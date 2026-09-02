Vandali su razbili prvi Koenigsegg od 2,5 milijuna eura

Na ovaj model su kupci čekali šest godina, vrijedi oko 2,5 milijuna eura bez poreza i dodatne opreme, proizvest će ih samo 300, a prvi primjerak isporučen kupcu završio je vandaliziran samo nekoliko dana nakon što je stigao svom vlasniku. Crveni Koenigsegg Gemera koji je tek prošlog isporučen vlasniku u Danskoj, vandali su oštetili dok je bio parkiran ispred luksuznog hotela d’Angleterre u središtu Kopenhagena.

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