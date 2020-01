'Uz moj rječnik bez riječi duplo brže se nauči engleski jezik'

Eva Bošković (30) je nakon fakulteta odlučila proputovati svijet, no na kraju je ipak odlučila vratiti se u rodni Osijek i pokrenuti vlastiti posao.

S mnoštvom kreativnih ideja prikupljenih na putovanjima pokrenula je start-up Eryia koji je počeo kao prva online škola stranih jezika u Hrvatskoj, a sada je odlučila i izdati priručnik "Words My Way" za učenje stranih jezika koji je u potpunosti koncipiran i proizveden u Hrvatskoj, a njegova posebnost je ta što ima oblik rječnika bez riječi.

Eva je po struci profesorica engleskog i njemačkog jezika, te je nakon završetka fakulteta radila godinu dana kao profesorica u osnovnoj školi, no shvatila je kako se u tom okruženju ne pronalazi pa je dala otkaz i preselila se u Australiju. Tamo je provela 10 mjeseci i radila u frizerskom salonu daleko od svoje struke, no to joj je iskustvo uvelike pomoglo u njezinom planu za osnivanje prve online škole stranih jezika.

- Naučila sam raditi s klijentima, pogotovo zato što je u Australiji izrazito bitan odnos s klijentima. Trebaš biti najbolji, tamo su svi nasmijani jer je klijent najbitnija osoba na svijetu. Kada sam se vratila, odlučila sam da ću još malo putovati po svijetu pa sam još godinu i pol, dvije išla svagdje od Azije, Europe, Amerike do Kanade. S ruksakom i praznim džepom obilazila sam svijet - objašnjava Eva.

Satovi preko Skypea

Nakon što se vratila iz Australije, odlučila je naći način za zaradu kako bi nastavila putovati. Vratila se svojoj struci i preko Skypea počela predavati engleski i njemački jezik.

- Na raznim stranicama i portalima pronalazila sam ljude koji su tražili tutore i instrukcije. Tržište mi je tada postao cijeli svijet jer sam radila preko interneta - otkriva kako je došla na ideju.

Ovo ju je iskustvo potaklo na otvaranje firme za učenje stranih jezika jer je shvatila kako je to i dalje nešto što uistinu voli i želi raditi, a predavanje u školama nije jedini način da taj svoj san ostvari:

- Otvorila sam online školu stranih jezika Eryia i u njoj predajem engleski i njemački jezik. Danas imamo polaznike od svuda, ali možda najviše naših ljudi koji žive van Hrvatske. Kroz te tri i pol godine dobila sam puno ideja što bih još mogla raditi uz predavanje iako moje vrijeme ovisi o drugima te je ponekad zaista naporno.

Kroz Evinu online školu je do sada prošlo više od 160 polaznika, a funkcionira tako da imaju grupne i individualne tečajeve. Polaznici Eryia-e su iz cijelog svijeta pa su tako u njoj jezike učili polaznici iz Njemačke, Kine, Škotske i drugih zemalja. Eva sve ovo vodi sama pa joj je novitet bio i marketing i pisanje izvješća jer, kako objašnjava, kao mala firma na svom početku nema baš kapitala za velika ulaganja.

Nakon otvaranja Eryia-e Eva je uočila kako joj je lako ljude naučiti gramatici i riječima ali im je teško nove riječi primjenjivati u svakodnevnoj komunikaciji. Zbog toga se odlučila osmisliti Words My Way, rječnik bez riječi, kako ga opisuje. Tako je dan za danom, godinu dana radila na ovome rječniku, a naziva ga rječnikom jer, kad se ispuni vokabularom, postaje individualizirani rječnik.

- Ljudi uče samo riječi, a ne fraze koje bi mogli koristi u jeziku. Kroz ovaj priručnik, ako ste na nekom tečaju ili u školi one riječi koje učite i s kojima imate problema upisujete u rječnik te se prolazi kroz set zadataka koji vas natjeraju da naučite kako se ona piše, a ne ju samo prepoznavati kada se čita.

Put od same ideje rječnika, njegovog dizajna do njegove realizacije trajao je godinu dana, a pri izradi pomogla joj je kolegica s fakulteta, grafički dizajner i osoba koja joj je pomogla pripremiti sve za tisak. Kako bi Eva testirala Words My Way i vidjela jeli njezina ideja o pomoći pri učenju jezika uspjela odlučila ga je testirati pomoću eksperimentalne skupine koja ga je koristila u školama.

- To su bili učenici srednjih škola. Htjeli smo vidjeti koliko se njima sviđa i koliko oni smatraju da im priručnik pomaže. Rezultati su stvarno bili super, oni su dali još nekakve sugestije jer su dobili onu osnovnu verziju, bez boja, pa su onda, na primjer, rekli da su im boje jako bitne što je nama i bio cilj i plan. Mijenjali smo i pojedine dijelove koji njima nisu bili baš najjasniji i modificirali smo sve kako bi bilo najjednostavnije za korištenje korisniku - rekla nam je Eva.

Srednjoškolci su oduševljeni

Imala je pomoć i bivših profesora Filozofskog fakulteta u Osijeku uz koje je provela još jedno testiranje u kojemu su gledali koliko on stvarno pomaže učenicima u odnosu na testu skupinu koja nije koristila priručnik.

- Gledali smo koliko je skupina s priručnikom više i brže zapamtila nove riječi za razliku od onih koji ga nisu koristili. Skupina s priručnikom je više od 50% bolje učila od skupine koja ga nije koristila tako da mi je to najbolji pokazatelj da moj priručnik ima smisla - rekla je Eva i dodala kako je presretna rezultatima i time kako ljudi iz testne skupine i dalje koriste njezin priručnik, a ovakva će testiranja provoditi svaki mjesec.

Rječnik funkcionira tako da novonaučenu riječ treba definirati, ilustrirati, objasniti njezino značenje i povezati ju s drugim riječima koje osoba poznaje. A povezivanjem novih riječi s onima koje ljudi već znaju stvaraju se dublje kognitivne veze, objasnila je.

Na početku rječnika nalaze se upute za korištenje i savjeti za bolje pamćenje, zatim zadaci i na kraju rječnika nalazi se društvena igra koja služi za ponavljanje. Igra se igra s drugom osobom koja ima priručnik te se tako zajedno ponavlja gradivo. Ubacila je Eva i paket sličica kvačica kako korisnici ne bi izgubili interes ali i „slider“ s kojima bi prekrili odgovore prilikom ponavljanja koji bi ih spriječili da “škilje“ i vide odgovor.

- Fora je u tome da korisnici sami što više rade, postoji jako puno priručnika koji su slični, dobiješ riječi i ubacuješ ih u rečenicu ali to ne potiče nikakvu kreativnost. Za stvarno korištenje jezika, da to prijeđe u aktivno korištenje, potrebno je da osoba sama prolazi nove riječi i povezuje ih s onim što već zna. Ovakav način učenja uzme dosta vremena, ali kada prođeš te zadatke onda riječi ostaju trajno u pamćenju - pojašnjava Eva.

Rječnik se može kupiti preko web shopa „wordsmyway.eu“, cijena je 210 kuna, a iako je testiran na srednjoškolcima i studentima, Eva naglašava kako ga mogu koristiti svi od dobi djece u petom razredu osnovne škole do onih starije životne dobi.

Tema: Bolje obrazovanje 2019.