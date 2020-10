Veseli laboratorijj: Uz učiteljicu Jagodu mali Našičani otkrivaju tajne fizike i matematike...

Djeca najbolje uče kroz eksperimente, kaže učiteljica Jagoda Stošić Bulka, koja je u Našicama pokrenula projekt Tinker Labs, franšizu STEAM učenja za najmlađe. Djeca i roditelji su oduševljeni, to je škola kakvu žele

<p>Klinci u Našicama, ali i njihovi roditelji, oduševljeni su novim programom koji podsjeća na slavni laboratorij profesora Baltazara.<br/> U čudesne tajne znanosti, tehnologije, inženjerstva, umjetnosti i matematike uvodi ih <strong>Jagoda Stošić Bulka</strong>, učiteljica razredne nastave, koja je pokrenula zanimljiv izvanškolski projekt usavršavanja djece od četiri do 12 godina. Ime projekta je Tinker Labs, a radi se o izvanškolskom programu i radionicama koje pružaju mališanima različite teme iz STEAM područja obrazovanja. Jagoda je prije mjesec dana dovela <strong>Tinker Labs</strong> i u Našice, a već su sad Našičani pokazali veliki interes za ovu nesvakidašnju aktivnost. Nasreću, nije ih omela korona.</p><p>- Ovo je kvalificirana i međunarodno priznata aktivnost za djecu i u vrtićima i u školama - objasnila nam je nasmijana učiteljica. Djeca jednom tjedno imaju nastavu, a duljina sata ovisi o dobi djece, uglavnom je to od 45 do 60 minuta. Najmlađi prolaze kroz više od 200 pojmova kroz godinu i 100 eksperimenta te pokusa. Naime, u Tinker Labsu naglasak je na praktičnoj nastavi.<br/> Kroz godine rada učiteljica Jagoda primijetila je kako djeca<strong> nabolje uče uz praktičnu primjenu</strong>, a to je ujedno nešto što i nju veseli.<br/> - Upravo zbog praktične nastave odlučila sam pristupiti ovome zanimljivom usavršavanju jer djecu ovo jako veseli. Iskustveno učenje je najbolje učenje za njih - kaže nam ova učiteljica, koja je Tinker Labs dovela u Našice, a pronaći ih još možete i u Zagrebu, Osijeku, Rijeci, Varaždinu, Vinkovcima, Slavonskom Brodu.</p><p><br/> Zanimljivom usavršavanju pristupila je nakon što je diplomirala i radila s raznim uzrastima u školama. Tijekom izolacije Jagoda je imala puno vremena za istraživanje i pronašla je upravo ovaj franšizni sustav koji ju je odmah oduševio, a edukacija, koja je bila u Osijeku, trajala je tjedan dana.<br/> Jagoda je u ovu franšizu ušla sa suprugom, koji vodi administrativne poslove.</p><p>- Ova cijela priča u nama je od početka pobuđivala pozitivan osjećaj. Znamo koliko je program kvalitetan. Na edukaciji smo se pitali zašto i mi nismo tako radili u školama kao mali i izrazito nam je drago što sad sve možemo prenijeti novim generacijama – govori nam Jagoda.<br/> Program je napravljen tako da djeca kroz tjedne rade različite zanimljive teme. Radi se <strong>u malim grupama do 10 učenika</strong>.<br/> - Grupe su manje i zbog korone, što je super jer nema gužve, a poštujemo propisani razmak. Možemo se posvetiti svakom djetetu - ističe učiteljica širokog osmijeha.</p><p>Svoju djecu u ovu zanimljivu i nesvakidašnju izvanškolsku aktivnost možete prijaviti putem društvenih mreža ili direktnim dolaskom u jedan od centara Tinker Labsa.</p><p>- Volje bih pozvati <strong>svu djecu da nam se pridruže</strong>. Znamo da se puno izvanškolskih aktivnosti nudi što u Našicama, okolici, pa i šire. Upise imamo tijekom cijele godine i djeca nam se u bilo kojem trenutku mogu pridružiti - zaključno nam je rekla Jagoda..</p>