Veliki pad Cloudflarea srušio je i 'pola interneta': Kako je došlo do pada, oglasili se iz tvrtke

Velik dio interneta u utorak se našao u problemima nakon što je globalni ispad tvrtke Cloudflare, koja pruža ključnu internetsku infrastrukturu, onemogućio pristup nekim od najpopularnijih svjetskih web stranica i servisa. Korisnici diljem svijeta i dalje ne mogu pristupiti platformama kao što su X (bivši Twitter), ChatGPT, Spotify i Canva, nailazeći na poruke o pogrešci. Iz Cloudflarea su brzo potvrdili problem, navodeći kao uzrok misteriozni skok prometa čiji se izvor još uvijek istražuje.

Misteriozni skok prometa kao uzrok kaosa

Ubrzo nakon što su se korisnici počeli žaliti na nedostupnost usluga, oko 12:20 sati po našem vremenu (11:20 UTC), Cloudflare je izdao službeno priopćenje. U njemu stoji da su zabilježili "naglo povećanje neobičnog prometa prema jednoj od Cloudflareovih usluga", što je uzrokovalo pogreške u prometu koji prolazi kroz njihovu mrežu.

"Još ne znamo uzrok naglog porasta neobičnog prometa", poručili su iz tvrtke. "Svi naši resursi su angažirani kako bismo osigurali da se sav promet poslužuje bez pogrešaka. Nakon toga, usmjerit ćemo našu pažnju na istragu uzroka." Ovaj incident naglašava koliko je globalna mreža osjetljiva i ovisna o malom broju ključnih igrača.

Lavina problema: Od X-a do javnog prijevoza

Popis pogođenih servisa bio je dugačak i raznolik, pokazujući koliko duboko Cloudflareove usluge prožimaju digitalni ekosustav. Među najpoznatijim imenima našli su se društvena mreža X, alati umjetne inteligencije poput ChatGPT-ja, Sore i Claude AI-ja, glazbeni servis Spotify te platforme kao što su Uber, Canva, Quizlet i Indeed.

Problemi nisu zaobišli ni aplikacije za javni prijevoz. Primjerice, korisnici aplikacije NJ Transit u Sjedinjenim Državama nisu mogli kupiti karte, suočavajući se s porukom "500 Internal server error". Ironično, čak je i stranica Downdetector, kojoj se mnogi okreću kako bi provjerili status internetskih servisa, povremeno bila nedostupna jer i sama koristi Cloudflareovu infrastrukturu.

Jedna točka loma za cijeli internet?

Stručnjaci upozoravaju da ovaj događaj ponovno otvara pitanje o "krhkosti" interneta. Cloudflare pruža usluge za otprilike 20% svih web stranica na svijetu, štiteći ih od DDoS napada i optimizirajući njihov rad. Međutim, upravo ta centralizacija čini ga i jednom od najvećih pojedinačnih točaka loma.

"Ono što je zapanjujuće jest koliko se interneta moralo sakriti iza Cloudflareove infrastrukture kako bi se izbjegli napadi uskraćivanjem usluge posljednjih godina", izjavio je za BBC Alp Toker, direktor tvrtke NetBlocks. Dodao je da je Cloudflare zbog praktičnosti svojih usluga postao "jedna od najvećih pojedinačnih točaka kvara na internetu". Jake Moore, globalni savjetnik za kibernetičku sigurnost u ESET-u, složio se, ističući kako su tvrtke često prisiljene oslanjati se na divove poput Cloudflarea, Amazona i Microsofta jer nema puno alternativa.

Incident dolazi samo mjesec dana nakon sličnih problema s Amazon Web Services (AWS) i Microsoft Azure, što dodatno potvrđuje tezu o ovisnosti o malom broju pružatelja usluga.

Postupni oporavak sustava

Cloudflareovi inženjeri odmah su prionuli na posao. Jedan od koraka u rješavanju problema bilo je privremeno onemogućavanje usluge WARP u Londonu kako bi se stabilizirala mreža. Ubrzo nakon toga, tvrtka je objavila da je "problem identificiran i da se radi na implementaciji rješenja". Usluge su se postupno počele vraćati u normalu, iako su iz Cloudflarea upozorili da bi korisnici i dalje mogli nailaziti na povremene pogreške dok se sustav u potpunosti ne stabilizira.

Dok se situacija smirivala, a korisnici ponovno dobivali pristup svojim omiljenim platformama, ostaje otvoreno pitanje uzroka iznenadnog i neobičnog prometa. Istraga je u tijeku, a ovaj će ispad zasigurno poslužiti kao još jedan podsjetnik na ranjivost digitalnog svijeta u kojem živimo.