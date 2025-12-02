Obavijesti

Tech

Komentari 0
VALVE POSLUJE FENOMENALNO

Valve zarađuje više dolara po zaposleniku od Googlea i Amazona, evo koja je brojka

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: 1 min
Valve zarađuje više dolara po zaposleniku od Googlea i Amazona, evo koja je brojka
Foto: Steam

Procjene analitičara pokazuju da Valve ove godine s oko 350 zaposlenih ide prema prihodu od čak 17 milijardi dolara. To znači da tvrtka zarađuje gotovo 50 milijuna dolara po zaposleniku, više nego divovi poput Googlea, Amazona ili Microsofta.

Valve, vlasnik Steama i proizvođač Steam Decka, prema novim procjenama analitičke kuće Alinea Analytics u 2025. bi mogao ostvariti oko 17 milijardi dolara prihoda, dok sam Steam ove godine već sada donosi oko 16,2 milijarde dolara. Budući da tvrtka navodno zapošljava oko 350 ljudi, ispada da Valve zarađuje gotovo 50 milijuna dolara prihoda po zaposleniku, što je rekord u industriji igara i daleko iznad većine tehnoloških divova.

JESU LI GAMING TRENDOVI PREUZELI MLAĐE GENERACIJE? Nevjerojatno! Evo što djeca danas žele za praznike
Nevjerojatno! Evo što djeca danas žele za praznike

Za usporedbu, Apple prema javno dostupnim podacima ostvaruje oko 2,4 milijuna dolara po zaposleniku, a Meta oko 1,9 milijuna. Čak i farmaceutski gigant McKesson, koji je često na vrhu takvih ljestvica, zarađuje “samo” oko 8,2 milijuna po zaposleniku - višestruko manje od Valvea. Već u svom priručniku za nove radnike 2012. Valve se hvalio da im je profitabilnost po zaposleniku viša nego kod Googlea, Amazona ili Microsofta, uz poruku da “što više novca treba vratiti u džepove zaposlenika”.

Treba ipak naglasiti da su ovo procjene, jer je Valve privatna tvrtka i ne objavljuje službene financijske izvještaje. Broj zaposlenih temelji se na dokumentima iz antitrust tužbe Wolfirea protiv Valvea i starijim izvješćima koja govore o prosječno oko 350 ljudi u razdoblju 2012.- 2021. godine. Ipak, različite analize i curenja podataka slažu se u jednom: Steam, uz 30 posto provizije na većinu prodaja i 100 posto zarade na vlastitim hitovima poput CS2 i Dote 2, Valveu donosi nevjerojatno veliku količinu novca za relativno mali tim.

POVRATAK U PROŠLOST GAMINGA Sjećate se šifri za GTA San Andreas? Evo zašto su šifre postojale u starim videoigrama
Sjećate se šifri za GTA San Andreas? Evo zašto su šifre postojale u starim videoigrama

Dio gamera na Redditu oduševljen je činjenicom da “mala” firma sa svega nekoliko stotina ljudi može zarađivati više po glavi od Googlea i Amazona, dok drugi upozoravaju da to pokazuje koliko je tržišna moć Steama koncentrirana i koliko se vrijednosti izvlači iz rada developera čije igre pune platformu. Kako god gledali, brojke jasno pokazuju da je Valve jedan od najučinkovitijih strojeva za zarađivanje novca u cijelom tehnološkom svijetu - i to usred vremena kad PC gaming nikad nije bio jači.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Netflix potiho ugasio popularnu opciju i navukao bijes korisnika
IMAŠ DALJINSKI- KORISTI GA

Netflix potiho ugasio popularnu opciju i navukao bijes korisnika

Streaming div počeo je gasiti podršku za Google Cast na novijim uređajima, prisiljavajući korisnike da promijene svoje navike gledanja
Tesla ruši rekorde u Norveškoj: Nitko nije prodao toliko vozila
OSTAO IM CIJELI PROSINAC

Tesla ruši rekorde u Norveškoj: Nitko nije prodao toliko vozila

Najveći doprinos Teslinu rezultatu dao je najprodavaniji crossover Model Y, a ukupna prodaja marke u Norveškoj od siječnja do studenoga porasla je 34,6% u odnosu na isto razdoblje lani
Kraj besplatne ere za ChatGPT? Stižu oglasi, a to je tek početak?
IT STRUČNJAK OTKRIO DETALJE

Kraj besplatne ere za ChatGPT? Stižu oglasi, a to je tek početak?

Stručnjaci nagađaju da bi se oglasi mogli pojavljivati unutar integriranih pretraga, slično kao što to radi Google, ili kao preporuke proizvoda kada korisnik traži savjet za kupnju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025