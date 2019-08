Velik uspjeh naših speleologa: Otkrili su najdulji sustav jama

Svi napori, godine, ljudi i volja uloženi u istraživanje Crnopca vratili su nam se u najljepšem obliku. Danas ujutro u 4:30 ekipa koja je posljednjih dana istraživala u jami Oaza u sklopu 2. ovogodišnjeg logora speleološkog odsjeka Hrvatskog planinarskog društva Željezničar, javila se speleofonom ekipi u logoru na Jami Vjetrova da je pronađen spoj jame Oaza i jamskog sustava Kita Gaćešina-Draženova puhaljka, napisali su jutros speleolozi na Facebook stranici SO Željezničar.

Foto: Teo

Spajanjem ova dva objekta na jugoistoku Velebita Hrvatska je dobila novi sustav koji će dobiti naziv po planini pod kojom se nalazi - jamski sustav Crnopac. Ukupno je dug 41.299 metara, čija će duljina biti povećana nakon obrade podataka iz logora.

Novom duljinom sustav se nalazi na 92. mjestu na popisu najduljih speleoloških objekata u svijetu, a i dubina mu je povećana na 797 metara. Jama je time ujedno postala peta po dubini u Hrvatskoj.

Foto: Teo Barišić

- Što reći, osim da nema boljeg poklona za 70-tu godišnjicu našeg SO HPD Željezničar te još većeg motiva za nastavak istraživanja.Na logoru je sudjelovalo te i dalje sudjeluje 20-ak speleologa iz SO HPD Željezničar, SO HPD Sniježnica iz Dubrovnika te kolege speleolozi iz Bugarske.Šaljemo pozdrave ekipi koje je i dalje gore (i dolje) te nazdravljamo ovom povijesnom trenutku za Hrvatsku speleologiju - napisali su speleolozi.