Pao Cloudfare. Ne radi Twitter i puno internetskih usluga

Korisnici Muskovog X-a, prijavili su brojne probleme s radom. Stranica DownDetector, koja prati dostupnost internetskih servisa, zabilježila je nagli porast prijava, a istovremeno je i tvrtka Cloudflare potvrdila kako se njihova globalna mreža suočava s poteškoćama, piše Newsweek.

S obzirom na to da Cloudflare pruža ključnu internetsku infrastrukturu za brojne servise, postoji mogućnost da su problemi povezani. Zasad nema službene potvrde o uzroku poteškoća. Najnoviji prekid dolazi nakon nedavnog velikog zastoja Amazon Web Servicesa.

Cloudflare je tvrtka koja pruža mrežu podatkovnih centara i usluga kako bi poboljšala sigurnost, izvedbu i pouzdanost web-stranica i aplikacija. Djeluje kao reverzni proxy, usmjeravajući internetski promet kroz svoju globalnu mrežu kako bi filtrirao napade poput DDoS-a, te kešira sadržaj bliže korisnicima kako bi se ubrzalo učitavanje. Za tvrtke i pojedince, Cloudflare nastoji učiniti internet bržim, sigurnijim i privatnijim.

Ključne funkcije

Cloudflare štiti od raznih prijetnji na internetu, uključujući DDoS napade, analizom prometa i blokiranjem zlonamjernih zahtjeva prije nego što stignu do izvornog servera.

Distribucijom prometa i pružanjem sloja sigurnosti, Cloudflare pomaže osigurati da web-stranice i aplikacije ostanu dostupne čak i pod velikim opterećenjem ili tijekom napada.