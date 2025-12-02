Valve zarađuje više dolara po zaposleniku od Googlea i Amazona, evo koja je brojka

Valve, vlasnik Steama i proizvođač Steam Decka, prema novim procjenama analitičke kuće Alinea Analytics u 2025. bi mogao ostvariti oko 17 milijardi dolara prihoda, dok sam Steam ove godine već sada donosi oko 16,2 milijarde dolara. Budući da tvrtka navodno zapošljava oko 350 ljudi, ispada da Valve zarađuje gotovo 50 milijuna dolara prihoda po zaposleniku, što je rekord u industriji igara i daleko iznad većine tehnoloških divova.

Za usporedbu, Apple prema javno dostupnim podacima ostvaruje oko 2,4 milijuna dolara po zaposleniku, a Meta oko 1,9 milijuna. Čak i farmaceutski gigant McKesson, koji je često na vrhu takvih ljestvica, zarađuje “samo” oko 8,2 milijuna po zaposleniku - višestruko manje od Valvea. Već u svom priručniku za nove radnike 2012. Valve se hvalio da im je profitabilnost po zaposleniku viša nego kod Googlea, Amazona ili Microsofta, uz poruku da “što više novca treba vratiti u džepove zaposlenika”.

Treba ipak naglasiti da su ovo procjene, jer je Valve privatna tvrtka i ne objavljuje službene financijske izvještaje. Broj zaposlenih temelji se na dokumentima iz antitrust tužbe Wolfirea protiv Valvea i starijim izvješćima koja govore o prosječno oko 350 ljudi u razdoblju 2012.- 2021. godine. Ipak, različite analize i curenja podataka slažu se u jednom: Steam, uz 30 posto provizije na većinu prodaja i 100 posto zarade na vlastitim hitovima poput CS2 i Dote 2, Valveu donosi nevjerojatno veliku količinu novca za relativno mali tim.

Dio gamera na Redditu oduševljen je činjenicom da “mala” firma sa svega nekoliko stotina ljudi može zarađivati više po glavi od Googlea i Amazona, dok drugi upozoravaju da to pokazuje koliko je tržišna moć Steama koncentrirana i koliko se vrijednosti izvlači iz rada developera čije igre pune platformu. Kako god gledali, brojke jasno pokazuju da je Valve jedan od najučinkovitijih strojeva za zarađivanje novca u cijelom tehnološkom svijetu - i to usred vremena kad PC gaming nikad nije bio jači.