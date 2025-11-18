Obavijesti

Tech

Komentari 1
PROBLEMI

Pao Cloudfare. Ne radi Twitter i puno internetskih usluga

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Pao Cloudfare. Ne radi Twitter i puno internetskih usluga
Foto: Cloudflare

S obzirom na to da Cloudflare pruža ključnu internetsku infrastrukturu za brojne servise, postoji mogućnost da su problemi povezani. Zasad nema službene potvrde o uzroku poteškoća. Najnoviji prekid dolazi nakon nedavnog velikog zastoja Amazon Web Servicesa

Korisnici Muskovog X-a, prijavili su brojne probleme s radom. Stranica DownDetector, koja prati dostupnost internetskih servisa, zabilježila je nagli porast prijava, a istovremeno je i tvrtka Cloudflare potvrdila kako se njihova globalna mreža suočava s poteškoćama, piše Newsweek.

S obzirom na to da Cloudflare pruža ključnu internetsku infrastrukturu za brojne servise, postoji mogućnost da su problemi povezani. Zasad nema službene potvrde o uzroku poteškoća. Najnoviji prekid dolazi nakon nedavnog velikog zastoja Amazon Web Servicesa.

PRIJAVITE SE 'Ne nasjedaj!' Kako prepoznati financijsku prijevaru? Otvorene prijave za konferenciju HANFE
'Ne nasjedaj!' Kako prepoznati financijsku prijevaru? Otvorene prijave za konferenciju HANFE

Cloudflare je tvrtka koja pruža mrežu podatkovnih centara i usluga kako bi poboljšala sigurnost, izvedbu i pouzdanost web-stranica i aplikacija. Djeluje kao reverzni proxy, usmjeravajući internetski promet kroz svoju globalnu mrežu kako bi filtrirao napade poput DDoS-a, te kešira sadržaj bliže korisnicima kako bi se ubrzalo učitavanje. Za tvrtke i pojedince, Cloudflare nastoji učiniti internet bržim, sigurnijim i privatnijim.

Ključne funkcije

Cloudflare štiti od raznih prijetnji na internetu, uključujući DDoS napade, analizom prometa i blokiranjem zlonamjernih zahtjeva prije nego što stignu do izvornog servera.

Distribucijom prometa i pružanjem sloja sigurnosti, Cloudflare pomaže osigurati da web-stranice i aplikacije ostanu dostupne čak i pod velikim opterećenjem ili tijekom napada.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Tesla i ostali na aparatima! Kinezi najavili EV s dometom od 1000 km! Puni se u par minuta
ŠOK U AUTOINDUSTRIJI

Tesla i ostali na aparatima! Kinezi najavili EV s dometom od 1000 km! Puni se u par minuta

Sekunda punjenja za 2,5 km dometa? Testiranja su pokazala da baterija čak i na ledenih -30°C, baterija zadržava više od 72% svog kapaciteta. Takva tehnologija u drugim autima ne postoji
'Plejka to go': Isprobali smo PlayStation Portal s novim softverom. Kao nova konzola
VRIJEME SVE POPRAVLJA

'Plejka to go': Isprobali smo PlayStation Portal s novim softverom. Kao nova konzola

Nakon dvije godine PlayStation Portal je postao ono što je trebao biti prvog dana, uređaj koji će vam omogućiti da bezbrižno igrate vaše PS igre, bilo gdje. Ok, i dalje ima manu da ne možete igre spremati lokalno
Žene, frajera s ovih 11 vrlina nemojte pustiti iz svog života!
ONAJ PRAVI

Žene, frajera s ovih 11 vrlina nemojte pustiti iz svog života!

Ako upoznate muškarca koji je snažan, ali ne mora uvijek biti najpametniji, ima dozu drskosti i samopouzdanja no neupitno vas voli - nemojte ga pustiti iz ruku!

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025