporije dolaze do stabilnih uloga.

Pozvala se i na MMF-ova istraživanja: AI bi mogao utjecati na oko 60 posto poslova u razvijenim ekonomijama, dok je globalno taj udio oko 40 posto. Ideja nije da svi ti poslovi nestaju, nego da se na dijelu poslova 'pomaže' tako da ljudi rade brže i produktivnije, dio se promijeni, a dio zadataka se automatizira.

Georgieva je upozorila i na pritisak na srednju klasu. Upozorava da ako vam posao nije među onima na koje će AI 'pomagati', zbog čega će dio zadataka otići u automatizaciju, plaće mogu stagnirati ili padati. Fortune u tekstu navodi i primjer da su se u SAD-u prošle godine AI i automatizacija spominjali kao faktor u desecima tisuća otkaza, što se u raspravi uzima kao znak da se promjene već događaju.

Druga tema priče je regulacija. Georgieva pita gdje su 'guardrails' i upozorava da se tehnologija širi brže nego što se stigne postaviti pravila sigurnosti i uključivosti. U zadnje vrijeme se o tome govori sve više i više, s porukom da AI može izgubiti 'društvenu podršku' ako koristi budu koncentrirane u malom broju kompanija i država.

