Velika promjena za Honor: Ovo je izgled nove Magic 9 serije

Najnovije slike koje su se pojavile na internetu, a izgledaju kao službeni renderi, otkrivaju dizajn poleđine nadolazeće serije pametnih telefona Honor Magic 9. Nakon što je ovaj detalj ostao tajan tijekom predstavljanja Robot Phonea, sada imamo jasan uvid u ono što se čini kao najradikalniji dizajnerski zaokret za ovu flagship liniju do sada.

Kraj prepoznatljivog kruga

Foto: Weibo

Godinama je zaštitni znak Honorovih najboljih modela bio veliki, simetrično postavljeni kružni modul kamere, no toj eri je došao kraj. Novi dizajn, za koji se pretpostavlja da pripada modelu Magic 9 Pro Max, donosi drugačiji pristup. Poleđinom dominira široka, pravokutna platforma koja se proteže gotovo cijelom širinom uređaja. Na lijevoj strani smješten je ogroman crni krug koji sadrži periskopsku zoom leću, LED bljeskalicu i istaknuti logotip tvrtke ARRI. Desno od njega nalaze se dva manja, okomito poravnata kruga za glavni i ultraširokokutni senzor. Cjelokupan dojam više podsjeća na kompaktni fotoaparat pričvršćen na telefon nego na konvencionalni raspored kamera, što je hrabar odmak od dizajna prethodnika.

Partnerstvo s divom filmske industrije

Foto: Weibo

Suradnja s njemačkom tvrtkom ARRI, čije se kamere smatraju zlatnim standardom u profesionalnoj kinematografiji, ključna je priča iza novog dizajna. Ovo partnerstvo signalizira Honorovu namjeru da se nametne kao lider u mobilnoj fotografiji. Ambicije su potkrijepljene i impresivnim specifikacijama. Navodno će sustav kamera predvoditi glavni senzor od 200 megapiksela s optičkom stabilizacijom i otvorom blende f/1.57. Pridružit će mu se još jedan senzor od 200 megapiksela za periskopski teleobjektiv, što je izuzetno neobično za tržište, te ultraširokokutna kamera od 50 megapiksela. Očekuje se da će ova suradnja donijeti i napredne softverske mogućnosti, poput video načina snimanja s ARRI profilima boja.

Boje, materijali i datum izlaska

Renderi otkrivaju i tri boje: tirkiznu s efektom prelijevanja svjetlosti, svjetlucavu zlatnu s tamnijim obrubom oko kamere te elegantnu bijelo-srebrnu varijantu. Svi modeli prikazani su s mat završnom obradom poleđine. Važno je napomenuti da su ove slike vjerojatno AI vizualizacije temeljene na službenim najavama, pa bi konačni proizvod mogao imati manje izmjene. Honor je potvrdio da serija Magic 9 stiže u rujnu, a nagađa se da će predstavljanje biti 28. rujna, nedugo nakon što Qualcomm predstavi novi Snapdragon 8 Elite Gen 6 čip.

*uz korištenje AI-ja