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Vandali su razbili prvi Koenigsegg od 2,5 milijuna eura

Piše Autostart,
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Vandali su razbili prvi Koenigsegg od 2,5 milijuna eura
Foto: Koenigsegg
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Proizvest će ih samo 300, a prvi primjerak isporučen kupcu završio je vandaliziran samo nekoliko dana nakon što je stigao svom vlasniku u Danskoj

Admiral

Na ovaj model su kupci čekali šest godina, vrijedi oko 2,5 milijuna eura bez poreza i dodatne opreme, proizvest će ih samo 300, a prvi primjerak isporučen kupcu završio je vandaliziran samo nekoliko dana nakon što je stigao svom vlasniku. Crveni Koenigsegg Gemera koji je tek prošlog isporučen vlasniku u Danskoj, vandali su oštetili dok je bio parkiran ispred luksuznog hotela d’Angleterre u središtu Kopenhagena.

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