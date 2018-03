Veliki projekt: Napravili smo robota i nosimo ga 'preko bare'

Na međunarodnom natjecanju FIRST - Robotics Competition u New Yorku ove godine prvi će put sudjelovati i tim učenika iz Hrvatske.

Na natjecanju u robotici, koje od 1989. godine u SAD-u podiže interes mladih prema znanosti i tehnologiji, ove će godine sudjelovati i učenici riječke Gimnazije “Andrije Mohorovičića”. A osim što su se uspjeli plasirati na natjecanje, mladi gimnazijalci i njihovi nastavnici te mentori uspjeli su prikupiti i značajan iznos potreban za put “preko bare”. Za odlazak na natjecanje u Hempstead u SAD pomoću donacija prikupljeno je 100.000 kuna, a Grad Rijeka kupio je povratne aviokarte za cijeli tim.

- Za školu ovaj projekt znači puno, puno se radilo, ali i puno naučilo. Jako sam ponosan na naše učenike, ali i sretan što je, zahvaljujući donacijama raznih tvrtki i građana, našoj županiji i gradu uspješno prikupljen novac i omogućeno natjecanje. Svi oni prepoznali su vrijednost projekta, kako za učenike, tako i za školu i zahvalan sam im na tome - rekao je ravnatelj Gimnazije “Andrije Mohorovičića” Henry Ponte, koji se pobrinuo za svu potrebnu papirologiju, dozvole i logistiku oko projekta.

Natjecanje okuplja najkvalitetnije mlade robotičare srednjoškolce iz cijelog svijeta, a rezultati natjecanja privlače pozornost tehnoloških sveučilišta te tehnološkog, inovacijskog i proizvodnog sektora. Natjecanje se održava svake godine u nekoliko etapa, a cilj je izrada robota koji izvršava zadane zadatke na zadanom tematski definiranom poligonu. Sama prijava na natjecanje stoji oko 36.000 kuna, što je pokrila županija, a potom se iz SAD-a dostave osnovni dijelovi za sastavljanje robota.

- Rok predviđen za sastavljanje robota je šest tjedana, ali zbog problema s dostavom imali smo samo tri tjedna za sastavljanje. To je bio inženjerski zadatak, oko tri kutije dijelove za robota dobili smo iz SAD-a, ali većinu smo morali izraditi, iskonstruirati, nacrtati, isprogramirati sami te sastaviti cjelinu. Također smo morali učiti nove programske jezike s kojima smo isprogramirali robota - objašnjava učenik Borna Massari.

Cilj ovogodišnjeg natjecanja bio je napraviti robota koji u visinu može dizati kocke veličine 25x25 cm, mora biti u voznom stanju i ispunjavati neke manje zadatke.

- Takav robot bi se, na primjer, mogao koristiti u razminiranju, ali cilj natjecanja je pokazati sposobnosti, vještine i inovativnost učenika, a primjenjivost robota u stvarnom svijetu je manje važna - rekao je Goran Boneta, profesor informatike.

Učenici su ushićeni i jedva čekaju odlazak.

- Sami smo dizajnirali, izradili i programirali robote te se jako veselimo putovanju i natjecanju s drugim timovima - rekla je učenica Elizaveta Chernova.

FIRST LEGO League turnir

Ekipe iz Slovenije, Hrvatske, Srbije i Makedonije okupile su se 10. ožujka u Grosuplju na FIRST LEGO League turniru Adria regije. Sudionici su se natjecali u četiri kategorije: robotska igra, tehnički intervju, projekt i temeljne vrijednosti na temu ‘Živa voda’. Najbolje plasirana hrvatska ekipa bila je I are robot, koja je izborila sudjelovanje na svjetskom susretu FIRST LEGO League u Mađarskoj u svibnju.

