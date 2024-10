VIDEO Mate Rimac predstavio je novu i napredniju Neveru R

Mate Rimac s članovima svoga tima u kampusu tvrtke u Kerestincu javnosti je pokazao najnoviji superautomobil Neveru R i što je sve izgrađeno i napravljeno na kampusu.

Na početku izlaganja Rimac je govorio o tvrtki.

- Postoje tri firme koje su jasno odvojene, Bugatti Rimac gdje radimo najzanimljivije i najsnažnije i najskuplje aute na svijetu, onda Rimac Technology koji radi tehnološki sustav za druge proizvođače automobila, ali i za vlastite aute, recimo rade za novi Bugatti, za Neveru, za Hyundai, Porsche i mnoge druge i Verne je treća firma, naš robotaksi - rekao je.

Dodao je da je on i dalje najveći vlasnik sa 23% udjela.

- Svaki put kad uđu novci u firmi naravno meni udio pada, imamo preko 800 milijuna EUR stranih investicija u firmu, ali i dalje sam najveći vlasnik, uz mene su Porsche i SoftBank - objasnio je i dodao da ima više od 2000 zaposlenih.

- Isporučili smo 39 Nevera, nisu rasprodani, ne skrivamo to, Bugatti je vrlo snažan brend s jakom tradicijom i on je rasprodan. Mi smo s Neverom novi brend, ali bez Nevere ne bi bilo ni Bugattija ni Rimca. Već smo prodali i prvu Neveru R, nadamo se da će i to krenuti. Limitirana je na 40 komada - rekao je Rimac.

- Osmišljen kao agresivni alter ego Nevere, predstavlja prijelaz s hiper GT automobila u hiper sportski automobil. I kao što mu samo ime govori, razvoj Nevere R slijedi filozofiju brenda Rimac: Radical (radikalan), Rebellious (buntovan), Relentless (neumoljiv). Zahvaljujući novoj generaciji Rimac sustava All-Wheel Torque Vectoringa i novim naprednim kočnicama, u kombinaciji s novim baterijskim sustavom usmjerenim na performanse i dostupnih 2107 konjskih snaga, Nevera R osmišljena je za uzbudljivu vožnju i savladavanje zavoja. Nevera i Nevera R nastavljaju se proizvoditi na Kampusu.

Nova Nevera R koju predstavlja agresivnija je verzija starijeg modela. Ima baterijski sustav od 108 kWh kao i 2017 konjskih snaga. To joj omogućuje postizanje brzine od 412 kilometara na sat. ta se brzina smije postići samo uz nadzor proizvođača, a inače je ograničena na 350 km/h. za ubrzanje do 300 km/H potrebno joj je 8.66 sekundi, a da bi došla do 100 km/h samo 1.81 sekunda.

Foto: Emirat Asipi/24sata

Foto: Emirat Asipi/24sata