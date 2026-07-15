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Veliko holivudsko ime pridružilo se TV adaptaciji igre Far Cry!

Piše Tin Žigić,
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Veliko holivudsko ime pridružilo se TV adaptaciji igre Far Cry!
Foto: Ubisoft
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Buscemi se pridružio FX-ovom Far Cryju! Hawley i Rob Mac rade antologiju, a fanovi već nagađaju da bi mogao biti jezivi negativac

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Vrhunska glumačka postava nadolazeće FX-ove serije temeljene na Ubisoftovoj franšizi videoigara "Far Cry" postala je bogatija za još jedno veliko ime. Potvrđeno je da se Robu Macu ("Uvijek je sunčano u Philadelphiji") i Lizzy Caplan ("Cloverfield") pridružuje legendarni Steve Buscemi, veteran s karijerom dugom četrdeset godina.

Format antologije kao ključ uspjeha

Seriju potpisuju Rob Mac i Noah Hawley, autor hvaljenih serija kao što su "Fargo" i "Alien: Earth". Upravo Hawleyjevo iskustvo s antologijskim formatom serije "Fargo" bit će ključno za "Far Cry", koji će preuzeti sličnu strukturu. Svaka sezona imat će novu glumačku postavu, novu priču i radnju smještenu u potpuno novo okruženje, baš kao što svaka nova igra u franšizi predstavlja samostalnu cjelinu. Hawley je istaknuo oduševljenje ovim pristupom.

"Ono što volim kod franšize Far Cry jest to što je antologija. Svaka igra je varijacija na temu, na isti način na koji je svaka sezona Farga varijacija na temu", stoji u njegovoj izjavi. "Stvoriti veliku akcijsku seriju koja se može mijenjati iz godine u godinu, dok uvijek istražuje prirodu čovječanstva kroz ovu složenu i kaotičnu leću, ostvarenje je sna."

S njim se složio i Mac, dodavši kako je suradnja s Hawleyjem "ostvarenje sna" te je zahvalio Ubisoftu na povjerenju.

Hoće li Buscemi biti kultni negativac?

Iako su detalji o radnji prve sezone i ulogama glavnih glumaca strogo čuvana tajna, sama najava Buscemijevog angažmana pokrenula je lavinu nagađanja među obožavateljima. Naime, serijal igara Far Cry poznat je po svojim karizmatičnim i pamtljivim negativcima, koji su često najupečatljiviji dio iskustva - od Vaasa Montenegra u trećem dijelu do Josepha Seeda u petom. Casting Giancarla Esposita, poznatog po ulozi Gusa Fringa u seriji "Breaking Bad", za glavnog antagonista u igri "Far Cry 6" pokazao je da Ubisoft shvaća važnost odabira pravog glumca za takvu ulogu. Buscemi, s impresivnim nizom uloga poremećenih i opasnih likova u filmovima kao što su "Reservoir Dogs", "Fargo" i "The Big Lebowski", te kompleksnih antijunaka u serijama poput "Boardwalk Empire", nameće se kao savršen izbor za prvog velikog negativca u televizijskoj adaptaciji. Njegova sposobnost da jednako uvjerljivo prikaže i komediju i ludilo savršeno se uklapa u ton franšize koja vješto balansira između nasilja i crnog humora.

Serija će se prikazivati na kanalu FX i streaming servisu Hulu u SAD-u, dok će međunarodnoj publici biti dostupna putem platforme Disney+. Datum izlaska još nije objavljen, a produkcija tek treba započeti.

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