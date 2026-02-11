VIDEO AI giganti prepucavali su se reklamama na Super Bowlu

Anthropic je tijekom Super Bowla emitirao spot za Claude koji se izravno ruga trendu ‘reklama u razgovoru s AI-jem’, a meta je očito OpenAI nakon najava i testova oglašavanja u ChatGPT-u. U reklami je scena namjerno neugodna: asistent usred korisničkog pitanja odjednom prebacuje u prodajni mod i krene gurati proizvod, kao da je razgovor samo još jedan oglasni prostor. Poruka u završnici ide u smjeru toga da ‘postoje vrijeme i mjesto za reklame, ali vaši razgovori s AI-jem to ne bi trebali biti’.

Sam Altman se ubrzo javio na X-u. Napisao je da su mu reklame bile smiješne i da se nasmijao, ali je Anthropic optužio da su ‘tako jasno neiskreni’ jer OpenAI, kako kaže, ne bi uvodio oglase na način koji spot prikazuje. U istom odgovoru branio je OpenAI-jev pristup, uključujući argument da pokušavaju omogućiti širi pristup i različite cjenovne razine, umjesto da sve bude zaključano iza skupljih pretplata.

Zanimljivo je da se rasprava nije vrtjela oko toga tko ima bolji model ili benchmarke, nego oko ‘vrijednosti’ i poticaja: hoće li AI alati postati još jedna platforma koja monetizira pažnju, ili će ostati prostor za rad i razmišljanje bez prekidanja. Anthropic je spotom pokušao zauzeti poziciju ‘mi ne radimo oglase’, a OpenAI je odmah morao objasniti gdje je granica između testiranja oglasa i onog što korisnici doživljavaju kao upad u privatni razgovor.

Je li to početak ozbiljnog rivalstva? Realno, ono već postoji, samo se sada preselilo pred publiku. Do jučer su se natjecali u brzini izbacivanja novih modela i funkcija, a sada su počeli udarati jedni na druge kroz PR i javne poruke, i to na najvećoj pozornici. Ako se oglašavanje u AI alatima stvarno širi, ovakvih ‘ideoloških’ okršaja bit će sve više jer se direktno tiču povjerenja korisnika i toga tko će platiti račun za skupe modele.