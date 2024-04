Uskoro kreću prijave za poticaje za eletkrične aute i hibride: Poznato koji auti su na popisu

Od 22. travnja građani će preko ovlaštenih distributera moći od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost tražiti poticaje za kupnju energetski učinkovitih vozila, a za to im je na raspolaganju čak rekordnih 15 milijuna eura, priopćio je u nedjelju Fond.

"Interes će sigurno biti velik, ali zato smo ove godine građanima osigurali i nikad veći iznos sredstava. U odnosu na prošle javne pozive ukupan iznos poticaja je i više nego udvostručen pa očekujemo kako će svi koji ozbiljno razmišljaju o kupnji novog energetski učinkovitog vozila iskoristiti mogućnosti Fondovog sufinanciranja", rekao je direktor Fonda Luka Balen.

Na mrežnoj stranici vozimoeko.fzoeu.hr mogu se pronaći svi ovlašteni distributeri vozila i njihova prodajna mjesta u kojima nude skoro 300 modela različitih marki energetski učinkovitih vozila koja su dostupna na našem tržištu.

Po pojedinom vozilu moguće je dobiti do 40 posto sredstava, a za sufinanciranje su prihvatljiva isključivo nova energetski učinkovita vozila čija ukupna cijena, uključujući eventualni popust i PDV, ne prelazi 50.000 eura.

Maksimalni iznos poticaja ovisit će o kategoriji vozila - za električne automobile iznosi do 9000 eura, za plug in vozila do 5000 eura, a do 2500 eura za motocikle i skutere.

Kako bi ostvarili pravo na sufinanciranje svi zainteresirani građani trebaju prvo odabrati željeno vozilo te kontaktirati neko od prodajnih mjesta koje je evidentirano u bazi Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Nakon što se građani odluče za marku i model energetski učinkovitog vozila potrebno je, u suradnji s odabranim ovlaštenim prodajnim mjestom, pripremiti svu potrebu dokumentaciju. Zahtjev za sufinanciranje mora sadržavati uvjerenje o prebivalištu prijavitelja, ponudu o kupnji vozila izdanu od strane prodajnog mjesta, račun za predujam te dokaz o primitku uplate obveznog minimalnog predujma na račun prodajnog mjesta (minimalno sedam posto od tražene visine poticaja).

"Cilj je da na našim cestama do kraja godine bude oko 2000 novih energetski učinkovitih vozila sufinanciranih sredstvima Fonda. U planu je i dalje nastaviti s programom 'Vozimo ekonomično' jer smo svjesni da još uvijek tržište ovisi o našim poticajima i upravo su oni prevaga za kupnju energetski učinkovitijih vozila", ističe direktor Fonda Luka Balen.

I ministar gospodarstva i održivog razvoja Damir Habijan smatra da državni poticaji igraju ključnu ulogu u poticanju potrošača pri odaberu ekološki prihvatljivije opcije kod kupnje novog osobnog automobila.

"Uz poticaje za kupnju vozila država sufinancira i punionice svima onima koji ugrađuju solarne elektrane na svojim obiteljskim kućama. Ovo je prilika da smanjimo ovisnost o fosilnim gorivima i poboljšamo kvalitetu zraka u našim gradovima", poručio je ministar Habijan.