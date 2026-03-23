VIDEO Bili smo na AI okršaju: 'Naučili smo ga da se prilagodi u igri. Pobijedio je svaki put'

Nakon 20 sati neprekidnog programiranja, analiziranja i gotovo bez sna, sve se na kraju svelo na jednu jedinu partiju. U petoj, odlučujućoj borbi finala AIBG natjecanja, rezultat je bio izjednačen 2:2 i samo je jedan meč dijelio pobjednike od titule. U toj završnici, nakon dana punog napetih dvoboja i preokreta, Mogger je uspio prelomiti igru u svoju korist i zaključiti finale s ukupnih 3:2.

A Mogger je zapravo AI, umjetna inteligencija koja se ‘rodila’ tijekom iscrpljujućeg dana programiranja u kojem su mladi studenti morali naučiti AI pravilima igre - jedinicama, borbi i upravljanju resursima - kako bi mogao donositi odluke i doći do pobjede u igri koja podsjeća na klasične strateške računalne igre.

- Zavrtjeli smo vjerojatno tisuće ovakvih igara i ručno ga modificirali jer je tu gomila parametara koji utječu na njegovo ponašanje - pojašnjavaju David Vodopija, Marko Ćiril Zovko, Roko Domović i Marko Cindrić koji su do finala stigli bez ijednog poraza, što je i dokaz kvalitete bota kojeg su isprogramirali u tako kratkom vremenu na natjecanju u zagrebačkom BIRD Incubatoru.

- Naš bot je pobijedio svaki okršaj. Nismo završili u gubitničkom dijelu ždrijeba - rekli su mladi studenti.

Kažu da je njihova prednost bila u pristupu koji se razlikovao od većine drugih timova. Dok su mnogi koristili unaprijed definirane ciljeve, kažu kako su AI osmislili da reagira na situaciju u stvarnom vremenu.

- Razvili smo bot koji se prilagođava situaciji. Gleda na mapi koje su točke zanimljive i njih pokušava osvajati - ispričao je David. Dodaju i razliku u odnosu na konkurenciju: “Većina timova imala je statičke botove koji su uvijek ciljali jedno mjesto na mapi”. Njihov pobjednički AI, “Mogger” ime je dobio kao internu šalu, a mladiće smo pitali što ga čeka nakon ovog vikenda.

- Bit će lijepo sjećanje - kratko su odgovorili.

Na pitanje koliko je naporno bilo 20-ak sati programirati jedan ovakav AI koji će se boriti protiv drugih umjetnih inteligencija, odgovaraju: “Drže nas kofein i adrenalin”. Dodaju kako je najgore bilo u nedjelju oko 9 ujutro, a kako se približavao rok, vratila im se energija za finalno programiranje.

Na pitanje kako se ovakav AI razlikuje od onog što mnogima prvo pada na pamet, poput ChatGPT-a i sličnih modela, brzo odgovaraju da bi se mnogi iznenadili koliko je umjetnih inteligencija oko nas te bi svoj AI usporedili najbliže s nečim poput Google Karata, kao neki sustav koji se stalno koristi iako se ne reklamira kao AI.

Dio prednosti pobjedničkog tima, koji se upoznao tijekom studija na FER-u, došao je i iz iskustva s prethodnih izdanja natjecanja. Svima je, osim Roku, ovo natjecanje već poznato od prethodnih godina.

- Znali smo da će se raditi o okršajima jedan na jedan u nekoj apstraktnoj igri na koju se može primijeniti nekakav pametni algoritam. Pretprošle godine je bilo nešto slično kompliciranom šahu, lani je bila igra slična zmiji - pojašnjava David, dok ih je ove godine čekala igra koja podsjeća na gaming klasik Civilization.

Deset godina natjecanja koje raste

Ovo je bilo 10. izdanje natjecanja koje je kroz godine preraslo lokalne okvire. AIBG je prvi put održan 2015. godine kao nastavak projekta BEST Code Challenge, s ciljem da studentima ponudi natjecanje usmjereno na praktičnu primjenu umjetne inteligencije. Tijekom godina kroz njega su prošle stotine studenata, a koncept je ostao isti, svake godine razvija se nova, originalna igra u kojoj natjecatelji tijekom 20 sati izrađuju vlastite AI agente i testiraju ih kroz međusobne dvoboje, a ove godine su se borili za nagradni fond od ukupno 1500 eura.

Borilo se 37 natjecatelja u 10 timova, a bilo je čak 120 prijava, no logistički ih nisu mogli sve primiti, pojašnjava nam Ivan Androšević, predsjednik udruge Best.

Među ovogodišnjim sudionicima bio je i Noa Jalšovec, lanjski finalist, koji ističe važnost ovakvih iskustava:

- Volimo optimizirati i koristiti programe da dođemo do boljeg rješenja i na kreativan način pobijedimo - rekao je. Naglašava i praktičnu vrijednost:

- Strategija i automatizacija koje se ovdje koriste primjenjujem na poslu - dodaje.

Planovi za širenje natjecanja

Androšević iz BEST-a ističe kako su se natjecanja organizirala u Madridu, Beogradu, Novom Sadu te da u Zagrebu planiraju dići natjecanje na višu razinu i nadaju se kako će to uspjeti organizirati već dogodine.

A i sami pobjednici ovogodišnjeg natjecanja odgovaraju kako bi bili zainteresirani za neku ozbiljniju razinu ovakvog natjecanja. Kažu i kako se sigurno planiraju sljedeće godine prijaviti, što će im biti i zadnja godina studija.