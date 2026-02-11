Anthropic je na Super Bowlu izbacio reklamu koja ismijava način na koji Chat GPT radi i komunicira. Ubrzo je reagirao i šef OpenAI-ja i optužio konkurenta da je reklama ‘neiskrena’ i da pogrešno sugerira kako će ChatGPT raditi.
VIDEO AI giganti prepucavali su se reklamama na Super Bowlu
Anthropic je tijekom Super Bowla emitirao spot za Claude koji se izravno ruga trendu ‘reklama u razgovoru s AI-jem’, a meta je očito OpenAI nakon najava i testova oglašavanja u ChatGPT-u. U reklami je scena namjerno neugodna: asistent usred korisničkog pitanja odjednom prebacuje u prodajni mod i krene gurati proizvod, kao da je razgovor samo još jedan oglasni prostor. Poruka u završnici ide u smjeru toga da ‘postoje vrijeme i mjesto za reklame, ali vaši razgovori s AI-jem to ne bi trebali biti’.
Sam Altman se ubrzo javio na X-u. Napisao je da su mu reklame bile smiješne i da se nasmijao, ali je Anthropic optužio da su ‘tako jasno neiskreni’ jer OpenAI, kako kaže, ne bi uvodio oglase na način koji spot prikazuje. U istom odgovoru branio je OpenAI-jev pristup, uključujući argument da pokušavaju omogućiti širi pristup i različite cjenovne razine, umjesto da sve bude zaključano iza skupljih pretplata.
Zanimljivo je da se rasprava nije vrtjela oko toga tko ima bolji model ili benchmarke, nego oko ‘vrijednosti’ i poticaja: hoće li AI alati postati još jedna platforma koja monetizira pažnju, ili će ostati prostor za rad i razmišljanje bez prekidanja. Anthropic je spotom pokušao zauzeti poziciju ‘mi ne radimo oglase’, a OpenAI je odmah morao objasniti gdje je granica između testiranja oglasa i onog što korisnici doživljavaju kao upad u privatni razgovor.
Je li to početak ozbiljnog rivalstva? Realno, ono već postoji, samo se sada preselilo pred publiku. Do jučer su se natjecali u brzini izbacivanja novih modela i funkcija, a sada su počeli udarati jedni na druge kroz PR i javne poruke, i to na najvećoj pozornici. Ako se oglašavanje u AI alatima stvarno širi, ovakvih ‘ideoloških’ okršaja bit će sve više jer se direktno tiču povjerenja korisnika i toga tko će platiti račun za skupe modele.
