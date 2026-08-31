Veliki propust otkrio gaming tajne Steama: Procurilo 12TB ranih verzija i otkazanih igara

Nedavno je na internetu objavljena golema količina podataka sa Steam platforme, teška približno 12 terabajta, koja obuhvaća čitavo desetljeće povijesti igara, od 2003. do 2013. godine. Arhiva sadrži dovršene i nedovršene verzije igara, prototipove i interni razvojni materijal, pružajući jedinstven uvid u proces stvaranja nekih od najpoznatijih naslova.

Prema informacijama, podaci su prikupljeni s javno dostupne krajnje točke (endpoint) i cijeli proces nije uključivao hakiranje. Incident, koji je zajednica nazvala "Steam2 Teraleak", dogodio se zbog ljudske pogreške na zastarjeloj infrastrukturi. Tvrtka Valve, vlasnik Steama, prešla je na drugačiji sustav za pohranu podataka 2013. godine, zbog čega arhiva završava s tom godinom.

Što je sve otkriveno u arhivi?

Kreator sadržaja povezan s Valveom, poznat kao Gabe Follower, ističe da procurjeli podaci obuhvaćaju cjelokupnu Steamovu biblioteku iz navedenog razdoblja, a ne samo igre koje je razvio Valve. Unutar 12 terabajta podataka nalaze se kompletne igre, beta verzije te brojni rani i nikad viđeni prototipovi naslova koji su u nekom trenutku bili postavljeni na Steam. Arhivisti, entuzijasti i drugi zainteresirani članovi gaming zajednice već su počeli pretraživati ovu riznicu podataka i otkrili su brojne zanimljivosti.

Rane verzije poznatih naslova

Jedno od najznačajnijih otkrića je verzija igre Left 4 Dead koja datira nekoliko mjeseci prije službenog izlaska. Ova verzija sadrži potpuno drugačije korisničko sučelje (HUD), glasovne linije koje nikada nisu dospjele u konačnu verziju te dijelove mapa koji su kasnije značajno izmijenjeni. Osim toga, pronađene su i rane beta verzije igara Portal 2 iz 2009. godine te Counter-Strike: Global Offensive. Curenje ne obuhvaća samo Valveove igre; otkrivene su i razvojne datoteke za stotine igara trećih strana, uključujući rijetku beta verziju igre Sonic 4 Episode II i skrivene datoteke povezane s igrom Fallout: New Vegas.

Tragovi nikad objavljenih projekata

Među podacima su pronađeni i resursi koji se povezuju s dugo očekivanom i nikad objavljenom igrom Half-Life 2: Episode 3, uključujući sredstva za oružje. Osim toga, arhiva sadrži i informacije o otkazanom projektu pod kodnim imenom "F-Stop". Taj je projekt trebao biti prethodnik originalne igre Portal, a njegova se mehanika temeljila na korištenju kamere.

S obzirom na ogromnu količinu procurjelih podataka, vjerojatno je da će se u narednom razdoblju otkriti još mnogo sličnih informacija dok zajednica nastavlja s analizom. Tvrtka Valve u ovoj fazi nije komentirala curenje podataka.

*uz korištenje AI-ja