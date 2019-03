Uz 'Manje rizika - više zabave' naučite trošiti, ali se i osigurati

Svjesni smo slabe financijske pismenosti mladih i niske razine razumijevanja financijskih i osiguravateljnih proizvoda. To dovodi do loših financijskih odluka i ulaganja, stoga se i ove godine aktivno pridružujemo obilježavanju Svjetskog i Europskog tjedna novca, kazala je u srijedu Nataša Kapetanović, članica uprave GRAWE Hrvatska d.d.

Ova osiguravateljska kuća, u suradnji s drugim društvima za osiguranje, te Hrvatskim uredom za osiguranje (HUO) kreće u novu kampanju osvještavanja građana o potrebi stalnog razvijanja financijske pismenosti.

S obzirom da su sva relevantna istraživanja pokazuju kako veliki dio mladih ima jako loše znanje o financijama i financijskoj pismenosti, osiguravatelji su se okrenuli upravo mladima, jer je pravovremena edukacija jedini pravi način kako bi se potakle pozitivne promjene.

'Odgovornost leži i na nama'

- I na nama osigurateljima leži odgovornost da gradimo savjesne i informirane pojedince koji će biti sposobni donositi ispravne financijske odluke - istaknula je Nataša Kapetanović, a direktor HUO-a Hrvoje Pauković naglasio je:

- Naše glavne edukativne aktivnosti za financijsku pismenost provodimo u formi predavanja i radionica pod vodstvom etabliranih predavača s ciljem promocije ideje osiguranja kao zaštite od rizika koji nas okružuju te jačanja svijesti o važnosti mirovinske štedenje i putem životnog osiguranja.

Jedna od tih edukativnih aktivnosti je projekt "Znanje je najbolje osiguranje!". Niz radionica u hrvatskim srednjim školama bit će posvećen financijskoj pismenosti na području osiguranja s naglaskom na edukativnu igru u izdanju HUO-a pod nazivom „Manje rizika - više zabave“.

Prva u nizu radionica održat će se u Ekonomsko-turističkoj školi u Karlovcu (25. ožujka), potom u Gimnaziji Andrije Mohorovičića u Rijeci (27. ožujka) te u Gimnaziji Pula u Puli (28. ožujka). Na ovim radionicama sudjelovat će i pjevač Damir Kedžo, brend ambasador igre "Manje rizika - više zabave“ te će se uz njegovu pomoć srednjoškolci kroz igru, na zabavan i kreativan način upoznati s mogućnostima upravljanja rizicima koje nudi osiguranje u rješavanju životnih problema u različitim fazama života.

Sjajni rezultati na radionicama

- Jako mi je drago što ponovno mogu sudjelovati u ovoj akciji. Naime, kada sam se prije dvije godine po prvi puta uključio u promociju edukativne igre "Manje rizika - više zabave“, rezultati koje smo vidjeli na radionicama u hrvatskim školama bili su fantastični. Uz puno zabave i igre, srednjoškolci su jako brzo postali svjesni brojnih prednosti osiguranja kroz različite situacije u svakodnevnom životu. Siguran sam da ćemo to ponoviti na isti način i idući tjedan u Karlovcu, Rijeci i Puli - kazao je Kedžo.

A koliko je važno poznavanje osnovnih elemenata u financijama, kao i osiguravanju, pojasnio je Marin Matijaca, predsjednik Uprave Triglav osiguranja d.d.

- Kada financijsku pismenost gledamo kroz perspektivu osiguranja i usporedbe s drugim zemljama u Europskoj uniji, Hrvatska tu stoji prilično nisko i ima puno prostora za približavanje razvijenijim zemljama. Naime, u Hrvatskoj je udio ukupnog iznosa godišnjeg osiguranja, tzv. zaračunate bruto premije, u BDP-u tek 2,79% dok je prosjek EU iznad 7%. Ako to gledamo kroz individualno ulaganje u osiguranje, premija osiguranja po stanovniku u Hrvatskoj iznosi 316 eura, dok je to na razini Europske unije iznad 2.000 eura. To je gotovo 7 puta više. U svim smo vrstama osiguranja pri samom dnu EU ljestvice, u zadnjih 10 zemalja, a najslabiji smo u osiguranju imovine - istaknuo je Matijaca.

Edukativnu društvenu igru „Manje rizika - više zabave“ Hrvatski ured za osiguranje je temeljem pozitivnog mišljenja Agencije za odgoj i obrazovanje te suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, distribuirao svim osnovnim i srednjim školama u Hrvatskoj.

