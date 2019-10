Ušminkani gradski Hyundai i20 Active odlično glumi da je SUV

Dva centimetara veći razmak od podloge, s nekoliko plastičnih ukrasa, te korisni krovni nosači najveća su razlika između običnog i20 i verzije Active. Dovoljno da znatno podigne atraktivnost malog Hyundaija i približi se kupcima koji preferiraju SUV-ove, a takvih je sve više.

Ispod upadljivije vanjštine ovo je tipičan i20, prostran i udoban gradski auto. Ergonomija je za pohvalu, kvaliteta materijala sasvim solidna, a izrada besprijekorna. Pokreće ga odličan benzinski motor od 100 konjskih snaga, koji je na testu u gradu trošio 7,2 litre na 100 kilometara. Motor je prilično živahan i ima odličan odaziv na gas, a ni performanse nisu nimalo loše.

Posebnu pohvalu zaslužio je ovjes, i to u onom dijelu koji se odnosi na udobnost. Ona je neobično visoke razine za gradski automobil. S druge strane, smeta malo jače naginjanje u zavojima, a kada dođete na autocestu, poželjet ćete i šestu brzinu, koju ručni mjenjač u i20 Active nema. No to su samo manji nedostaci.

TVORNIČKI PODACI:

masa: 1160 kg

dimenzije: 407x176x153 cm

obujam: 998 ccm

snaga: 74 kW/100 KS

0-100 km/h: 10,9 s

najveća brzina: 176 km/h

potrošnja: 5,2 l/100 km

cijena: 125.560 kn (testni model), 98.985 kn (osnovni model)

Testirani Hyundai i20 Active 1.0 TGDI Premium u opremi ima dodirni zaslon 7”, navigaciju, kameru za vožnju unatrag, parkirne senzore, 16” alunaplatke, tempomat, električne podizače svih stakala...